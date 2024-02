Paprint sceglie ancora Canon per rimanere competitiva nel mercato della stampa

Il settore della stampa editoriale vede riconfermata la partnership di successo tra Canon e Paprint, azienda calabrese attiva da oltre 20 anni nel mercato dell’editoria, nel suo percorso di trasformazione digitale. Un’evoluzione iniziata da tempo grazie alla storica collaborazione con il brand giapponese e all’impiego delle sue innovative tecnologie di stampa, che oggi si rafforza con un ulteriore tassello. Paprint ha infatti deciso di implementare la propria attrezzatura, ampliando il parco di sistemi all’avanguardia firmato Canon.

Un nuovo capitolo nel processo di crescita aziendale, che si aggiunge alle già numerose novità che si sono susseguite negli anni. Partendo dalla tradizionale stampa offset, Paprint, fondata nel 1999 dai fratelli Enrico e Bruno Buonanno, si è oggi integralmente convertita al digitale, grazie a importanti investimenti tecnologici per un flusso produttivo sempre più automatizzato. In questo contesto, Canon ha giocato e continua a giocare un ruolo chiave.

Paprint sceglie varioPRINT 6180 TITAN

Dopo essersi affidata all’iconico brand nell’adozione della tecnologia bianco nero e colore per la produzione massiva di migliaia di titoli di libri “on demand”, Paprint ha scelto di nuovo Canon dotandosi della soluzione di stampa monocromatica a volumi elevati varioPRINT 6180 TITAN, integrata con il servizio cloud PRISMAlytics, sistema semplice e sicuro in grado di offrire dati di stampa in tempo reale per una fatturazione rapida.

“Il traguardo di un nuovo investimento tecnologico con Canon”, afferma Enrico Buonanno, titolare di Paprint , “ci permette di competere con le grandi realtà della produzione libraria e fornire un sistema di pubblicazione innovativo, altamente produttivo e di qualità ed essere vincenti anche in ambito “self publishing per tanti piccoli e medi editori italiani. Noi di Paprint ci crediamo e mettiamo tutta la nostra forza imprenditoriale ed esperienza per vivere questa nuovissima avventura con la soluzione varioPRINT 6180 TITAN, fiduciosi nella rinascita del mercato della stampa che richiede di organizzarsi in modo impeccabile per il futuro e sempre più convinti nella crescita del mercato librario cartaceo”.

Un percorso di continua innovazione

Radicata nel territorio calabrese, Paprint, con sede nel centro storico di Vibo Valentia, in un ambiente moderno in cui opera uno staff giovane e dinamico in continua formazione professionale, consolida così, il proprio ruolo di casa editrice. Il core business è infatti rappresentato dalla stampa di libri e prodotti editoriali, anche se i servizi offerti riguardano anche la realizzazione di brochures, cataloghi, flyers, etichette e prodotti stampati.

Attiva anche con un sito web di “self publishing per autori e case editrici”, Il processo di innovazione di Paprint viene anche confermato dal progetto “Libri prodotti con energia solare”, promosso con l’obiettivo di ridurre drasticamente il consumo energetico, grazie all’utilizzo del solare per produrre energia essenziale per la produzione e anche grazie all’ottimizzazione dei consumi ridotti al minimo per le tecnologie di recupero della forza cinetica interna reimpiegata in energia di trazione.

“Siamo da tempo al fianco di Paprint come partner tecnologico”, aggiunge Federico Martella Production Printing Direct Sales Director di Canon Italia, “ed è per noi motivo di orgoglio continuare a sostenere una realtà che ha scelto di sfruttare le opportunità del digitale per dare un nuovo impulso al mercato dell’editoria, continuando ad investire nella cultura, con un occhio attento al rispetto dell’ambiente. Una vision perfettamente in linea con i valori che rappresentano i principi cardine della nostra filosofia aziendale. Siamo partner, ma soprattutto compagni di viaggio: il nostro compito è quello di guidare i clienti verso nuovi orizzonti di business, assicurando il massimo supporto in termini di consulenza, esperienza e dotazione tecnologica”.