Zenbook Duo: il primo dispositivo a doppio schermo di ASUS

ASUS riscrive le regole della versatilità in movimento con il lancio del nuovo Zenbook Duo (UX8406), il primo laptop ultraportatile al mondo dotato di due schermi touchscreen OLED da 14 pollici, con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Con tastiera e touchpad Bluetooth ASUS ErgoSense a dimensioni complete e rimovibili, questo incredibile dispositivo riscrive le regole della versatilità in movimento.

Un nuovo design, tra passato e presente

Zenbook Duo è il primo laptop dual-screen al mondo con due schermi touchscreen OLED da 14 pollici con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Questo incredibile dispositivo ha due schermi, una tastiera detachable e un supporto integrato, il tutto racchiuso in un design compatto e orientato all’utente, così da riscrivere le regole della versatilità in movimento. Con la certificazione Intel Evo Edition, combina sapientemente multitasking e mobilità, in un pacchetto che pesa solo 1,35 kg.

Gli schermi premium OLED ASUS Lumina sono certificati Dolby Vision, Pantone Validated e presentano un’ampia gamma di colori DCI-P3 di livello cinematografico per garantire una resa cromatica vivida e precisa. Sono anche certificati VESA DisplayHDR True Black 500, per la resa dei livelli più profondi di nero. Gli schermi touchscreen supportano l’utilizzo della ASUS Pen con 4096 livelli di pressione (venduta separatamente) e del software ScreenXpert che consente il supporto per gesture multitouch simili a quelle degli smartphone: gli utenti possono aprire una tastiera virtuale, massimizzare una finestra e molto altro con semplici gesti multi-touch.

La tastiera staccabile di Zenbook Duo si inserisce tra i due schermi, garantendo massima praticità durante il trasporto. Questo design migliora la portabilità e la comodità, consentendo agli utenti di utilizzare o caricare la tastiera in qualsiasi momento, senza ulteriori impostazioni. I connettori pogo-pin sul bordo dello schermo inferiore assicurano un aggancio senza problemi, con magneti di auto-posizionamento sui pin e sugli angoli del secondo schermo, al fine di migliorare ulteriormente l’esperienza complessiva.

Il nuovo ASUS Zenbook Duo è utilizzabile in più modalità

I laptop ASUS presentano design che li differenziano dalla massa. Zenbook Duo è dotato di una tastiera Bluetooth ASUS ErgoSense ultra-silenziosa a grandezza naturale, con touchpad integrato, che, combinata con la cerniera dello schermo da 180° e con il comodo supporto incorporato, consente diversi versatili modi di utilizzo. L’intuitivo software ScreenXpert permette un facile controllo dei contenuti dello schermo.

Modalità Dual Screen: Quando utilizzata con la tastiera wireless, questa modalità offre una superficie dello schermo di 19,8 pollici, che può essere sfruttata come un unico schermo, tramite la funzione ViewMax . In alternativa, i due display 16:10 del nuovo Zenbook Duo possono essere utilizzati indipendentemente, con una gestione facile delle finestre tramite la funzione App Switcher che assicura il pieno controllo delle finestre delle app con la punta delle dita, riducendo le interruzioni e aiutando gli utenti a mantenere la concentrazione su quello che stanno facendo.

Estremamente performante, ovunque

Nonostante il suo formato ultra-compatto, Zenbook Duo non sacrifica prestazioni o funzionalità. È alimentato dall’ultima generazione di processori Intel, fino all’innovativa serie H di Core Ultra 9, combinata una RAM LPDDR5x fino a 32 GB e una SSD PCIe 4.0 da 2 TB. La batteria ridisegnata da 75 Wh ad alta capacità ha una durata ecologica prolungata che supporta fino al 20% in più di cicli di ricarica rispetto alla generazione precedente. In quanto laptop Intel Evo Edition, Zenbook Duo si accende istantaneamente, si ricarica velocemente e offre una durata della batteria per tutta la giornata, consentendo agli utenti di viaggiare con fiducia senza i loro caricabatterie.

Il sottile chassis con spessore di 14,6 mm non accetta compromessi neanche sulle capacità di I/O, con due porte Thunderbolt 4, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta HDMI 2.1 (TMDS) e una comoda presa audio da 3,5 mm, in modo che gli utenti non abbiano bisogno di portare con sé un’ingombrante docking station o diversi adattatori.

Per offrire una capacità di intrattenimento senza rivali, Zenbook Duo dispone di un potente sistema audio firmato Harman Kardon e con certificazione Dolby Atmos, per un suono spaziale multidimensionale coinvolgente.

ASUS è impegnata a ridurre al minimo il suo impatto sull’ambiente e Zenbook Duo è costruito con una lega di magnesio-alluminio riciclato al 90%. Supera agevolmente i rigidi standard di efficienza energetica di ENERGY STAR con un notevole incremento fino al 47,6%. Inoltre, l’intero imballaggio è prodotto al 100% con carta certificata FSC Mix, il che lo rende completamente riciclabile. Severi test di durabilità, secondo gli standard più rigorosi MIL-STD-810H degli Stati Uniti, assicurano che Zenbook DUO sia affidabile nell’uso quotidiano e massimizzano la durata del dispositivo per migliorarne la sostenibilità.

Zenbook incontra l’AI

I processori Intel Core Ultra introducono la prima Unità di Elaborazione Neurale (NPU) integrata di Intel, offrendo un motore dedicato per potenziare esperienze di intelligenza artificiale avanzate su PC. Questa innovazione rappresenta un salto di qualità nelle prestazioni grafiche e nell’elaborazione ad alte prestazioni e a basso consumo energetico.

In questo modo, l’utente può dedicarsi al lavoro, al gioco e alla creazione senza preoccuparsi della durata della batteria. È perfetto per alleggerire i carichi di lavoro dalla CPU e fornire un’accelerazione AI efficiente dal punto di vista energetico per le moderne applicazioni abilitate all’IA. La NPU offre elaborazione AI a bassa latenza, accelerando l’esecuzione di più attività in contemporanea, per rendere Zenbook Duo altamente efficiente per lavoro, creatività e intrattenimento.

Tutto ciò consente agli utenti di gestire senza problemi carichi di lavoro complessi e aumentare la produttività. E grazie all’ampia superficie di schermo disponibile su Zenbook Duo – in virtù dei due schermi da 14″ a grandezza naturale – gli utenti possono eseguire senza sforzo tutte le loro app di produttività preferite e mantenerle sempre a portata di vista.

Disponibilità

ASUS Zenbook Duo (2024) UX8406 è disponibile su ASUS eShop. L’uscita è prevista, a partire dal mese di marzo, anche su ASUS Gold Store, Amazon e Mediaworld.

Specifiche tecniche del nuovo ASUS Zenbook Duo

ASUS Zenbook Duo (2024) UX8406