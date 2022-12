Altinia Distribuzione nel mirino di Computer Gross

Computer Gross, operatore di riferimento in Italia nel settore della distribuzione di prodotti e soluzioni ICT a valore aggiunto (VAD), ha sottoscritto un accordo di partnership industriale per l’acquisizione della maggioranza del capitale di Altinia Distribuzione S.p.A. rafforzando così le proprie competenze nel settore delle soluzioni avanzate di Managed Printing.

L’esecuzione dell’operazione, sospensivamente condizionata al rilascio del provvedimento di autorizzazione alla concentrazione da parte dell’autorità nazionale antitrust AGCM, è prevista entro il 30 aprile 2023.

Altinia, costituita nel 1997 e con sede a Casale sul Sile (TV), è un distributore specializzato a valore aggiunto verticale di soluzioni informatiche professionali di Managed Printing che opera con obiettivo principale dell’ottimizzazione dei flussi di stampa e consumo di risorse naturali, in partnership con primari Vendor internazionali fortemente impegnati in progetti di sostenibilità quali Brother, Canon, Kyocera, Lexmark, Ricoh e Xerox.

La Società opera con un organico di circa 30 risorse umane, ricavi attesi nell’esercizio 2022 per circa Eu 50 milioni, un Ebitda margin di circa il 5%, un utile netto di circa Eu 1,5 milioni ed una Posizione Finanziaria Netta in sostanziale break even. Computer Gross, grazie alla partnership con Altinia, diviene operatore di riferimento nel segmento managed printing, in collaborazione con primari operatori tecnologici impegnati nell’offerta di soluzioni digitali sostenibili, creando le condizioni per ampliare ulteriormente ricavi e customer set oltre che rafforzare il proprio posizionamento di mercato.

L’operazione di partnership si inserisce nell’ambito della più ampia strategia del Gruppo Computer Gross di investimento in progetti orientati al consolidamento delle proprie competenze digitali verticali, supportando la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Duccio Castellacci, CEO di Computer Gross: «La partnership con Altinia consente di ampliare la nostra offerta di soluzioni avanzate di managed printing a beneficio dei nostri partner e con focus sul mercato business, mettendo a disposizione l’intero portfolio di soluzioni tecnologiche al fine di cogliere le opportunità di evoluzione del mercato, in un momento cruciale di transizione verso nuovi trend digitali».

Come concluso da Gianni Benetazzo, Stefano e Stelio Radojkovic, managing partner di Altinia: «Siamo felici di entrare nell’organizzazione di Computer Gross, contribuendo con il nostro know-how al consolidamento dell’offerta a beneficio dei nostri partner e l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le competenze digitali del nostro capitale umano. In particolare, saremo ancora più focalizzati ed efficaci, sviluppando l’offerta di prodotti e soluzioni informatiche per il segmento printing sul mercato Small Medium Enterprise».