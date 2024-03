ArrowSphere Assistant: il primo assistente di AI della distribuzione IT

È l’era dell’Intelligenza Artificiale, l’era in cui l’assistenza si potenzia, si semplifica e velocizza i processi. Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha presentato una prima versione di ArrowSphere Assistant, un dispositivo di supporto commerciale al cloud basato sull’Intelligenza Artificiale e progettato per individuare nuove opportunità, aumentare l’efficienza e sfruttare nuove potenzialità di guadagno per i partner di canale che gestiscono il proprio business del cloud attraverso ArrowSphere Cloud.

Le caratteristiche di ArrowSphere Assistant

Alimentato da Microsoft Azure AI, ArrowSphere Assistant semplifica i flussi di lavoro, consentendo ai partner di canale di prendere decisioni consapevoli più rapidamente, di agire tempestivamente e di offrire una migliore erogazione di servizi cloud ai propri clienti. Con poche interazioni, gli utenti possono rilevare e valutare le aree più importanti su cui concentrarsi nelle interazioni quotidiane con il cloud. ArrowSphere Assistant aiuta a generare report dettagliati, a ottenere indicazioni, a creare comunicazioni basate sui risultati e a trasformare le intuizioni aziendali non sfruttate in nuove opportunità di business e a recuperare ore di lavoro.

ArrowSphere Assistant offre ai partner di canale dati più approfonditi e supporti grafici in numerose aree, rendendo la gestione del cloud più veloce, più consapevole e più efficiente, su larga scala. In particolare, si evidenziano le seguenti caratteristiche:

Business Operations – È possibile individuare nuove opportunità di business visualizzando gli aggiornamenti giornalieri sulle attività, con punti di interesse guidati su cui concentrarsi ulteriormente e su cui ottenere ulteriori efficienze del cloud.

– È possibile individuare nuove opportunità di business visualizzando gli aggiornamenti giornalieri sulle attività, con punti di interesse guidati su cui concentrarsi ulteriormente e su cui ottenere ulteriori efficienze del cloud. Security Operations – In combinazione con la dashboard di sicurezza di ArrowSphere Cloud, ArrowSphere Assistant è in grado di fornire in pochi minuti informazioni sulla sicurezza, comprese le raccomandazioni per il ripristino.

– In combinazione con la dashboard di sicurezza di ArrowSphere Cloud, ArrowSphere Assistant è in grado di fornire in pochi minuti informazioni sulla sicurezza, comprese le raccomandazioni per il ripristino. Financial Operations – Consolidamento dei dati relativi ai consumi, disaggregazione dei conteggi di fatturazione e visualizzazione delle indicazioni di calcolo. ArrowSphere Assistant aiuta ad analizzare le condizioni di abbonamento attuali e le eventuali discrepanze per produrre una chiara previsione dei ricavi e nuove raccomandazioni di prezzi interessanti, se necessario.

Arrow ha lavorato a stretto contatto con Microsoft per adattare la tecnologia di base dello strumento su larga scala adatte ad affrontare le sfide commerciali più difficili dei partner di canale. I primi riscontri indicano che ArrowSphere Assistant avrà un grande impatto sulle prestazioni e sulla redditività dei partner.

Dichiarazioni

“Stiamo fornendo uno strumento che può ridefinire il modo in cui i nostri partner di canale comprendono e gestiscono le proprie attività cloud e quelle dei loro clienti“, ha dichiarato Eric Gourmelen, vice president e CTO di ArrowSphere in Arrow. “ArrowSphere Assistant sfrutta la potenza della tecnologia AI generativa combinata con i preziosi dati aziendali di ArrowSphere Cloud, per fornire risposte di qualità superiore alle richieste dei partner di canale“.

“Arrow crea soluzioni innovative per consentire ai propri partner di raggiungere l’eccellenza nel business e il successo dei clienti“, ha sottolineato Nicole Dezen, Chief Partner Officer e CVP di Microsoft. “L’assistente AI di ArrowSphere Cloud è una novità assoluta per chi gestisce servizi cloud e permette di ottenere grandi efficienze e redditività in pochi minuti invece che in settimane o mesi“.

Disponibilità

L’accesso ad ArrowSphere Assistant è disponibile per gli utenti di ArrowSphere Cloud su richiesta.