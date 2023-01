BTicino abbatte i costi dell’energia a suon di Kit

BTicino, brand di riferimento nella Smart Home e nelle infrastrutture elettriche, offre ai propri clienti una serie di Kit, di facile installazione, che permette di rendere intelligente e connessa ogni casa. L’impianto smart è una delle soluzioni migliori per abbattere i consumi e gestire l’energia in modo più efficiente. I dispositivi connessi sono progettati per ottimizzare il consumo energetico, consentono un monitoraggio costante, e garantiscono un beneficio immediato in termini di risparmio e di comfort abitativo.

KIT LUCI CONNESSE LIVING NOW SMART

Per rendere smart un impianto elettrico basta sostituire l’interruttore della luce tradizionale o il primo deviatore tradizionale di una serie di luci (portando il cavo del neutro al comando connesso). Sarà a questo punto possibile controllarne lo stato, accendere, spegnere e regolare con la voce o con lo smartphone le luci di casa, anche quando si è fuori.

Con il Kit Luci Connesse di BTicino, che include un gateway plug-in e tre deviatori connessi, possono essere impostati scenari personalizzati, come ad esempio quello relax con l’accensione di alcune luci all’intensità preferita, ed è possibile gestire automaticamente l’accensione e lo spegnimento delle luci all’alba e al tramonto o a orari prestabiliti, ottimizzando i consumi ed evitando inutili sprechi o ancora, durante le vacanze, simulare la propria presenza in casa.

Tramite smartphone, grazie all’app Home + Control o con gli assistenti vocali Google Home, Alexa e Siri sarà davvero semplice migliorare il benessere tra le mura domestiche. Le luci possono comunque esser sempre gestite in modo tradizionale, utilizzando l’interruttore o premendo il comando generale entra ed esci.

KIT TAPPARELLE CONNESSE LIVING NOW SMART

Per rendere smart le tue tapparelle e utilizzarle con il WiFi è sufficiente sostituire il comando tapparella tradizionale con quello connesso BTicino. Il kit, che include un gateway plug-in e tre comandi tapparella connessi, basterà a gestire tutte le tapparelle con un solo click quando si esce di casa o si va a dormire.

Il dispositivo connesso permette anche di essere utilizzato da remoto, così che all’arrivo di un temporale, o di venti forti, le tapparelle potranno esser abbassate tramite smartphone, anche se non si è in casa, evitando in questo modo danni alla propria abitazione. Con il Kit Tapparelle Connesse di BTicino si può programmare l’orario di chiusura e apertura tramite scenari personalizzabili. Può essere inoltre molto utile a coloro che non sono in condizione di sollevare il peso delle tapparelle.

LA CASA È PIU’ SMART CON BTICINO

Se si desidera aggiornare il proprio impianto elettrico tradizionale, ristrutturare o realizzare un nuovo impianto Smart, basterà seguire le istruzioni presenti al seguente link: Rendi smart la tua casa.

Un configuratore semplice e intuitivo aiuterà a scoprire come rendere smart un impianto esistente e migliorare così il comfort di ogni casa.