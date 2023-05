Acer Connect Vero W6m presentato a Computex 2023

Acer ha presentato il router mesh Acer Connect Vero W6m, il primo router Wi-Fi 6E ecosostenibile che incorpora materiali riciclati post-consumo (PCR) nel suo chassis e dispone di una modalità Eco per un consumo energetico ridotto.

Il router è alimentato da un processore quad-core da 2 GHz e include un pacchetto di funzioni di connettività, copertura e sicurezza migliorate, tra cui la funzionalità Wi-Fi 6E Tri-Band AXE7800[1,2].

“Siamo entusiasti di ampliare il portafoglio di dispositivi di rete Acer con il lancio del router mesh Acer Connect Vero W6m Wi-Fi 6E, progettato con il supporto della connettività tri-band Wi-Fi 6E per fornire connessioni rapide e sicure con un’ampia copertura di rete all’interno di qualsiasi abitazione o ufficio”, ha dichiarato Wayne Ma, General Manger, IoB, Acer Inc. “Questo router dalle prestazioni elevate è anche l’ultima novità della nostra linea Vero di prodotti ecosostenibili, in continua crescita, che dimostra l’impegno di Acer nell’adempiere alla propria responsabilità ambientale e nel contribuire a ridurre l’impronta di carbonio”.

Connessioni Wi-Fi 6E veloci e senza interruzioni

Acer Connect Vero W6m, il primo router ecosostenibile di Acer, è dotato di connettività Wi-Fi 6E ed è conforme agli standard di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle apparecchiature radio della Commissione Europea. In grado di supportare le frequenze Wi-Fi 6E Triband (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz[1,2]) AXE7800, il dispositivo offre velocità fino a 7,8 Gbps per garantire connessioni Internet veloci e stabili quando si è online.

Il router Wi-Fi 6E può inoltre essere accoppiato con un massimo di 4 unità e presenta una portata di rete impressionante, fino a 465 m2 su un sistema dual mesh e fino a 930 m2 su un sistema quad mesh, per aiutare a eliminare i punti 2 morti in aree di copertura più ampie [1,3].

Dotato di un processore all’avanguardia MediaTek quad-core A53 da 2 GHz con 1 GB di RAM LPDDR e 4 GB di memoria, l’Acer Connect Vero W6m è progettato per soddisfare le esigenze di larghezza di banda elevata. Il router Wi-Fi 6E dà inoltre grande importanza alla protezione e alla sicurezza dei dati, essendo il primo router a superare gli standard di sicurezza informatica dell’UE EN 303 645 (RED).

Insieme al portafoglio di router Acer incentrati sulle prestazioni, tra cui Predator Connect W6 e Predator Connect W6d, l’aggiunta del router Vero Connect W6m trasmette l’impegno dell’azienda a fornire dispositivi di connettività innovativi che offrono connessioni di rete sicure e di qualità per tutti i tipi di utenti.

Eco-sostenibile dentro e fuori per Acer Connect Vero W6m

L’’impegno di Acer a favore della riduzione delle emissioni di CO2 si riflette in ogni aspetto del router, dallo chassis alle funzioni di efficienza energetica. Inoltre, il dispositivo utilizza carta riciclabile al 100% nell’imballaggio. L’estetica minimalista e compatta di Acer Connect Vero W6m è realizzata con il 30% di plastica PCR e verniciata con una finitura grigio ciottolo per integrarsi in qualsiasi ufficio o ambiente domestico. La funzione dedicata Eco mode ottimizza il consumo energetico del router e degli altri dispositivi connessi, gestendo il tempo di sospensione quando non sono in uso e regolando in modo efficiente la distribuzione della frequenza dei dati.