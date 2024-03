WiFi 7: Zyxel presenta il nuovo Access Point

Gli ambienti di lavoro moderni hanno bisogno di connessioni WiFi potenti e, per rispondere a queste esigenza, Zyxel Networks, specialista nella fornitura di soluzioni di rete cloud sicure e basate sull’intelligenza artificiale, ha lanciato l’Access Point (AP) NWA130BE – BE11000 WiFi 7 Triple-Radio NebulaFlex. Con i dispositivi supportati da WiFi 7 pronti a diventare mainstream nel 2024, l’NWA130BE consente alle piccole e medie imprese (SMB) di beneficiare di una velocità di rete e di una capacità senza precedenti.

L’access point NWA130BE offre prestazioni WiFi 7 di classe enterprise a un prezzo accessibile per le piccole imprese. Facile da installare e da gestire, consente alle PMI di usufruire di tutti i vantaggi dell’ultimo standard wireless e di sfruttare la piattaforma di gestione cloud Nebula di Zyxel Networks per configurare, monitorare e controllare i dispositivi di rete da remoto.

“Con l’introduzione dell’NWA130BE, Zyxel Networks stabilisce un nuovo standard per la connettività premium negli ambienti aziendali“, commenta Kell Lin, Senior Associate Vice President, Networking Solutions Business Unit, Zyxel Networks. “L’NWA130BE combina una tecnologia all’avanguardia con un design ben studiato, offrendo prestazioni eccezionali e una gestione semplificata grazie alla nostra piattaforma Nebula“.

L’opzione ideale per l’upgrade al WiFi 7

L’NWA130BE vanta un’architettura tri-band BE11000, che supporta velocità fino a 11Gbps e fornisce una capacità di banda doppia rispetto al WiFi 6 grazie ai suoi canali extra-wide da 320MHz, esclusivi per i dispositivi WiFi 7. Inoltre, incorpora una CPU Qualcomm Quad-Core per prestazioni robuste e funzionalità 4K QAM e Multi-Link Operation (MLO), che aumentano la velocità di picco dei dati fino al 20% e riducono la latenza.

L’NWA130BE semplifica l’upgrade al WiFi 7 grazie alle due porte Ethernet da 2.5G, che consentono agli utenti di sfruttare gli switch a prezzi accessibili da 2.5G, senza dover prevedere costosi ricablaggi. Dotato di due porte da 2.5G, l’NWA130BE offre maggiore flessibilità e valore per i clienti, soprattutto se si considera che gli access point comparabili attualmente sul mercato presentano solitamente una singola porta da 2.5G.

Eliminare il rumore

La capacità di distinguere il segnale giusto e ignorare il rumore è fondamentale per offrire le migliori prestazioni con il WiFi 7. Grazie al suo design rettangolare, l’NWA130BE massimizza la distanza tra le antenne per un rapporto segnale/rumore (SNR) più elevato e una riduzione delle interferenze, fondamentale per gli spazi di lavoro affollati o ad alta densità. Inoltre, l’esclusivo design RF-first riduce al minimo le potenziali interferenze, comprese quelle provenienti dai canali WiFi vicini e dalle reti mobili 4G/5G, grazie alle funzioni Advanced RF Filter e Advanced Cellular Coexistence.

Gestione WiFi potenziata dall’intelligenza artificiale e sicurezza unificata

Garantire il servizio di rete è essenziale per l’efficienza e la produttività aziendale, ma può diventare difficile quando le imprese crescono. Perfettamente integrato con il cloud Nebula di Zyxel Networks, il dispositivo NWA130BE offre alle aziende una gestione centralizzata e una visibilità completa delle loro reti. Le funzioni WiFi Aid e Wireless Health di Nebula, basate sull’intelligenza artificiale, sono in grado di diagnosticare automaticamente i problemi di accesso alla rete durante l’intero percorso di onboarding dei client wireless e di risolvere i problemi WiFi più comuni, con un notevole risparmio di tempo per gli amministratori di rete.

Le aziende possono anche utilizzare Connect & Protect Plus (CNP+) di Nebula, un servizio di sicurezza fornito dal cloud e collegato direttamente all’AP. Questo fornisce agli utenti una protezione aggiuntiva da malware, phishing e siti dannosi. Gli amministratori possono implementare i criteri di sicurezza direttamente attraverso l’AP, senza modificare l’infrastruttura di rete esistente.