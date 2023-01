ESET è Champion nella Global Security Leadership Matrix 2022 di Canalys

ESET, specialista globale nel mercato della cybersecurity, si è aggiudicata per il quarto anno consecutivo lo status di ‘Champion’ nella Global Security Leadership Matrix 2022 di Canalys.

Canalys è una delle principali società di analisi per il mercato tecnologico, specializzata nel segmento del canale IT, che fornisce una valutazione complessiva dei principali vendor di cybersecurity che dispongono di efficaci programmi di canale. La costante crescita dei ricavi di ESET e un aumento del 30% nel segmento MSP, uniti a progetti di account management e attività di business a valore, hanno fatto sì che i partner riconoscessero all’azienda punteggi elevati.

Il programma dedicato ai partner di ESET si fonda sulla creazione di un rapporto di fiducia a lungo termine e questo ha contribuito a garantire un’elevata valutazione da parte dei partner. La rete di ESET è oggi composta da oltre 10.000 MSP e 24.000 rivenditori, e gli MSP rappresentano una componente fondamentale della strategia di ESET. L’azienda ha potenziato la gamma di offerta consentendo agli MSP di proporre soluzioni XDR, tra cui ESET Inspect e ESET Inspect Cloud, precedentemente disponibili solo per i clienti aziendali.

Da oltre 30 anni, ESET continua fortemente a investire su molteplici livelli di tecnologia proprietaria per prevenire le violazioni da minacce note e sconosciute degli endpoint e dei sistemi dei clienti. “Il nostro obiettivo è quello di garantire una sicurezza digitale che consenta ai sistemi di un’organizzazione di funzionare in modo fluido e sicuro”, ha dichiarato Ignacio Sbampato, Chief Business Officer di ESET. “Siamo certi di offrire ai nostri partner l’accesso alla tecnologia più completa e multistrato che esista, consentendo loro di concentrarsi sullo sviluppo del business”.

In qualità di azienda privata focalizzata sulla tecnologia, ESET ha sempre adottato un approccio scientifico e orientato alla sicurezza, con l’adozione preventiva del machine learning e della potenza del cloud computing per sviluppare i propri sistemi globali di threat intelligence. L’azienda viene costantemente nominata champion, top player e leader del settore per le soluzioni business offerte.