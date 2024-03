Samsung offre più sicurezza con i nuovi Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G

Gli utenti sono consapevoli dell’importanza della sicurezza, per questo scelgono dispositivi che possano farli sentire sempre al sicuro. Per rispondere a queste esigenze Samsung Electronics ha lanciato Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G, due smartphone che dimostrano il costante impegno di Samsung nel rendere disponibile per tutti il meglio delle innovazioni mobile. Entrambi i dispositivi sono dotati di ampie funzioni di sicurezza come Knox Vault, oltre a nuove funzionalità fotografiche ispirate alle innovazioni della fotocamera flagship di Galaxy e a un display vivido che si adatta all’ambiente circostante grazie a Vision Booster.

“Con la serie Galaxy A, stiamo estendendo le nostre ultime tecnologie a un pubblico più ampio, in modo che un numero sempre maggiore di persone possa trarne vantaggio”, ha dichiarato TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Siamo entusiasti di poter offrire ancora più possibilità alla serie Galaxy A quest’anno, tra cui l’implementazione di Samsung Knox Vault per la prima volta su questa serie. Siamo orgogliosi di consentire agli utenti della serie Galaxy A di vivere in modo sicuro e affidabile esperienze mobile straordinarie”.

Un hub per l’intrattenimento e la creatività dotato di una fotocamera multifunzionale e di un display straordinario

Grazie alla tecnologia Nightography migliorata, Galaxy A55 5G scatta foto più nitide e brillanti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo significa che ogni foto scattata in notturna può raggiungere nuovi livelli di qualità. Grazie al processore del segnale immagine (ISP) sempre più avanzato, Galaxy A55 5G produce immagini stupefacenti in condizioni di luce non ottimali, per la prima volta sulla serie Galaxy A. Non sono solo le foto dei paesaggi ad avere una qualità straordinaria, ma anche la modalità Ritratto notturno e il video Super HDR a 12 bit assicurano che le persone appaiano al meglio in ogni immagine, in modo che l’opportunità di creare ricordi con amici e familiari non dipenda mai dall’illuminazione perfetta.

Sia Galaxy A55 5G sia Galaxy A35 5G offrono le eccezionali capacità fotografiche di Samsung Galaxy, tra cui funzioni come la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e la stabilizzazione digitale dell’immagine video (VDIS) che consentono di ottenere foto e video nitidi anche durante le riprese in movimento.

I nuovi dispositivi portano avanti la tradizione della serie Galaxy A di rendere accessibile a tutti un’esperienza mobile divertente e coinvolgente. Gli utenti possono godersi i contenuti preferiti o navigare sui social media grazie al display Super AMOLED, che garantisce una nitidezza sorprendente in Full HD. Inoltre, grazie a Vision Booster, lo schermo da 6,6 pollici di Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G appare sempre brillante e nitido, anche in diverse condizioni di luce.

Democratizzare le innovazioni di sicurezza più potenti di Samsung per tutelare in modo intelligente un numero maggiore di utenti, più a lungo

Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G portano per la prima volta agli utenti della serie Galaxy A una delle funzioni di sicurezza più innovative dei dispositivi Galaxy flagship: Samsung Knox Vault. Una soluzione di sicurezza basata sull’hardware e resistente ai tentativi di manomissione, Samsung Knox Vault offre una protezione completa contro gli attacchi hardware e software, costruendo un ambiente di elaborazione sicuro e fisicamente isolato dal processore principale e dalla memoria del sistema. Può aiutare a proteggere i dati più importanti di un dispositivo, comprese le credenziali della schermata di blocco, come i codici PIN, le password e i percorsi. Samsung Knox Vault protegge anche le chiavi di crittografia del dispositivo, criptando i dati privati degli utenti memorizzati. Solo un utente in possesso delle corrette credenziali della schermata di blocco può accedere ai propri dati, anche in caso di smarrimento o furto del dispositivo.

Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G sono inoltre protetti da Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza multilivello di Galaxy. Samsung Knox, una delle piattaforme di sicurezza più affidabili al mondo, è progettata per salvaguardare le informazioni critiche e proteggere dalle criticità con un hardware sicuro end-to-end, il rilevamento delle minacce in tempo reale e la protezione collaborativa, adottando un approccio olistico per l’intero ecosistema Galaxy.

Per una protezione ancora più avanzata, la serie Galaxy A offre Blocco automatico, un pacchetto opt-in di misure di sicurezza aggiuntive. Se attivato, Blocco automatico può bloccare l’installazione di app da fonti non autorizzate, fornire controlli di sicurezza delle app per la scansione di potenziali malware e bloccare l’installazione di comandi e software potenzialmente dannosi sul dispositivo quando è collegato tramite cavo USB. I nuovi utenti della serie Galaxy A avranno anche accesso alla Dashboard Sicurezza e privacy di Galaxy, che rende più facile che mai vedere e controllare ciò che accade ai loro dati e revocare qualsiasi autorizzazione ogni volta che lo desiderano. Potranno inoltre usufruire della Condivisione privata (parte di Quick Share), che consente la condivisione sicura e crittografata di file privati contenenti importanti informazioni personali o finanziarie. Per garantire la riservatezza, gli utenti possono controllare le autorizzazioni di accesso del destinatario e la data di scadenza del file, scegliendo anche di limitare gli screenshot o i download.

I nuovi smartphone della serie Galaxy A dimostrano l’impegno di Samsung per garantire che i dispositivi Galaxy rimangano sicuri e aggiornati più a lungo. Con Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G, gli utenti continueranno a beneficiare fino a quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e dell’interfaccia utente One UI e di cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, ottimizzando il ciclo di vita dei dispositivi e garantendone la dotazione di tutte le più recenti funzionalità Galaxy e Android.

Connessione perfetta con l’ecosistema Samsung Galaxy sempre in continua evoluzione

Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G sono pienamente compatibili con l’ecosistema Galaxy e offrono agli utenti un’esperienza fluida e integrata su tutta la gamma di dispositivi Galaxy. Gli utenti possono tenere il passo con i propri obiettivi di fitness collegando Galaxy Watch6 al proprio smartphone della serie Galaxy A. Inoltre, grazie alla funzione Commutazione automatica, le chiamate in arrivo verranno automaticamente trasferite ai Galaxy Buds FE collegati, per offrire una maggiore comodità.

Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G: disponibilità

Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G sono disponibili nelle colorazioni Awesome Navy, Awesome Iceblue, Awesome Lemon e Awesome Lilac presso gli operatori e i rivenditori di elettronica di consumo e online sul sito Samsung.

Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G sono acquistabili nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 256G

nella versione da 8GB + 128GB

Acquistando Galaxy A35 5G e Galaxy A55 5G dall’11 marzo al 31 marzo, è possibile raddoppiare lo spazio di archiviazione prescelto e ottenere:

Galaxy A55 5G da 256GB al prezzo di Galaxy A55 5G da 128GB.

Galaxy A35 5G da 256GB al prezzo di Galaxy A35 5G da 128GB.

Specifiche tecniche di Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G