Cambium Networks presenta One Network for Enterprise

Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete, presenta Cambium ONE Network for Enterprise, un potente framework che consente alle aziende e ai Managed Service Provider (MSP) di massimizzare l’efficienza nella gestione delle proprie reti attraverso un unico pannello di controllo. L’azienda ha anche presentato una nuova soluzione convergente di servizi WAN edge e ha recentemente aggiunto quattro nuovi Access Point Wi-Fi 6 e 6E al portafoglio. Con queste estensioni del portafoglio, l’azienda offre una piattaforma di rete completa con gestione e analisi del cloud unificate per aziende e MSP.



“I sistemi di gestione basati su cloud a pannello di controllo singolo che si estendono a vari dispositivi di rete e di sicurezza semplificano la gestione di un sistema IT, sia per le aziende che per gli MSP”, ha dichiarato Chris DePuy, analista tecnologico e fondatore di 650 Group. “Abbiamo riscontrato che le aziende che offrono un sistema convergente e automatizzato possono rispondere più efficacemente alle esigenze dei clienti, implementare le regole aziendali e risolvere i problemi”.



Un’unica esperienza IT



Cambium ONE Network aiuta a semplificare le operazioni fornendo un’unica esperienza IT sicura e convergente, trasformando la rete da un insieme di parti disparate in un’architettura unificata. La piattaforma integra Wi-Fi, switching, sicurezza di rete, SD-WAN e infrastruttura fixed wireless esterna in un unico framework gestito da cnMaestro. All’interno di questo framework, gli amministratori gestiscono più elementi di rete, dall’edge al cloud, con visibilità, policy, sicurezza di rete e flussi di lavoro comuni per la risoluzione dei problemi. Questa piattaforma incentrata sulle applicazioni consente all’IT di automatizzare l’ottimizzazione delle esperienze di utilizzo degli utenti finali.



Nell’ambito di ONE Network, Cambium Networks ha presentato il Network Service Edge (NSE) che integra SD-WAN, sicurezza di rete e servizi di rete in un’unica soluzione. L’NSE consente alle medie imprese di integrare questi servizi nelle reti wireless e cablate di Cambium Networks, il tutto completamente gestito e controllato da cnMaestro.



La soluzione NSE comprende hardware e software:



• SD-WAN che include bilanciamento del carico basato sulle applicazioni, failover e QoS

• Protezione dalle minacce di rete con firewall, VPN, rilevamento e prevenzione delle intrusioni (IDS/IPS)

• Valutazione della sicurezza della LAN

• Fingerprinting dei dispositivi per fornire visibilità dei dispositivi IOT

• Visibilità e controllo delle applicazioni

• Servizi di rete tra cui DHCP, DNS e RADIUS



“Le medie imprese richiedono la stessa sofisticata sicurezza di rete e la stessa protezione dalle minacce che viene implementata dalle grandi organizzazioni”, ha dichiarato Atul Bhatnagar, presidente e CEO Cambium Networks. “La soluzione Cambium ONE Network e NSE, in particolare, consente loro di ottenere questo risultato con una frazione del personale IT delle grandi aziende”.



“Cambium ONE Network consente alle aziende e agli MSP di sfruttare la propria rete per contribuire a raggiungere i risultati su cui si concentrano, invece di gestire una rete di elementi disparati”, ha dichiarato Rad Sethuraman, Vice President of Product Management di Cambium Networks. “Le aziende e gli MSP possono semplificare le loro operazioni con una rete convergente e farlo con la sicurezza e l’intelligence delle applicazioni integrate end-to-end. Cambium ONE Network trasforma le operazioni IT e consente alle imprese di concentrarsi sul core business”.