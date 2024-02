Zucchetti e Posiflex modernizzano i punti cassa

La digitalizzazione delle nostre imprese procede a passo spedito e i più grandi player spesso collaborano per accompagnarle in questo percorso difficile ma necessario. Zucchetti porta avanti da più di 45 anni il percorso di digitalizzazione delle imprese e degli studi professionali. Opera non solo attraverso processi di innovazione tecnologica sviluppati internamente, ma anche tramite sinergie tecnico-commerciali che portano a soluzioni e prodotti eccellenti nel campo dell’Information Technology, in grado poi di dare vantaggi competitivi e opportunità di crescita agli utilizzatori finali.

E proprio in tema di novità sul piano dell’offerta di soluzioni digitali per i punti vendita, Zucchetti ha creato le condizioni ideali per portare un miglioramento significativo per chi opera in diversi ambiti: retail e GDO, ristorazione, hôtellerie e food & beverage.

Infatti grazie a un importante accordo di partnership fra Posiflex e Zucchetti le due aziende di riferimento nel campo delle soluzioni per la gestione dei punti cassa, hanno messo a fattor comune le rispettive competenze per realizzare un sistema integrato hardware-software nativamente compatibile con i sistemi operativi Android e Windows, per supportare in modo facile e veloce operazioni e transazioni da postazioni fisse e da dispositivi mobili.

Posiflex garantisce a Zucchetti, con un accordo di esclusiva per l’Italia in qualità di fornitore OEM (Original Equipment Manufacturer), l’eccellenza tecnologica nel campo dei terminali POS, mentre Zucchetti sviluppa le soluzioni software integrate nell’hardware per la gestione di ordini, prenotazioni, servizi, pagamenti, nonché delle comunicazioni tra operatore e cliente.

Posiflex e Zucchetti: una partnership di alto livello

“È stata proprio la ricerca di un altissimo livello qualitativo che ci ha spinti a scegliere come partner una società rinomata come Posiflex”, dichiara Claudio Ferri, Direttore Commerciale ItalRetail (Gruppo Zucchetti). “Una scelta di valore orientata anche dalla massima affidabilità di Posiflex in termini di capacità produttiva e varietà dell’offerta. Inoltre, questo accordo apre orizzonti di progettualità perché porta con sé la possibilità di customizzare il prodotto sulla base delle specifiche esigenze dei clienti. Abbiamo una forte responsabilità nei confronti degli addetti ai lavori del mondo retail e di quello hospitality e dobbiamo sempre essere in grado di fornire il meglio affinché le loro attività possano crescere sempre di più, incentivando la transizione digitale dell’intero tessuto nel quale operano”.

“Nasce in Italia una collaborazione stellare tra il gruppo Posiflex e Zucchetti”, dichiara Vito Ruocco, VP Europe Sales & BDM | Posiflex Group Europe. “Siamo tra i primi produttori al mondo e presenti su mercato da quarant’anni con proposte tecnologiche di primo piano e unicità di prodotto, come il primo concept di design ‘a conchiglia’ del settore e con il terminale POS della serie ZT, che ridefinisce il tradizionale fattore meccanico di forma. Qualità di altissimo livello, innovazione tecnologica e continuità di prodotto nel lungo periodo fanno di Posiflex il punto di riferimento per i clienti negli ambiti hospitality e retail. La scelta di un partner con competenze tecnologiche nel settore del software ci permetterà di estendere la nostra offerta su temi verticali ad oggi meno presidiati. Sono orgoglioso di aver raggiunto quest’alleanza strategica con ItalRetail/Zucchetti, assieme faremo grandi cose”.