Zenfone 11 Ultra: ASUS annuncia l’evento di presentazione

ASUS ha annunciato l’evento online di presentazione del nuovo dispositivo Zenfone 11 Ultra, che si terrà il 14 marzo 2024 alle 13:00 e verrà trasmesso in streaming.

Zenfone 11 Ultra ridefinisce la linea Zenfone con il suo display immersivo, che vanta un pannello più grande, con cornici ridotte, e prestazioni migliorate grazie allo Snapdragon 8 Gen 3. Tutte le caratteristiche sono elegantemente racchiuse in un design premium con finitura opaca oleofobica.

Il sistema fotografico all’avanguardia, migliorato dalle novità hardware e software, permette di catturare foto e video mozzafiato in qualsiasi ambiente. Con una migliore stabilità per le riprese video e una nuova modalità fotocamera potenziata dall’intelligenza artificiale, non è mai stato così facile catturare i momenti importanti della vita. Inoltre, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, il nuovo dispositivo offre un’esperienza senza precedenti, che non si limita alla parte fotografica, ma che migliora e semplifica le diverse attività quotidiane.