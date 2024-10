ThinkSmart Core Gen 2: Lenovo ottimizza i meeting con l’AI

Le aziende, negli ultimi tempi, stanno apprezzando il contributo che l’Intelligenza Artificiale porta all’interno delle loro realtà. In linea con questa tendenza, Lenovo presenta Lenovo ThinkSmart Core Gen 2, tra i primi dispositivi di calcolo ottimizzati per l’AI e realizzati appositamente per gestire sistemi di video conferencing. Alimentato dal processore Intel Core Ultra con NPU integrata, il ThinkSmart Core Gen 2 è predisposto per i carichi di lavoro delle sale riunioni con intelligenza artificiale e offre prestazioni senza precedenti per una collaborazione intuitiva e una maggiore produttività, il tutto in una soluzione protetta e di facile utilizzo.

“Smarter AI for All” per una collaborazione più intelligente

In linea con la visione Smarter AI for All, Lenovo si impegna a fornire alle organizzazioni e ai singoli individui tutti gli strumenti, come ThinkSmart Core Gen 2, per godere dei benefici dell’intelligenza artificiale. Nonostante il ruolo della tecnologia di collaborazione non sia mai stato così rilevante, molti clienti continuano a ridefinire le sale meeting e le modalità di lavoro. L’integrazione dell’intelligenza artificiale negli strumenti di collaborazione rappresenta un’opportunità di trasformazione per connettere le persone e migliorare la produttività. Lenovo, leader mondiale nel settore dei PC, porta più potenza di calcolo nella collaborazione.

In futuro, gli utenti finali potranno contare su funzionalità predittive avanzate che anticipano le esigenze degli utenti, suggerendo risorse o azioni pertinenti prima che siano richieste. Inoltre, le analisi basate sull’IA forniranno un feedback in tempo reale sulla produttività e sulle dinamiche del team, consentendo un processo decisionale più consapevole e favorendo un ambiente di lavoro più agile e reattivo.

Per i responsabili IT, gli strumenti di AI collaborativi offrono un potenziale di automazione, gestione proattiva e visione strategica ancora maggiore. Si prevede che l’AI ridurrà ulteriormente il carico di lavoro manuale automatizzando le attività di manutenzione più complesse, il monitoraggio predittivo e le misure di sicurezza, permettendo ai team IT di concentrarsi sull’innovazione rispetto alle attività di routine.

Con l’evolversi, questi strumenti di collaborazione abilitati dall’intelligenza artificiale diventeranno risorse sempre più importanti per le attività quotidiane dei partecipanti alle riunioni, contribuendo a ridurre la complessità e il carico di lavoro dei responsabili IT.

Lenovo ThinkSmart Core Gen 2

Tra i primi dispositivi di calcolo ottimizzati per l’intelligenza artificiale e appositamente realizzati per i sistemi di videoconferenza, Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 eleva l’esperienza di ogni meeting, indipendentemente dalle dimensioni o dalla configurazione della sala. Questo dispositivo intelligente combina tecnologia ottimizzata per l’intelligenza artificiale e prestazioni senza precedenti per una collaborazione intuitiva e una maggiore produttività, il tutto in una soluzione protetta e facile da usare. Grazie al processore Intel Core Ultra su piattaforma Intel vPro, il ThinkSmart Core Gen 2 gestisce in modo efficiente i carichi di lavoro AI più pesanti direttamente sul dispositivo di calcolo, con riduzione del consumo energetico fino al 40% rispetto al suo predecessore.

Per una soluzione completa c’è ThinkSmart Core Gen 2 Full Room Kit alternativa single-SKU in grado di aggiungere l’intelligente ThinkSmart Bar 180, e le funzionalità Intelligent Speaker. L’installazione e la messa in opera sono davvero semplici e le ampie porte consentono una connessione rapida e semplice a diversi dispositivi. Indipendentemente dalla configurazione creata dai team IT, ogni collaborazione è più sicura, grazie alla protezione avanzata basata sull’hardware della piattaforma Intel vPro e agli aggiornamenti di sicurezza automatici di Windows 11.

Il ThinkSmart Core Gen 2 offre un’incredibile gamma di feature intelligenti per consentire sale riunioni più intelligenti:

Intelligent Power – grazie al processore Intel Core Ultra e alla piattaforma Intel vPro, il ThinkSmart Core Gen 2 gestisce in modo efficiente carichi di lavoro AI pesanti con un consumo energetico ridotto fino al 40%. L’esclusiva architettura NPU basata su Windows 11 IoT accelera le attività di calcolo e il trasferimento dei dati, ottimizzando le prestazioni dell’IA e rendendo le operazioni più efficienti, affidabili e sicure.

– grazie al processore Intel Core Ultra e alla piattaforma Intel vPro, il ThinkSmart Core Gen 2 gestisce in modo efficiente carichi di lavoro AI pesanti con un consumo energetico ridotto fino al 40%. L’esclusiva architettura NPU basata su Windows 11 IoT accelera le attività di calcolo e il trasferimento dei dati, ottimizzando le prestazioni dell’IA e rendendo le operazioni più efficienti, affidabili e sicure. Smart Assistance – grazie al supporto di Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms su Windows, il ThinkSmart Core Gen 2 potenzia la collaborazione con funzioni abilitate dall’intelligenza artificiale attraverso Microsoft Copilot o Zoom AI Companion. Esperienze rese possibili dall’intelligenza artificiale come l’inquadramento intelligente dei partecipanti alle riunioni, il rilevamento automatico della voce, i tag intelligenti, i riepiloghi delle riunioni e l’assistenza in tempo reale sono solo alcune delle funzioni intelligenti che ci attendono in futuro.

– grazie al supporto di Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms su Windows, il ThinkSmart Core Gen 2 potenzia la collaborazione con funzioni abilitate dall’intelligenza artificiale attraverso Microsoft Copilot o Zoom AI Companion. Esperienze rese possibili dall’intelligenza artificiale come l’inquadramento intelligente dei partecipanti alle riunioni, il rilevamento automatico della voce, i tag intelligenti, i riepiloghi delle riunioni e l’assistenza in tempo reale sono solo alcune delle funzioni intelligenti che ci attendono in futuro. Purpose Built – Il versatile sistema di gestione dei cavi integrato blocca i fili in posizione o li stacca completamente per una configurazione più elegante e compatta, mentre la gestione EDID integrata consente di migliorare la connettività con i display della sala. ThinkSmart Core Gen 2 è testato per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno in un’ampia gamma di temperature (da 5 °C a 40 °C), per resistere a una sala server affollata e vanta una struttura silenziosa e priva di ventole in grado di passare inosservata dietro a uno schermo della sala conferenze.

– Il versatile sistema di gestione dei cavi integrato blocca i fili in posizione o li stacca completamente per una configurazione più elegante e compatta, mentre la gestione EDID integrata consente di migliorare la connettività con i display della sala. ThinkSmart Core Gen 2 è testato per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno in un’ampia gamma di temperature (da 5 °C a 40 °C), per resistere a una sala server affollata e vanta una struttura silenziosa e priva di ventole in grado di passare inosservata dietro a uno schermo della sala conferenze. Inherent Flexibility – Con Windows 11 IoT, ThinkSmart Core Gen 2 offre la flessibilità di scegliere tra un’ampia varietà di periferiche. Per facilitare l’installazione, il dispositivo viene fornito con il controller IP Lenovo o con il controller ThinkSmart, per adattarsi a una varietà di configurazioni della sala. Per un’esperienza davvero flessibile, il dispositivo offre agli utenti la possibilità di collegare facilmente il proprio laptop, se necessario, e di gestire una riunione in modalità BYOD, indipendentemente dalla piattaforma UC.

Servizi di assistenza cliente & professionali

Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 è disponibile con il software preconfigurato ThinkSmart Manager basato sulla piattaforma Intel vPro per la gestione remota in tempo reale e per risparmiare le risorse dei team IT. Inoltre, per una maggiore sicurezza, l’offerta Lenovo ThinkShield aggiunge un ulteriore livello di sicurezza grazie alle soluzioni OS-to-cloud.

Per quanto riguarda l’assistenza continua, i nuovi dispositivi di calcolo per videoconferenza ottimizzati per l’intelligenza artificiale includono una garanzia Lenovo di tre anni con Premier Support e una licenza ThinkSmart Manager Premium di un anno. Sono inoltre inclusi i servizi professionali Lenovo Smart Collaboration Deploy and Maintain per garantire un’implementazione rapida ed efficiente.

Prezzi e disponibilità di Lenovo ThinkSmart Core Gen 2

Il ThinkSmart Core Gen 2 + Controller sarà disponibile entro la fine del 2024 a un prezzo di partenza di 2799 euro.

Dichiarazioni

“La tecnologia di smart collaboration continua a innovarsi velocemente con l’introduzione di funzionalità abilitate all’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Shannon MacKay, General Manager di Worldwide Smart Collaboration Business, Lenovo. “I clienti sono alla ricerca di una maggiore potenza di calcolo e di una maggiore flessibilità per rendere le sale meeting innovative e trarre vantaggio dalle soluzioni disponibili ora e in un futuro immediato”.