Canon imagePROGRAF GP: grandi formati dai colori vivaci

La primavera 2024 sarà ricca di colori accesi e vivaci con Canon con il lancio di una nuova serie di stampanti per grandi formati imagePROGRAF GP a 7 colori, destinata ai fornitori di servizi di stampa commerciali e in-house. Progettata principalmente per la realizzazione di poster di fascia alta, ma adatta anche ad altre applicazioni per le arti grafiche, come la stampa fotografica, la nuova serie comprende tre modelli: imagePROGRAF GP-6600S da 60”/1524 mm e GP-4600S da 44”/1118 mm – che sostituiscono imagePROGRAF PRO-6100S e PRO-4100S – e GP-2600S da 24”/610 mm.

L’abbinamento con il nuovo inchiostro a pigmenti LUCIA PRO II consente, oltre ad una straordinaria resa cromatica grazie all’estesa gamma di colori vivaci e precisi, anche una miglior conservazione delle immagini. Tra i punti di forza anche la maggior produttività, che permette di realizzare poster formato A0 su carta non patinata in soli 48 secondi. La serie imagePROGRAF GP sarà esposta a Drupa 2024 presso lo stand Canon.

Copertura PANTONE al 96%

Il nuovo set di inchiostri LUCIA PRO II a 7 colori utilizzato con la nuova serie Canon imagePROGRAF GP include l’arancione, che riproduce colori più vivaci e accattivanti, ed il grigio, per toni della pelle uniformi. La gamma cromatica dalla nuova serie imagePROGRAF GP raggiunge con precisione il 96% della PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated, rendendola pertanto ideale per la stampa dei colori aziendali.

Maggiore durata

Il set di inchiostri LUCIA PRO II consente di realizzare stampe più durature grazie alla migliorata resistenza alle abrasioni su carta fotografica: poster e altri materiali stampati sono meno esposti al rischio di graffi durante le operazioni di manipolazione, trasporto e montaggio. Inoltre, la presenza di un pigmento con un’elevata resistenza alla luce, aumenta sensibilmente la resistenza del colore, permettendo di conservare potenzialmente le opere stampate per 200 anni.

Canon imagePROGRAF GP incrementa la produttività

Indipendentemente dalle competenze o dall’esperienza dell’utente, la nuova serie Canon imagePROGRAF GP è facile da utilizzare e, grazie al sistema di monitoraggio della distribuzione dell’inchiostro, alle impostazioni molto semplici e alla gestione dei supporti, consente di incrementare la produttività. Il sistema a doppia bobina, inoltre, offre l’opportunità di caricare un secondo media di tipo e formato diverso, permettendo, ad esempio, di passare automaticamente dalla stampa su carta lucida a quella su carta opaca, senza interrompere il flusso di lavoro. Accelerando il processo di alimentazione automatica dei supporti, il tempo di caricamento è stato ridotto di circa il 40%.

Considerazioni ambientali

In linea con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale di prodotti e operazioni, perseguito attraverso l’impiego responsabile delle risorse, la minor produzione di rifiuti, l’incremento dell’efficienza e supportando l’innovazione, Canon ha limitato l’utilizzo di polistirolo nell’imballaggio della nuova serie Canon imagePROGRAF GP. Ad esempio, l’imballo della GP-4600S contiene l’89, di polistirolo in meno rispetto al modello precedente. Inoltre, il ridotto consumo energetico – 94W o inferiore quando in funzione e 2,2W o inferiore quando in standby – insieme al rispetto di numerosi altri parametri, ha consentito alla nuova serie imagePROGRAF GP di aggiudicarsi il titolo di prodotto ‘Gold’, il più alto livello di certificazione nel campo delle apparecchiature di imaging, secondo il sistema di valutazione ambientale americano EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool).

Mathew Faulkner, EMEA Director, Marketing and Innovation, Wide Format Printing Group, Canon Europe ha dichiarato: “Con il lancio della nuova serie Canon imagePROGRAF GP rispondiamo alle esigenze del mercato della posteristica di fascia alta. La serie GP mantiene la superba qualità di stampa imagePROGRAF, mentre la configurazione dei nuovi inchiostri LUCIA PRO II, offre una più ampia gamma cromatica e un’eccezionale copertura Pantone, fondamentale per una riproduzione più precisa dei colori aziendali. I nuovi dispositivi imagePROGRAF GP consentono di realizzare stampe con un’elevata resistenza sia ai graffi sia alla luce, preservandone la longevità e il valore: una caratteristica importante per il mercato dei poster di fascia “premium”, dove la durata delle immagini è essenziale. E grazie al perfezionamento della gestione dei supporti e dell’automazione, abbiamo anche reso questa nuova serie più produttiva e facile da usare“.

Disponibilità della nuova serie Canon imagePROGRAF GP

La nuova serie sarà disponibile da marzo 2024 nella regione EMEA e sarà commercializzata direttamente da Canon o dai rivenditori accreditati.