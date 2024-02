VR Air Bridge: il collegamento wireless di D-Link è ora disponibile

La realtà virtuale ha conquistato molti utenti e, questa tecnologia, sta conoscendo un’evoluzione impressionante. D-Link, realtà specializzata nelle tecnologie di rete e connettività, ha annunciato il lancio del VR Air Bridge (DWA-F18) in Italia. Omologato e ottimizzato specificamente per il visore Meta Quest 2, Meta Quest Pro e ora anche per l’ultima versione Meta Quest 3, il collegamento wireless dedicato offre una configurazione semplice e prestazioni potenziate, assicurando agli utenti di ottenere il meglio dal proprio dispositivo.

L’innovativo accessorio crea una connessione wireless diretta e dedicata tra il PC gaming e il visore, fornendo un’incredibile larghezza di banda Wi-Fi 6 e una latenza bassissima per un’esperienza di gioco VR su PC il più coinvolgente possibile.

Libertà di movimento con il VR Air Bridge

Con il nuovo collegamento wireless dedicato di D-Link, gli utenti possono godere di una libertà di movimento senza precedenti, grazie al collegamento wireless che consente di muoversi a 360 gradi. Niente più cavi aggrovigliati o movimenti limitati: il DWA-F18 è stato progettato appositamente per portare l’esperienza di gioco degli utenti a un livello superiore. La fluidità dei fotogrammi garantisce un’esperienza senza precedenti nel gioco, nella collaborazione, nell’allenamento e in tanto altro ancora.

Accesso a più giochi e applicazioni

Gli utenti possono sfruttare la propria libreria di giochi VR e accedere all’incredibile gamma di titoli, app e allenamenti disponibili nella libreria Meta Rift, piena di attività.

Wi-Fi 6 ad alte prestazioni

Sfruttando la potenza del Wi-Fi 6, il VR Air Bridge crea una connessione ad alta velocità e bassa latenza tra il PC gaming degli utenti e il visore Meta Quest.

Il VR Air Bridge offre un collegamento diretto e dedicato

La connessione del visore Meta Quest 2, Meta Quest Pro o Meta Quest 3 a un PC tramite una rete Wi-Fi esistente può essere interrotta o persa a seconda dell’ambiente Wi-Fi, della posizione del router e del numero di dispositivi collegati. Con il VR Air Bridge, gli utenti hanno a disposizione un collegamento diretto e dedicato per garantire le migliori prestazioni.

Creato per Meta

Il VR Air Bridge è stato progettato specificamente per i visori Meta Quest 2, Meta Quest Pro e per l’ultima versione Meta Quest 3 nell’ambito del programma ufficiale Made for Meta. Questo garantisce prestazioni ottimali e una configurazione semplice, in modo che gli utenti possano concentrarsi sui propri giochi preferiti con dettagli e realismo mozzafiato.

Il più recente visore Meta Quest 3 VR incorpora il supporto per la tecnologia di tracciamento delle mani, eliminando la necessità di utilizzare controller per esplorare il mondo virtuale. Grazie alla tecnologia Direct Touch e al DWA-F18 VR Air Bridge, gli utenti possono interagire direttamente con gli oggetti virtuali senza limitazioni, utilizzando le mani per un’esperienza più coinvolgente. La potente combinazione di Meta Quest 3 e del DWA-F18 VR Air Bridge integra perfettamente il mondo virtuale e quello reale, offrendo prestazioni grafiche e di streaming in tempo reale migliorate. Ciò consente di ottenere dettagli straordinariamente chiari e prestazioni più fluide nei giochi immersivi, creando un’esperienza utente davvero mozzafiato.