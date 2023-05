Agger porta l’IT/OT Resilience nel listino di Bludis

Cresce con Agger, la piattaforma all-in-one di cybersecurity di Gyala, l’offerta di Bludis volta ad assicurare ai partner la IT/OT Resilience.

La soluzione Made in Italy sviluppata da Gyala porta, infatti, nel listino del distributore di Vendor di nuova generazione del Gruppo Esprinet una piattaforma sviluppata per il mondo della difesa ma adatta a qualsiasi mercato.

Grazie all’utilizzo di sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale, Agger consente di individuare anomalie comportamentali dell’infrastruttura, contrastare gli attacchi e reagire a questi istantaneamente e autonomamente.

Agger è inoltre in grado di integrarsi con soluzioni già presenti all’interno dell’infrastruttura, come SIEM ad esempio, garantendo capacità di reaction e remediation anche in un SOC multicliente, in tempi molto rapidi, con azioni specifiche per ogni singolo sistema e preservando al massimo la continuità di Business.

Agger supporta il canale di Bludis a fronteggiare i rischi sia in ambito IT che OT

La trasparenza e la possibilità di personalizzazione, rendono Agger una soluzione adatta a rispondere alle differenti esigenze aziendali. Con questa partnership Bludis amplia il suo portafoglio arricchendo e completando l’offerta in ambito cybersecurity con una soluzione Made in Italy in grado di fronteggiare i rischi sia in ambito IT che OT, ambienti sempre più spesso convergenti in molte realtà aziendali.

Lo sottolinea Maurizio Erbani, General Manager di Bludis, nelle sue parole a commento dell’operazione: “Gyala e Bludis, un accordo che nasce con l’obiettivo di rafforzarsi nel mercato italiano della cybersecurity in ambito IT/OT, diventando un punto di riferimento e di eccellenza italiana in questo specifico segmento di mercato”.

Soddisfazione emerge anche dai vertici di Gyala, che sottolineano quanto la collaborazione con Bludis – grazie alla sua quasi trentennale esperienza nella distribuzione – possa sicuramente accelerare la capacità di penetrazione del mercato.

Lo confermano le parole di Gian Roberto Sfoglietta, CEO Gyala: “Siamo davvero felici di aver dato inizio alla partnership con Bludis per distribuire Gyala in Italia. In un mercato affollato di soluzioni focalizzate a risolvere i problemi di aree circoscritte del pianeta Cyber Security, Gyala adotta invece una filosofia all-in-one. Il Team di esperti di Bludis ha sposato il nostro approccio, e siamo certi che, grazie al loro prezioso supporto in tutte le fasi di vendita e postvendita, nonché in quelle strategiche, questa collaborazione porterà a tutti noi grandi soddisfazioni”