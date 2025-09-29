Arrow Electronics amplia il portfolio di cybersecurity in Austria, Italia e Svizzera aggiungendo la Platform Imperva Application Security di Thales

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha potenziato la propria offerta di sicurezza informatica in Austria, Italia e Svizzera siglando un accordo di distribuzione ampliato con Thales, specialista mondiale nel settore della cybersecurity.

L’accordo consente alla divisione Enterprise Computing Solutions di Arrow di offrire la piattaforma Imperva Application Security di Thales a reseller e system integrator nei suddetti tre mercati. In questo modo Arrow consolida il proprio impegno nel fornire soluzioni di cybersecurity affidabili e leader di mercato, capaci di fronteggiare le minacce digitali in continua evoluzione.

Il portfolio ampliato di Thales può così aiutare le organizzazioni a proteggere applicazioni, API e dati critici, ovunque e su larga scala, riducendo al minimo le interruzioni. Con l’aumento della complessità e della frequenza delle minacce informatiche, le imprese sono alla ricerca di partner affidabili che guidino e supportino per la postura di sicurezza. Grazie all’accordo, Arrow fornirà al canale l’accesso alla gamma di prodotti Imperva per la sicurezza delle applicazioni, unitamente al proprio know-how sul mercato locale, ai servizi tecnici e a valore aggiunto.

“L’estensione dell’accordo con Arrow in Austria, Italia e Svizzera ci facilita il supporto delle imprese nella protezione di applicazioni e dati critici”, ha dichiarato Florian Malecki, Vice President Channel Sales EMEA, di Thales Cybersecurity Products. “L’esperienza a livello regionale e le solide relazioni di Arrow nel canale lo rendono il partner ideale per distribuire le nostre soluzioni di security per applicazioni e dati a un maggior numero di clienti in mercati chiave”.

Il portfolio di soluzioni di cybersecurity di Arrow è progettato per soddisfare le esigenze di sicurezza end-to-end dei partner di canale e dei relativi clienti, offrendo soluzioni che spaziano dalla gestione delle identità alla protezione degli endpoint, dalla sicurezza delle reti alla sicurezza delle applicazioni e dei dati.

“L’inserimento della gamma di prodotti Thales Application Security nell’offerta di Arrow migliora significativamente lo stack di sicurezza da noi offerto ai partner in Austria, Italia e Svizzera”, ha affermato Henrik Resting-Jeppesen, Vice President Sales di Arrow Enterprise Computing Solutions per l’area EMEA. “Le comprovate capacità di Thales nella sicurezza delle applicazioni e dei dati sono un prezioso complemento alla nostra attuale offerta. L’accordo consolida la nostra posizione di distributore di riferimento nel settore della cybersecurity in queste regioni”.