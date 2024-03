Stampa cartone ondulato: scopri le funzioni della serie P5 Pack

Lo specialista mondiale nella produzione di sistemi di stampa rivolto a diversi settori e applicazioni mondiali Gruppo Durst, presenta P5 350 HS PACK, la nuova soluzione altamente automatizzata per la stampa digitale di cartone ondulato ed espositori.

Con la serie P5 PACK, il Gruppo Durst presenta una soluzione di stampa appositamente progettata per la produzione di espositori e imballaggi in cartone ondulato. P5 350 HS PACK unisce la rinomata versatilità del sistema ibrido P5 alla capacità di stampare su una vasta gamma di materiali impiegati in ambito di in-store promotion (POP/POS), definendo nuovi standard in termini di qualità ed efficienza.

“Il design modulare della piattaforma tecnologica P5 ci consente di sviluppare nuovi prodotti per una vasta gamma di applicazioni. Siamo attenti alle esigenze del mercato e le integriamo nel nostro processo di sviluppo“, sottolinea Andrea Riccardi, Head Of Product Management, Graphics di Durst. “P5 350 HS PACK rappresenta un ulteriore risultato del nostro approccio orientato al cliente e amplia il nostro portafoglio P5“.

Massima efficienza grazie all’opzione automatizzata per la stampa del cartone ondulato

La serie P5 PACK è dotata di tutte le funzioni necessarie per una lavorazione efficiente del cartone ondulato. Un innovativo sistema di guida del materiale e di rulli a pressione consente una lavorazione fluida. I supporti automatici per i bordi ondulati evitano le collisioni tra le teste di stampa e i substrati. Larghezza e altezza vengono impostate automaticamente selezionando semplicemente il formato del materiale nel software, riducendo così in modo significativo i tempi di configurazione. Inoltre, un potente sistema di aspirazione aumenta la stabilità del materiale sul piano di stampa fino al 40% in più rispetto ai sistemi convenzionali. In questo modo, anche i pannelli ondulati pesanti e curvi possono essere appiattiti e stampati con massima precisione. La serie P5 PACK include la funzione Multitrack 6 controllata da sensori. Gestita da 6 code di stampa indipendenti, consente di stampare in parallelo fino a 6 pannelli mediante alimentazione manuale.

Automazione dei processi di produzione

A partire dalla creazione del file di stampa tramite software fino alle lavorazioni di finishing, l’automazione dei processi produttivi ha un ruolo fondamentale. Per sfruttare al massimo le potenzialità dell’ambiente di stampa, la serie P5 Pack, come tutti i sistemi di stampa P5, è dotata del software proprietario Durst Workflow Rip/Color Management e Analytics. In questo contesto, P5 350 HS PACK può essere abbinata a Durst Automat MT. Con questa nuova soluzione per l’alimentazione e l’impilamento automatico dei pannelli, è possibile lavorare fino a 4 corsie in parallelo. Durst Automat MT opera in abbinamento alla funzione Multitrack 6 di P5 350 HS PACK. I movimenti perfettamente calibrati degli elementi di aspirazione, combinati con una barra di soffiaggio e di spazzolatura rinforzata, consentono di separare i supporti in modo pulito e veloce, anche con materiali particolari e pannelli sottili. La produzione continua e stabile è garantita da alette controllate a livello pneumatico che impediscono ai materiali di scivolare durante il processo di carico e scarico. L’intero processo di stampa è costantemente monitorato da telecamere di sorveglianza. Anche i tavoli di carico e scarico sono stati ulteriormente sviluppati per garantire un trasporto fluido dei pannelli e del cartone ondulato.

“Con Automat MT, possiamo mappare diversi livelli di automazione, da 3/4 all’automazione completa. Questo ci consente di portare la produttività dei nostri clienti ad un livello superiore“, afferma Christian Harder, Vicepresidente Vendite del Gruppo Durst.

Nuovi inchiostri per espositori e imballaggi

Con la serie P5 PACK, Durst presenta un nuovo set di inchiostri appositamente formulati per soddisfare le esigenze della stampa su espositori e imballaggi. L’inchiostro LUVERA LED si distingue per l’odore estremamente contenuto e l’elevata resistenza all’abrasione. Grazie a questa nuova formulazione, Durst è stata in grado di ampliare ulteriormente la gamma degli inchiostri, conferendo ai display e agli imballaggi una brillantezza senza pari. Gli inchiostri LUVERA sono conformi alle rigorose normative IKEA e IOT-Mat.

L’inchiostro LUVERA LED è il risultato di un ampio programma di sviluppo di inchiostri intrapreso da Durst negli ultimi anni, che permetterà di ampliare il portafoglio di inchiostri Durst nel 2024 per coprire un’ampia gamma di applicazioni e requisiti di mercato. La nuova generazione di inchiostri porterà il sistema di inchiostri Durst a un nuovo livello.

La serie P5 PACK per la stampa di espositori e imballaggi in cartone ondulato sarà disponibile a partire dal terzo trimestre del 2024.