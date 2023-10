Risparmia su tecnologia, moda e altro ancora: Il Black Friday con CodiceRisparmio

Il Black Friday è diventato una delle ricorrenze più attese dell’anno, non solo negli Stati Uniti, ma anche in tutto il mondo. È una giornata di sconti e offerte che si tiene il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento. Ma come è nato il Black Friday e come viene celebrato in Italia? Scopriamolo insieme.

Le origini del Black Friday

Il Black Friday ha origini negli Stati Uniti fu ideato dai grandi magazzini Macy’s nel 1924 per dare ufficialmente il via allo shopping natalizio, una volta superato il Thanksgiving day. Altri Store americani emularono questo esempio ma ci volle parecchio tempo prima che diventasse un’abitudine consolidata negli anni ‘60 per poi esplodere definitivamente negli anni ‘80 quando tutti i negozi iniziarono ad offrire sconti eccezionali per incoraggiare gli acquisti gli acquisti in vista del Natale. Il nome “Black Friday” ha diverse teorie sul suo significato, ma è probabilmente legato al fatto che i negozi passavano da “rosso” (perdite) a “nero” (guadagni) grazie alle vendite di quel giorno.

Il Black Friday in Italia

Oggi, il Black Friday è diventato una vera e propria festa dello shopping. In Italia, negozi fisici e online partecipano all’evento, offrendo sconti e promozioni su una vasta gamma di prodotti. È un’occasione imperdibile per gli amanti dello shopping che desiderano acquistare tecnologia, moda, elettronica, elettrodomestici, viaggi, sport, bellezza, gioielli e molto altro a prezzi convenienti. Secondo uno studio condotto da Altroconsumo nel 2022, il 79% delle persone ha fatto acquisti durante il Black Friday, con una spesa media di 232 euro a persona. Le motivazioni per partecipare a questo evento sono varie: alcuni cercano di sfruttare le offerte per fare regali di Natale a prezzi vantaggiosi, mentre altri approfittano dei saldi per acquistare prodotti desiderati da tempo.

Conclusioni

