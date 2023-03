Lo Stato di New York si muove per accettare le criptovalute come pagamento, mentre Metacade sviluppa programmi Work2Earn

Di recente sono emerse altre notizie rialziste sulle criptovalute: lo Stato di New York ha deciso di accettare gli asset digitali per i pagamenti. Questa notizia coincide con diversi round di presale esauriti per Metacade (MCADE), un progetto che potrebbe trarre ulteriore vantaggio dal cambiamento delle normative sulle criptovalute.

Lo Stato di New York annuncia una nuova legge: Cosa potrebbe significare questa notizia rialzista sulle criptovalute per Metacade?

Lo Stato di New York è stato recentemente al centro delle cronache per le criptovalute a seguito di una nuova legge approvata. La nuova proposta di legge dello Stato di New York consentirebbe ai residenti di pagare le agenzie in criptovaluta. Questo include multe, tasse e altre forme di pagamento allo Stato di New York.

Queste notizie incoraggianti sulle criptovalute sono un forte indicatore del fatto che le autorità di regolamentazione statunitensi stanno iniziando ad avere una visione più favorevole nei loro confronti e potrebbero iniziare a riconoscere le criptovalute come una forma di pagamento accettata.

Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash sono state tutte indicate come criptovalute valide per il pagamento dello Stato di New York, il che rappresenta una buona notizia per il resto del Web3.

Web3 è un’area di punta per l’avanzamento tecnologico, in quanto la tecnologia blockchain ha molti casi d’uso in tutti i settori. Un esempio lampante di quanto possano essere pratiche le applicazioni decentralizzate (dApp) supportate dalla blockchain è Metacade, una nuovissima piattaforma GameFi che offre una serie di servizi ai suoi utenti.

Un aspetto fondamentale di Metacade è il programma Work2Earn, che crea e pubblicizza nuovi posti di lavoro per i lavoratori del settore tecnologico. Questo dimostra il grande potenziale della piattaforma, che nel suo nucleo è una sala giochi gestita dalla community e un progetto di gaming su blockchain completo.

L’ampia utilità di Metacade ha attirato $10.2m in 16 settimane durante il presale dei token MCADE, e molti esperti ora prevedono enormi ritorni per i primi investitori.

MCADE può raggiungere i $5 nel 2025?

Alla luce delle recenti notizie sulle criptovalute che hanno rivelato l’entità del successo della presale di Metacade, il progetto potrebbe essere pronto a esplodere. Gli esperti prevedono un livello di prezzo di $1 per Metacade entro la fine del 2023, poiché il nuovo token sarà lanciato sugli exchange e la piattaforma sarà gradualmente distribuita ai suoi utenti.

L’unico limite per Metacade è il cielo. Il token MCADE entrerà nella fase di scoperta del prezzo al completamento del presale, mentre i mercati si riprendono dal lungo inverno delle cripto.

Metacade è ben posizionato per un’azione di prezzo massiccia. Nel 2024 e non solo, Metacade potrebbe aumentare di oltre 100 volte, dato che il token ha un obiettivo di prezzo di $5 durante il mercato rialzista del 2025. Si tratta di un aumento di prezzo di 250 volte rispetto alla fine del presale, che rende Metacade uno dei migliori nuovi progetti nello spazio del gaming su blockchain.

Che Cos’è Metacade?

Mentre lo Stato di New York si avvicina alle criptovalute e agli asset digitali come MCADE, il movimento del gaming su blockchain sembra destinato a rivoluzionare l’industria del gaming. Metacade potrebbe diventare un progetto leader nel settore, in quanto offre la più grande collezione di giochi arcade sulla blockchain e offre un’esperienza GameFi completa.

Ogni gioco della piattaforma Metacade ha una meccanica di guadagno integrata. Oltre a questo, la piattaforma mira a diventare un hub di riferimento per tutti gli utenti di Web3, mostrando le ultime tendenze e mettendo in contatto gli utenti in modi del tutto nuovi. Una caratteristica fondamentale è l’ampio potenziale di guadagno della piattaforma che va oltre il metaverso arcade, in quanto diverse funzioni chiave sono state appositamente studiate per servire una più ampia varietà di utenti all’interno del mondo del Web3.

Come funziona MCADE?

MCADE supporta la piattaforma Metacade. I giocatori solitari possono avanzare attraverso infiniti livelli in alcuni dei giochi arcade online più coinvolgenti del mondo, guadagnando MCADE man mano che procedono. I giocatori competitivi possono anche partecipare a tornei a pagamento e cercare di battere la concorrenza per vincere importanti premi in cripto.

L’hub della community di Metacade è stato fonte di grande entusiasmo tra la community della blockchain, che potrà guadagnare MCADE contribuendo in diversi modi. Questo può includere la pubblicazione di recensioni di giochi, la condivisione di versioni alfa e l’interazione con i post degli altri utenti, in quanto Metacade premia i creatori di contenuti e incentiva la condivisione delle conoscenze attraverso il token MCADE.

La funzione Work2Earn di Metacade è un metodo innovativo per promuovere il progresso della tecnologia blockchain. Metterà in contatto la community di Metacade con ruoli retribuiti in Web3, da posizioni part-time a posizioni a tempo pieno. Questo può ampliare la forza lavoro per i progetti blockchain e fornire un punto di ingresso accessibile agli appassionati di criptovalute che vogliono iniziare una nuova carriera.

Dopo le ultime notizie sulle criptovalute, vale la pena acquistare MCADE?

Il presale del token MCADE ha fatto tendenza grazie al suo promettente potenziale a lungo termine. Mentre lo Stato di New York porta altre notizie positive sulle criptovalute e la presale di MCADE continua ad attrarre investimenti significativi, il futuro del nuovo token appare certamente brillante.

Metacade potrebbe essere una delle migliori opportunità di investimento dell’anno. Le recenti notizie sulle criptovalute hanno mostrato un miglioramento del sentiment di mercato e il presale di criptovalute di Metacade potrebbe essere il luogo perfetto per capitalizzare. MCADE potrebbe essere l’aggiunta ideale a qualsiasi portafoglio di investimento al prezzo attuale di $0.017, soprattutto sulla scia delle notizie rialziste sulle criptovalute, secondo cui lo Stato di New York ha cambiato la sua posizione sugli asset digitali.

Puoi partecipare al presale di Metacade qui.