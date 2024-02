Al “World of Samsung” l’Intelligenza Artificiale è la protagonista

Samsung Electronics, azienda pioniera nel campo dei dispositivi connessi, dal 20 febbraio ospita “World of Samsung“. In questa occasione è stata presentata la nuova gamma di prodotti Samsung per il 2024, che comprende apparecchi televisivi, audio, portatili, Smart Home e dispositivi digitali.

“In Samsung innoviamo per creare esperienze che aiutino i nostri utenti a vivere una vita più pratica e connessa. Dal nostro primo smartphone AI e dai TV QLED, ai frigoriferi che utilizzano la tecnologia AI per monitorare il cibo al suo interno e aiutarvi a tenere traccia della vostra lista della spesa, i nostri prodotti prendono vita grazie alla potenza di SmartThings e alle innovazioni AI”, ha dichiarato Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europe. “Al World of Samsung, celebriamo come la potenza dell’intelligenza artificiale sia qui oggi – e come stia avendo un impatto reale sulla vita dei nostri utenti, ora e in futuro”.

“World of Samsung” porta i media e i partner in Germania non solo per vedere i nuovi dispositivi Samsung, ma anche per sperimentare in prima persona come questi dispositivi utilizzano le funzionalità dell’intelligenza artificiale per rendere la vita meno complessa, più vantaggiosa e meglio connessa. Durante l’evento, Samsung ha illustrato anche i dettagli della sua visione “AI for All”, che si concentra soprattutto su come la tecnologia AI consentirà alle persone di utilizzare i propri dispositivi in modo più intuitivo e agevole come mai prima d’ora.

World of Samsung: verso una nuova era di IA mobile e di ottimizzazione delle esperienze quotidiane

Presentati per la prima volta il mese scorso al Galaxy Unpacked, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24 offrono nuove esperienze con Galaxy AI. Al “World of Samsung” i partecipanti potranno scoprire come l’AI riesce ad arricchire quasi tutte le interazioni della serie Galaxy S24.

Per esempio, Traduzione Live consente la traduzione vocale e testuale bidirezionale in tempo reale delle chiamate telefoniche all’interno dell’app nativa sul dispositivo, permettendo così a coloro che stanno pianificando una vacanza all’estero di gestire le prenotazioni di hotel e ristoranti e di contattare gli abitanti del posto con facilità, anche se non si parla la stessa lingua.

Inoltre, la nuova funzione Assistente Note di Samsung Notes aiuta a generare sintesi delle riunioni elaborate dall’intelligenza artificiale e anche a creare un modello che ottimizza gli appunti in formati predefiniti, in modo da garantire che le note rimangano organizzate e concise.

Infine, la serie Galaxy S24 rappresenta una pietra miliare nella storia degli strumenti di ricerca, dal momento che si tratta del primo telefono a introdurre Cerchia e cerca con Google, una funzione intuitiva e guidata dai gesti. Per offrire agli utenti Galaxy un nuovo straordinario strumento, Galaxy si è rivolta al leader mondiale della ricerca, Google, e con un semplice gesto ha inaugurato un nuovo modo di scoprire il mondo che ci circonda. Tenendo premuto il tasto home, gli utenti possono cerchiare, evidenziare, scarabocchiare o toccare qualsiasi punto dello schermo di Galaxy S24 per visualizzare risultati di ricerca efficaci e di alta qualità. In questo modo, ad esempio, se si è sui social media e si vede un capo di proprio interesse, è sufficiente selezionare l’immagine per essere indirizzati istantaneamente alla pagina del prodotto.

Presentata al CES, la nuova serie Galaxy Book4 – che comprende Galaxy Book4 Ultra, Book4 Pro e Book4 Pro 360 – è la serie di PC più intelligente di Samsung. La serie è dotata di un nuovo processore Intel Core Ultra 9 che combina in un unico pacchetto un’unità di elaborazione centrale (CPU) più veloce, un’unità di elaborazione grafica (GPU) più performante e una novità, una Neural Processing Unit (NPU). Insieme al programma Intel AI PC Acceleration, il primo del settore, che comprende più di 100 fornitori indipendenti di software (ISV), il nuovo processore consente nuove ed interessanti funzionalità AI e contribuisce ad aumentare la produttività della serie Galaxy Book4.

Ridefinire il concetto di intrattenimento domestico grazie alle più recenti innovazioni televisive e audio

All’evento “World of Samsung” Samsung ha presentato la linea di televisori e audio 2024, che comprende il televisore Neo QLED 8K e il nuovo MICRO LED, in grado di offrire un’esperienza di visione di livello superiore per tutti gli utenti.

Grazie al processore più innovativo di Samsung, l’NQ8 AI Gen 3, il potente e intelligente Neo QLED 8K offre una qualità dell’immagine senza pari. Il processore Gen3 è dotato di un motore AI on-device (NPU) due volte più veloce del processore Gen2 precedentemente utilizzato e si tratta del processore Samsung più veloce in assoluto, con una qualità delle immagini che porta l’utente più vicino che mai ai contenuti. Per gli appassionati di sport, l’AI Motion Enhancer Pro risolve i problemi comuni dello streaming di partite ad alta risoluzione limitando così la distorsione del pallone. Il sistema rileva automaticamente il tipo di sport e applica il modello di rilevamento del pallone più adatto utilizzando la tecnologia AI deep learning.

Al “World of Samsung” è stata presentata la tecnologia innovativa MICRO LED trasparente. Si tratta di un’evoluzione della tecnologia display, che fonde design estetico e innovazione tecnologica, non solo fornendo una qualità d’immagine realistica, ma anche integrandosi con le tecnologie future per fornire possibilità illimitate nelle esperienze di utilizzo dei display trasparenti. Inoltre, il MICRO LED trasparente di Samsung offre una luminosità superiore, un innovativo design privo di cornice e una trasparenza senza pari grazie a una vasta area di apertura di ciascun pixel, che migliora la nitidezza dei contenuti pur mantenendo la visibilità degli oggetti del mondo reale dietro lo schermo.

“World of Samsung” celebra anche i nuovi prodotti TV lifestyle e le nuove funzionalità di Samsung, che migliorano l’esperienza individuale e personalizzata dell’utente. Il Music Frame è un altoparlante personalizzabile e versatile, che si integra perfettamente con SmartThings. Funziona come altoparlante wireless indipendente o può essere abbinato a un TV e a una soundbar Samsung tramite la funzione Q-Symphony per arricchire le capacità del suono circostante e valorizzare i bassi. Il Music Frame si integra nello spazio abitativo, camuffandosi in una cornice, per completare l’arredamento e offrire un suono avvolgente e ricco all’unisono.

Un passo in avanti nella casa connessa con gli elettrodomestici alimentati da AI

“World of Samsung” è anche l’occasione per mostrare gli elettrodomestici Samsung BESPOKE, che offrono all’utente maggiore praticità grazie alla connettività avanzata e all’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI). Gli elettrodomestici BESPOKE hanno un design elegante, uno stile futuristico e funzionalità aggiuntive per la casa moderna.

Il nuovo frigorifero Family Hub vanta nuove funzionalità esclusive, come AI Vision Inside, che utilizza una fotocamera interna e la tecnologia “Vision AI” per riconoscere gli alimenti in entrata e in uscita dal frigorifero, creando automaticamente un elenco di cosa c’è a disposizione.

Anche altri elettrodomestici della gamma BESPOKE fanno leva sui più recenti progressi dell’AI. Grazie a una nuova pompa di ricircolo e ai miglioramenti apportati dall’’intelligenza artificiale agli algoritmi del software, la lavatrice Bespoke AI supera ora i requisiti minimi di efficienza energetica di classe A fino al 40%. Ancora, la funzione AI Wash utilizza 5 diversi sensori per regolare in modo intelligente le prestazioni di ogni carico, per un lavaggio sempre più accurato ed efficiente. Il robot Bespoke Jet Bot Combo è dotato di AI Object Recognition potenziato, che significa una migliore performance nell’eseguire i percorsi, dato che può riconoscere ancora più oggetti e ostacoli lungo il proprio tracciato. Il robot è inoltre dotato di AI Floor Detect che riconosce le diverse superfici e la forza aspirante in base alle diverse necessità (proprio come la scopa elettrica Bespoke Jet AI).