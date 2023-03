Previsioni di prezzo Bitcoin e Litecoin al ribasso a causa della crisi bancaria. Il presale di Metacade potrebbe essere un investimento molto migliore

Il mercato delle criptovalute ha subito un’impennata dall’inizio della crisi bancaria della Silicon Valley Bank e di altri istituti. Sebbene questa potrebbe essere un’occasione perfetta per illustrare il valore delle criptovalute, sembra che il prezzo del Litecoin non sappia come reagire alla situazione. Tuttavia, esiste un’opzione alternativa che potrebbe offrire migliori opportunità di investimento: il token MCADE di Metacade.

MCADE: una straordinaria opportunità di investimento

Il token MCADE di Metacade rappresenta un nuovo paradigma nel mondo del gaming che potrebbe offrire rendimenti migliori rispetto alle criptovalute tradizionali. Questo è dovuto al fatto che MCADE opera nel settore in crescita del gaming Web3 piuttosto che in una sorta di rivoluzione contro il sistema bancario tradizionale. Questo si sta espandendo rapidamente e, di conseguenza, MCADE potrebbe essere un’opzione di investimento migliore rispetto a Bitcoin, Litecoin e molte altre criptovalute tradizionali.

In un certo senso, MCADE può essere vista più come un’azione tradizionale che come un token di criptovaluta, perché è destinata a crescere di valore man mano che la piattaforma aumenta gli utenti e i ricavi.

Il Gaming Web3 e la proposta di valore di MCADE

Il gaming Web3 è una rivoluzione che utilizza la tecnologia blockchain per consentire esperienze di gioco sicure, trasparenti e decentralizzate. La piattaforma Metacade mira a sfruttare questa tecnologia per offrire agli utenti un’esperienza di gioco di nuova generazione. Il token MCADE funge da valuta all’interno di questa piattaforma, consentendo agli utenti di accedere e di effettuare transazioni nell’ecosistema Metacade.

Potenziale post-presale di MCADE

In base ai dettagli del presale del token e al potenziale della piattaforma Metacade, MCADE dovrebbe valere di più dopo il presale grazie alla sua utilità all’interno dell’ecosistema Web3. Man mano che gli utenti utilizzano la piattaforma, richiederanno MCADE per accedere a varie funzionalità, come l’acquisto di giochi, le transazioni in-game e gli abbonamenti.

Di conseguenza, è probabile che la domanda di MCADE aumenti man mano che un maggior numero di utenti si iscrive alla piattaforma. Inoltre, quello di Metacade è ancora un progetto relativamente sconosciuto che è destinato a subire una rivalutazione dei prezzi una volta che la voce si diffonderà. È anche importante considerare la futura quotazione di MCADE sugli exchange, in quanto Metacade afferma di avere già un accordo per essere quotata su Bitcart.

Panoramica della piattaforma Metacade

Metacade è una piattaforma di gaming Web3 che consente agli utenti di accedere a una serie di giochi e applicazioni, supportati dalla tecnologia blockchain. È stato progettato per essere accessibile, sicuro e decentralizzato, con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza di gioco coinvolgente. La piattaforma sfrutta diverse tecnologie, come i contratti intelligenti e gli NFT, per offrire agli utenti un’esperienza di gioco trasparente e senza interruzioni.

Si tratta di funzionalità molto più avanzate della tecnologia blockchain che di solito vengono ignorate da chi non è interessato ad altro che a seguire il prezzo del Bitcoin.

Funzionalità principali della piattaforma Metacade

Metacade è una piattaforma completa che offre diverse opportunità di guadagno ai suoi utenti. Ha un modello di gaming “play-to-earn” che permette ai giocatori di guadagnare premi in base alle loro abilità e ai risultati ottenuti nei giochi. Inoltre, Metacade vanta anche un modello di gioco competitivo in cui gli utenti possono partecipare a tornei per ottenere ricompense. Si prevede che questi tornei offriranno un alto livello di competizione e richiederanno i token MCADE per partecipare.

Un’altra caratteristica unica di Metacade è la sua iniziativa Work2Earn, che comprende una bacheca di annunci di lavoro per consentire agli utenti di entrare in contatto con aziende del Web3 e del gaming per trovare il loro prossimo ruolo. Gli utenti potranno guadagnare premi per testare i nuovi giochi prima che arrivino sulla piattaforma, in modo da fornire un feedback ed evidenziare i bug. Questi giochi possono provenire da progetti esterni che si basano sulla piattaforma e anche da sviluppatori che hanno ricevuto un Metagrant.

Metacade prevede anche un modello Create2Earn, in cui gli utenti possono contribuire e impegnarsi nella community di Metacade per ottenere ricompense. Saranno ricompensati per la condivisione di versioni alfa, la pubblicazione di recensioni e coinvolgimento con gli altri membri. Questa funzione è pensata per incentivare l’impegno della community e contribuire a promuoverne lo sviluppo intorno alla piattaforma Metacade.

Metacade ha inoltre sottoposto le sue specifiche, il suo smart contract e il suo team a un audit Certik per garantire la sicurezza e la trasparenza della piattaforma. Questa verifica contribuirà a rassicurare gli investitori sul fatto che il presale è un’opportunità di investimento legittima e che la piattaforma è sicura.

MCADE potrebbe sovraperformare i cripto asset tradizionali

La piattaforma Metacade ha il potenziale per rivoluzionare l’industria del gaming fornendo esperienze di gioco completamente nuove. Sfruttando la tecnologia blockchain, Metacade mira a fornire un nuovo flusso di entrate per gli sviluppatori e i giocatori attraverso il token MCADE.

Il futuro di MCADE si basa su una vera e propria industria del gaming (a differenza del prezzo del Bitcoin e del Litecoin), piuttosto che sulla scommessa di creare un sistema finanziario digitale completamente nuovo che ruota attorno a una valuta volatile. Questo focus su prodotti e servizi reali rende MCADE un’offerta unica nello spazio delle criptovalute che potrebbe permetterle di battere in termini di performance alcuni degli asset più speculativi del mercato delle criptovalute.

Puoi partecipare al presale di Metacade qui.