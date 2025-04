SOTI e Urovo insieme per azzerare i tempi di inattività dei dispositivi

SOTI, azienda specializzata nella fornitura di soluzioni per l’Enterprise Mobility Management (EMM), ha annunciato una partnership strategica con Urovo, azienda operante a livello mondiale nella produzione di dispositivi mobile rugged e con filiali in diversi paesi europei fra cui l’Italia, per affrontare uno dei principali problemi del settore dei trasporti e della logistica (T&L), ossia la riduzione dei tempi di inattività dei dispositivi mobili.

I tempi di inattività compromettono l’efficienza operativa. Scendono in campo SOTI e Urovo

Secondo la ricerca di SOTI “The Road Ahead: Driving Digital Transformation in T&L”, la maggior parte dei professionisti europei del settore intervistati utilizza quotidianamente la tecnologia mobile (il 78% usa lo smartphone aziendale), ma ogni mese gli stessi lavoratori perdono in media più di 12 ore ciascuno a causa dei guasti ai dispositivi. In caso di malfunzionamenti, il 28% dei lavoratori riferisce di avere difficoltà a identificare il problema e a decidere il da farsi, la stessa percentuale riporta che gli autisti non hanno accesso immediato al supporto IT o alle app di formazione. Questi problemi prolungano i tempi di inattività, mettono a rischio la puntualità delle consegne e compromettono l’efficienza operativa.

Per far fronte a queste problematiche, SOTI XSight integra le batterie intelligenti avanzate di Urovo, fornendo alle organizzazioni informazioni in tempo reale sulle condizioni, le prestazioni e la localizzazione della batteria. Monitorando in modo proattivo le batterie con SOTI XSight, le aziende possono prevedere e prevenire i guasti prima che si verifichino, assicurando che i turni di lavoro si svolgano senza intoppi e che gli autisti si concentrino sul consegnare con puntualità le merci. La combinazione tra le innovazioni hardware di Urovo e la diagnostica data-driven di SOTI riduce le problematiche più pericolose, come i guasti alle batterie e la perdita di connettività, che possono altrimenti bloccare le operazioni e determinare lunghi tempi di fermo.

“SOTI XSight è stato progettato specificamente per aiutare le aziende a identificare e risolvere, nel più breve tempo possibile, i problemi relativi ai dispositivi”, ha dichiarato David Parras, Senior Regional Director per l’Europa meridionale di SOTI. “Integrando la tecnologia delle batterie intelligenti di Urovo con analisi avanzate e funzionalità di assistenza da remoto, offriamo alle organizzazioni un modo efficace per identificare tempestivamente i problemi, ridurre i tempi di inattività e mantenere una produttività costante quando sono in movimento”.

Affrontare le sfide con la tecnologia avanzata

Le batterie intelligenti di nuova generazione di Urovo registrano metriche essenziali, tra cui la data di produzione, la capacità di carica, la condizione attuale, la temperatura, il numero di cicli e il numero di serie. Queste informazioni confluiscono direttamente in SOTI XSight, dove i team IT possono analizzare i modelli di utilizzo di ogni singola batteria. In questo modo, invece di scartare prematuramente interi lotti, le aziende possono concentrarsi sulla sostituzione delle sole batterie a rischio di guasto.

“SOTI è sempre stato un partner chiave di Urovo”, prosegue David Parras. “SOTI XSight fornisce promemoria tempestivi per la sostituzione delle batterie, aumentando l’efficienza in termini di gestione della sicurezza per le aziende e contribuendo a un’esperienza utente più smart, sicura ed efficiente”.

Integrando perfettamente la tecnologia avanzata delle batterie di Urovo con la diagnostica data-driven di SOTI, entrambe le aziende mirano ad affrontare le sfide operative, dalla prevenzione relativa alle perdite di potenza inaspettate alla garanzia di un supporto in movimento per i conducenti.

“La nostra rafforzata partnership con Urovo va oltre la semplice riduzione dei tempi di fermo macchina. Sottolinea la nostra visione comune di dotare le organizzazioni T&L di strumenti affidabili e basati sui dati, che le aiutino a rimanere agili, competitive e pronte ad affrontare le sfide di domani“, conclude David Parras. “Integrando l’hardware avanzato di Urovo con la diagnostica proattiva di SOTI XSight, forniamo una soluzione potente e a prova di futuro che consente alle imprese di rispettare le scadenze e di ridurre i rischi operativi”.