TD SYNNEX è una delle World’s Most Admired Company nel 2024

Anche quest’anno Fortune ha nominato TD SYNNEX una delle World’s Most Admired Company nel 2024. È la terza volta per l’azienda che è uno dei più importanti aggregatori di soluzioni e distributori globali per l’ecosistema IT

“Siamo onorati di far parte ancora una volta di questo illustre elenco di aziende e di vedere il nostro team riconosciuto per la sua passione nel consentire ai nostri partner globali di ottenere grandi risultati con la tecnologia“, ha affermato Rich Hume, CEO di TD SYNNEX. “Questo risultato riflette la cultura promossa dai nostri oltre 23.000 collaboratori in tutto il mondo, tutti impegnati a garantire il successo reciproco e quello dei nostri partner ogni giorno”.

L’elenco delle aziende più ammirate al mondo viene sviluppato ogni anno da Fortune in collaborazione con Korn Ferry. I candidati per l’elenco includono 1.500 tra le più grandi aziende di tutto il mondo e i vincitori vengono scelti in base ai risultati di un sondaggio sulla reputazione aziendale somministrato ad alti dirigenti, direttori e membri della comunità finanziaria.