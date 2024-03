Panasonic TOUGHBOOK: disponibili i modelli G2 e 33

Panasonic Connect annuncia le nuove versioni dei propri modelli di tablet rugged detachable Panasonic TOUGHBOOK G2 e TOUGHBOOK 33. Il G2mk2 da 10,1 pollici e il 33mk3 da 12 pollici garantiscono robustezza, durata della batteria, personalizzazione, connettività e alte prestazioni. I nuovi dispositivi sono in grado di offrire alla forza lavoro mobile una soluzione equilibrata, indipendentemente dall’attività, dall’applicazione o dall’ambiente.

Prestazioni insuperate per qualsiasi applicazione con i nuovi Panasonic TOUGHBOOK

I dispositivi Panasonic TOUGHBOOK G2mk2 e 33mk3 di Panasonic assicurano ottime prestazioni, connettività avanzata e maggiore modularità, per adattarsi alle diverse esigenze dei lavoratori mobili.

Sia il G2mk2 che il 33mk3 utilizzano la gamma di processori Intel Core (Alder Lake) i5 di 12a generazione, con tecnologia Intel vPro, che aiuta a eseguire le applicazioni più impegnative su Windows 11 Pro. Per chi invece ha necessità di performance impareggiabili per applicazioni ancora più gravose, il nuovo processore Intel Core i7 opzionale con tecnologia Intel vPro offre un ulteriore aumento della potenza di calcolo. Entrambi i dispositivi sono inoltre dotati di tecnologia Intel Iris Xe Graphics, che assicura prestazioni grafiche superiori.

Tutto ciò è particolarmente rilevante nel settore dei servizi di emergenza, dove il Panasonic TOUGHBOOK 33 viene utilizzato come Mobile Data Terminal (MDT) per i vigili del fuoco, come il Greater Manchester Fire and Rescue Service, consentendo ai suoi agenti di accedere a una mappatura dettagliata e ai dati relativi ai punti di interesse a bordo del veicolo, dove gli aggiornamenti precisi e in tempo reale sono fondamentali. Quando il device non si trova alloggiato nel dock, è possibile accedere contemporaneamente e sul luogo di un incidente a dati come posizione dell’idrante, planimetrie degli edifici, schede di rischio, guide operative, controlli di sicurezza antincendio domestici e informazioni dettagliate sul veicolo – che dipendono tutti da prestazioni di calcolo superiori.

Maggiore modularità per flessibilità e sicurezza

L’ultima versione del Panasonic TOUGHBOOK G2 rappresenta il tablet rugged con maggiori possibilità di personalizzazione disponibile sul mercato; Panasonic porta infatti a un nuovo livello il design modulare del dispositivo, oltre a una maggiore sicurezza per qualsiasi applicazione.

L’area di espansione posteriore del Panasonic TOUGHBOOK G2 può ora essere dotata di un lettore di impronte digitali, ideale per gli utenti che hanno necessità di autenticare un accesso sicuro a dati sensibili o mission critical.

Inoltre, l’area di espansione superiore, già personalizzabile con cinque periferiche, è ora compatibile con uno slot per schede di memoria MicroSD. Ciò consente agli operatori sul campo di accedere e trasferire rapidamente dati importanti tra dispositivi.

Connettività pronta per il 5G

Panasonic ha registrato un aumento della domanda di dispositivi in grado di connettersi a reti 5G stand alone (SA), e il Panasonic TOUGHBOOK G2mk2 è pre-configurato per connettersi immediatamente alle reti private 5G. Questo permette a settori come trasporti, logistica, industria manifatturiera e servizi di emergenza di trarre vantaggio da una rete 5G privata dedicata e completamente personalizzata, che offre una latenza ultrabassa, tempi di risposta più rapidi e trasferimento dati e comunicazione migliorati per i lavoratori mobili.

Sia il G2mk2 che il 33mk3 utilizzano il potente standard di connettività Thunderbolt, il migliore della categoria, che permette trasferimenti di dati, alimentazione e video ad alta larghezza di banda. I dispositivi dispongono anche della più recente tecnologia Wi-Fi (Intel Wireless 6E AX211) che seleziona la larghezza di banda ottimale per risparmiare la carica della batteria.

Robustezza leader di mercato per lavoratori mobili diversi con Panasonic TOUGHBOOK G2 e 33

La robustezza di livello militare e le capacità di resistenza all’acqua e alla polvere con grado di protezione IP65 dei modelli Panasonic TOUGHBOOK G2mk2 e 33mk3 consentono agli utenti di continuare a lavorare in qualsiasi ambiente, senza alcun timore che cadute, urti, vibrazioni e temperature estreme possano influire sulla produttività.

Caratteristiche ideali per chi lavora nel settore dei trasporti e della logistica, dove il design polivalente del Panasonic TOUGHBOOK 33mk3 consente il montaggio su carrelli elevatori quando necessario, e la possibilità di staccarlo semplicemente dal dock per svolgere applicazioni aggiuntive in vari punti del magazzino. Ciò offre una maggiore flessibilità ed efficienza rispetto ai dispositivi fissi a bordo del veicolo.

Maggiore trasparenza e usabilità sulla durata della batteria

La durata della batteria dei Panasonic TOUGHBOOK G2mk2 e 33mk3 rimane la stessa, ma i mezzi di misurazione di prestazioni e autonomia si sono evoluti e ora corrispondono al profilo di utilizzo tipico del lavoratore moderno di oggi, in particolare per coloro che utilizzano applicazioni ad alto consumo energetico.

“Sia il Panasonic TOUGHBOOK G2mk2 che il 33mk3 offrono un fantastico equilibrio tra prestazioni leader di mercato, efficienza dei costi e durata della batteria per i lavoratori mobili di oggi, che utilizzano sempre più spesso una gamma di applicazioni impegnative sul campo“, ha dichiarato Dirk Weigelt, Senior Product Marketing Manager di Panasonic Connect. “Queste ultime versioni dimostrano la profonda conoscenza che Panasonic ha delle esigenze dei propri clienti, indipendentemente dal settore, e di ciò di cui hanno bisogno per dare sempre il meglio di sé sul campo“.