Getac B360 e B360 Pro: la nuova generazione di notebook fully rugged

Getac Technology Corporation, produttore di tecnologia rugged e mobile video solutions, ha annunciato il lancio della nuova generazione di notebook fully rugged B360 e B360 Pro. Questi dispositivi offrono ai professionisti che operano in diversi settori come field service e utility, due soluzioni potenti e versatili su cui fare affidamento per affrontare le sfide quotidiane.

Getac B360 e B360 Pro: prestazioni di nuova generazione AI-ready

La nuova generazione di B360 e B360 Pro combina qualità costruttiva fully rugged con una serie di nuovi aggiornamenti tecnologici innovativi. Tra questi, i più recenti processori Intel Core Ultra Series 2 e la tecnologia Intel AI Boost, che consente agli utenti di sfruttare l’Edge AI sul dispositivo per eseguire rapidamente e senza interruzioni diverse attività. In un recente test di valutazione text-to-report, condotto con clienti di Getac utilizzando Llama 3.1 8B, le applicazioni AI eseguite sul B360 hanno convertito in pochi istanti testi complessi in report completi.

Queste potenti capacità di Edge AI offrono vantaggi operativi significativi rispetto all’AI basata su cloud, in particolare in scenari che richiedono un’elaborazione in tempo reale, elevati livelli di privacy e sicurezza dei dati, funzionalità offline e ottimizzazione dei costi. Inoltre, i notebook Getac B360 e B360 Pro di nuova generazione vantano una gamma di nuove e versatili opzioni I/O, tra cui fino a due porte Thunderbolt 4 per un trasferimento dati ultrarapido.

La tecnologia LifeSupport con batteria hot-swap migliora la produttività e riduce al minimo la necessità di ricaricare i dispositivi durante il turno di lavoro, mentre il WiFi 7 offre una velocità di trasmissione dati fino a cinque volte superiore rispetto al WiFi 6, con una latenza ridotta fino al 60%. Getac B360 Pro è dotato, di serie, di doppia batteria ad alta capacità, mentre l’opzione discrete graphics NVIDIA Quadro RTX A500 da 4 GB porta la qualità visiva a un livello superiore senza compromettere le prestazioni di elaborazione. Inoltre, B360 Pro include un media bay opzionale, che può alloggiare un terzo SSD (portando la capacità di archiviazione totale fino a 6 TB), una terza batteria, un’unità DVD oppure un’unità Blu-Ray, a seconda delle necessità.

Completamente personalizzabili per soddisfare le esigenze specifiche di settore

La nuova generazione di Getac B360 e B360 Pro è disponibile in una gamma di configurazioni specifiche di settore e può essere ulteriormente personalizzata con opzioni su misura, che includono hardware, software, accessori e assistenza. Di conseguenza, i clienti possono essere sicuri che le caratteristiche dei loro dispositivi corrispondano agli scenari di utilizzo previsti, anche se effettuano ordini in piccoli quantitativi.

Tra i principali esempi di settori troviamo:

Produttività ottimale per i professionisti del field service. I professionisti del field service si affidano ai dispositivi rugged di Getac per un accesso sicuro ai dati, per la comunicazione da remoto, per la raccolta di informazioni e molto altro ancora, aiutandoli a completare rapidamente attività complesse indipendentemente dall’ambiente o dalla situazione. Le aziende possono personalizzare i dispositivi Getac B360 di nuova generazione con una gamma specifica di opzioni software, hardware, accessori e assistenza per massimizzare la produttività dei team sul campo e raggiungere efficacemente tutti gli obiettivi operativi. Getac B360 e B360 Pro offrono inoltre diverse opzioni di autenticazione, tra cui un lettore smart card, RFID e un lettore di impronte digitali, per aiutare ad assicurare un accesso continuo ai dispositivi, mantenendo al contempo la sicurezza dei dati.

Mobile GIS, rilievi e mappature altamente efficienti per il settore utility. Grazie alle certificazioni MIL-STD-810H, MIL-STD-461G e IP66, oltre alla resistenza a cadute fino a 1,8 metri, Getac B360 di nuova generazione è l'ideale per svolgere attività mobile GIS, rilievi e mappature in ambienti remoti e/o in condizioni meteorologiche avverse. La borsa di trasporto opzionale facilita la portabilità, mentre il software Getac Virtual GPS Utility consente di gestire fino a cinque applicazioni GPS contemporaneamente in modo rapido e affidabile. Per esigenze di precisione ancora maggiori, B360 può essere dotato di un modulo GPS ad alta precisione e un'antenna opzionali, garantendo così la massima accuratezza nella localizzazione.

Disponibilità dei nuovi Getac B360 e B360 Pro

Getac B360 e B360 Pro di nuova generazione sarà disponibile ad aprile.

Dichiarazioni

“Poiché la popolarità dei modelli linguistici open-source e Mixture-of-Experts (MoE) continua a crescere rapidamente, abbiamo collaborato con i nostri clienti di settore, per sviluppare applicazioni AI innovative per i mercati verticali, che consentano loro di sfruttare appieno i vantaggi operativi offerti. Questi progressi stimoleranno la domanda di dispositivi rugged Edge AI, come per esempio Getax B360 e B360 Pro di nuova generazione, accelerando l’adozione dell’AI nei settori field service e utility”, afferma James Hwang, President of Getac Technology Corporation. “Le nostre soluzioni specifiche per il settore e le capacità di personalizzazione offrono ai clienti un maggiore controllo nella scelta dei dispositivi per casi d’uso specifici, contribuendo a massimizzare la produttività e ottenere un rapido ritorno sull’investimento”.