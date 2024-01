Sony stringe nuove alleanze strategiche e cresce sempre più

Sono 26 i nuovi membri dell’AV Alliance and Technology Partner Network annunciati da Sony. Questa continua espansione si aggiunge a un portafoglio già esistente di oltre 40 organizzazioni provenienti da tutta Europa e da altre parti del mondo. L’AV Alliance Partner Network di Sony si avvale di alleanze strategiche in tutto il settore, offrendo soluzioni software e hardware compatibili che garantiscono un valore aggiunto, compatibilità e libertà creativa alla linea di display professionali BRAVIA.

Per tutto il 2023, Sony ha stretto forti alleanze con organizzazioni leader in tre aree che vedono una rapida crescita della domanda di soluzioni intuitive: Gestione dei contenuti, Gestione remota e Unified Communications. Grazie a una rete globale rafforzata, Sony e i suoi partner sono in grado di offrire un’integrazione semplificata con costi operativi ridotti per le organizzazioni dei settori aziendale, educativo, sanitario e retail. Inoltre, l’azienda lavorerà a stretto contatto con i suoi partner per promuovere l’adozione di iniziative di sostenibilità nel settore AV.

Sony punta tutto su innovazione, collaborazione e sostenibilità

La tecnologia System-on-Chip (SoC) di Sony consente ai partner di integrare in modo semplice e rapido il proprio software per eseguire qualsiasi applicazione di digital signage su una gamma di display BRAVIA Professional, eliminando la necessità di acquistare un dispositivo esterno aggiuntivo. In linea con la missione di Sony di accelerare le proprie iniziative di sostenibilità, il SoC integrato riduce anche in modo significativo il consumo energetico, offrendo un ulteriore vantaggio per i partner e gli utenti finali.

“La continua crescita della nostra rete di partner riflette il nostro impegno nel promuovere la collaborazione, nel guidare l’innovazione e nel fornire un valore migliore ai nostri clienti finali. Lavorando a stretto contatto con una serie di organizzazioni, siamo ben posizionati per rafforzare la nostra presenza nel mercato AV professionale e continuare a fornire prodotti e soluzioni all’avanguardia“, commenta Thorsten Prsybyl, Senior B2B Partnership Manager, Sony Professional Displays and Solutions. “Sony è impegnata a far crescere la propria quota nel mercato del digital signage. Questo si riflette nel numero crescente di partner in questo settore e continuerà a essere un obiettivo fondamentale per noi anche in futuro. Grazie al nostro ecosistema di partnership solido e in crescita in questo mercato, siamo in grado di continuare a rispondere alle esigenze in rapida evoluzione del settore“.

“La nostra rete di partner non è solo importante per fornire soluzioni di altissima qualità a un maggior numero di utenti finali, ma è anche fondamentale per la nostra missione verso un settore AV più sostenibile. Per noi è importante che i nostri partner condividano la nostra missione di promuovere iniziative ambientali e sociali, poiché Sony sta accelerando i suoi progressi in questo senso, a partire dai materiali che scegliamo per la creazione dei prodotti fino alla consegna e all’imballaggio. Riteniamo che un fronte forte e unito con le organizzazioni di tutto il settore AV possa favorire una più ampia adozione e priorità delle iniziative di sostenibilità“, commenta Rik Willemse, Head of Professional Displays & Solutions di Sony. “Lavoreremo a stretto contatto per unire le nostre risorse, conoscenze e competenze al fine di amplificare l’importanza della responsabilità ambientale in tutto il settore“.

A ISE 2024 fino al 2 febbraio

Sony continuerà lo slancio acquisito nel 2023 con l’ampliamento dell’alleanza dei partner per la tecnologia AV. Il suo crescente ecosistema di partner sarà esposto nello stand di Sony a ISE 2024 e dimostrerà le capacità avanzate delle sue soluzioni in mostra, tra cui BRAVIA 4KP professionali DI display, l’ecosistema di gestione delle postazioni di lavoro TEOS, la serie Crystal LED BH di Sony, nonché display di proiezione avanzati e un nuovo software per ambienti di apprendimento ibridi.

I nuovi partner di Sony nel 2023 includono:

Software di gestione dei contenuti (CMS) Partner: AbleSign, Airtime, Airwave, AISS, Allsan, Cactus Signage, connectSignage, embed signage, GoBright, Intuiface, Ki-Wi Signage, Loop24, NordicScreen, SalesTV, SIGNAGELAB, Signagelive, Spectro:o, StratosMedia, Telelogos, Uniguest, Userful, Waapiti, Xibo

AbleSign, Airtime, Airwave, AISS, Allsan, Cactus Signage, connectSignage, embed signage, GoBright, Intuiface, Ki-Wi Signage, Loop24, NordicScreen, SalesTV, SIGNAGELAB, Signagelive, Spectro:o, StratosMedia, Telelogos, Uniguest, Userful, Waapiti, Xibo Partner del software di gestione remota (RMS): Atlona, Aurora Multimedia, Q-SYS

Sony esporrà al FIRA Barcelona, Gran Via fino al 2 febbraio 2024.