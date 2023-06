B&F Sistem Cable: merge con Eltek

Dare vita a un consolidamento strutturale per creare un’azienda dimensionalmente adeguata alla gestione di contratti complessi, efficientare l’organizzazione e sviluppare un portafoglio clienti disomogeneo e capace di assorbire le dinamiche di mercato, sono gli obbiettivi che hanno spinto i fratelli Andrea e Marco Bianchet a intraprendere la fusione delle due aziende controllate B&F Sistem Cable Srl ed Eltek Srl, entrambe con sede a Cordenons (Pn), in un’unica azienda.

Tecnicamente la fusione, operativa dal 1° giugno 2023, è avvenuta con l’incorporazione di Eltek in Sistem Cable e l’acquisizione del nome Eltek Srl e il mantenimento della sede legale in via Chiavoricco, 26 a Cordenons.

Con la fusione delle due aziende controllate dalla famiglia Bianchet si è creata la prima azienda triveneta per dimensioni nel settore dei cablaggi elettrici strutturati, con un fatturato superiore a 21 milioni di euro (previsto in netta espansione nei prossimi anni), 110 dipendenti in futura crescita e un export pari al 20%.

«La B&F Sistem Cable, fondata da nostro padre Flavio e sviluppata poi insieme al socio Ernesto Fresc – spiega Andrea Bianchet -, opera nel settore da oltre 30 anni. Nel 2006 con mio fratello Marco abbiamo fondato Eltek srl. Riteniamo che oggi sia venuto il momento di unificare le due aziende per dare vita a una realtà maggiormente strutturata che possa meglio far fronte alle richieste del mercato che per noi negli ultimi anni è stato in forte espansione. Siamo, infatti, passati da 10,8 milioni di fatturato complessivo delle due aziende nel 2020 a 20,5 milioni di euro nel 2022».

«Il trend di crescita – prosegue l’amministratore delegato della nuova realtà – sembra continuare in maniera sostenuta e, in particolare, è previsto un ulteriore aumento dell’export. Per questo, vogliamo poter contare su una struttura operativa maggiormente articolata, con un’organizzazione più efficiente e dimensionalmente più adeguata ad affrontare le complessità del mercato. Investiamo, infatti, ogni anno un’importante percentuale del fatturato nella in spazi produttivi e macchinari e abbiamo in previsione l’acquisizione di nuovi clienti su mercati europei ed extraeuropei».

La nuova Eltek Srl erediterà dalle due aziende preesistenti una forte presenza nella fornitura cablaggi elettrici a molte importanti aziende italiane ed estere attive nei settori dell’elettrodomestico, dei veicoli industriali anche elettrici, dell’agribusiness e della difesa. Attraverso la fusione, Eltek Srl intende sostenere il forte trend di crescita anche attraverso nuove acquisizioni che possano permetterle un sempre maggior presidio di tutti i mercati del settore e attraverso delocalizzazioni regionali che consentano di agevolare il necessario aumento produttivo.

«Viviamo in un mercato – chiarisce Marco Bianchet, direttore operativo dell’azienda – che sta assistendo a una progressiva concentrazione del settore, con un ritorno molto forte della richiesta da parte delle aziende europee di avere fornitori di cablaggi affidabili “vicino a casa” per evitare i problemi vissuti in passato con i fornitori delocalizzati nel Far East. L’aspetto dimensione, quindi, per aziende come la nostra, diventa sempre più importante e siamo, dunque, convinti che la fusione intrapresa fra le due aziende che già controllavamo sia la soluzione migliore per continuare a crescere sia sul mercato nazionale, sia su quelli esteri».