Swift X 16: il nuovo notebook di Acer

Il nuovo Acer Swift X 16 (SFX16-61G) è ideato per permettere a chiunque di esprimere la propria creatività grazie a una suite di funzionalità ad alte prestazioni per la progettazione grafica, il rendering 3D e l’editing video. Il notebook per creator offre colori luminosi e chiarezza visiva grazie a un display OLED 16:10 che supporta il 100% di DCI-P3 e 500 nits di luminosità di picco.

Con un aspetto accattivante e prestazioni all’avanguardia, Swift X 16 è caratterizzato da un design raffinato e sottile, di appena 17,9 mm, da un processore AMD Ryzen 9 7940H e GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop con NVIDIA Studio Drivers che portano i progetti creativi a un livello superiore. È inoltre dotato di un sistema di raffreddamento TwinAir, di una batteria più capiente e di tutte le porte di connessione principali per una maggiore produttività. Le videochiamate e lo streaming non sono mai stati così gradevoli: il laptop RTX monta una fotocamera FHD da 1080p che sfrutta la riduzione del rumore temporale (TNR) di Acer e la sua suite di tecnologie AI per video chiari e nitidi.

Identità visiva e colori accattivanti per Acer Swift X 16

Il nuovo Acer Swift X 16 presenta un design raffinato e ben realizzato, con un lungo incavo frontale, cerniere e prese d’aria ben nascoste sotto la superficie in alluminio. Il nuovo notebook, sottile e leggero, pesa solo 1,9 kg e presenta un elegante chassis da 17,9 mm che migliora l’aspetto e la sicurezza.

Il touchpad, più ampio del 33% rispetto al modello precedente, è il più grande tra tutti i notebook Acer. Gli utenti rimarranno stupiti dai colori e dalle immagini sensazionali offerti dal pannello OLED da 16 pollici 3,2K (3200 x 2000), dotato di certificazioni VESA DisplayHDR TrueBlack 500 e TÜV Rheinland Eyesafe che migliorano l’esperienza di visione. Le immagini realistiche e l’accuratezza dei colori si distinguono grazie al 100% di DCI-P3, alla brillante luminosità di picco di 500 nits, alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz e al tempo di risposta inferiore a 0,2 ms. Aspetti ulteriormente evidenziati da cornici più sottili e da un display 16:10 più ampio rispetto ai modelli precedenti.

Rendering e raffreddamento ad alte prestazioni Pensato per aiutare designer e creator a esprimere tutto il loro potenziale creativo, Acer Swift X 16 è alimentato da un processore AMD Ryzen 9 7940H (fino a 45W e 8 core) e da una scheda grafica AMD Radeon 780M integrata che consentono agli utenti di completare i progetti in tempi record. Le GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 4050 mettono in risalto l’hardware di raytracing, AI e codifica video AV1 di nuova generazione, con l’accesso ai driver di NVIDIA Studio e a strumenti esclusivi come NVIDIA Omniverse, NVIDIA Broadcast e NVIDIA Canvas, in modo che gli utenti possano creare progetti qualitativi in poco tempo utilizzando alcuni dei programmi creativi più noti.

A supporto del potente hardware, il notebook per creator presenta interni e soluzioni riprogettate per migliorare ulteriormente l’equilibrio fra prestazioni termiche e durata della batteria. Particolare attenzione viene data alla dissipazione: Swift X 16 è dotato di un sistema di raffreddamento TwinAir potenziato che aumenta l’ingresso dell’aria fino al 36%grazie a ventole più grandi e alla nuova modalità turbo, oltre a un design della tastiera con bocchetta dell’aria 3 che aiuta a espellere il calore e a mantenere basse le temperature dall’interno, permettendo agli utenti di affrontare sessioni di streaming, gioco o sviluppo creativo in condizioni ottimali.

Videoconferenze e streaming nitidi Il notebook Acer Swift X 16 è ideale per le videoconferenze, il live streaming e il video blogging grazie alla fotocamera FHD ad alta risoluzione da 1080p, che sfrutta la suite di funzioni AI Acer PurifiedView™ come la sfocatura dello sfondo, l’inquadratura automatica e la tecnologia Eye Contact. L’aggiunta della tecnologia Acer Temporal Noise Reduction (TNR) fornisce immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre Acer PurifiedVoice con riduzione del rumore AI assicura che le voci siano udibili in modo chiaro e preciso durante le videochiamate o le registrazioni. È dotato di fino a 16 GB di memoria LPDDR5, fino a 2 TB di memoria PCIe Gen 4 SDDe uno slot MicroSD per aggiungere spazio di archiviazione in fase di salvataggio dei progetti creativi.

Gli utenti possono inoltre sfruttare al massimo due porte USB Type-C, HDMI 2.1 e Wi-Fi 6E[3]per una maggiore connettività. Il portatile Windows 11 supporta Windows Hello tramite il lettore di impronte digitali e Wake on Voice per un accesso più comodo e sicuro, mentre Cortana con interazioni vocali funge da assistente di produttività personale per gli utenti.