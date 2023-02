Canale IT: Vertiv presenta il nuovo Liebert GXE

Con l’intento di avvantaggiare i distributori e i rivenditori del canale IT, Vertiv ha presentato un nuovo gruppo di continuità monofase per le reti IT distribuite e le applicazioni di edge computing da commercializzare in area EMEA.

Disponibile con potenze da 6 e 10 kVA in fattori di forma tower o rack, il nuovo UPS Vertiv Liebert GXE è una soluzione ad alte prestazioni ed economicamente vantaggiosa che garantisce la massima sicurezza ed efficienza nella gestione dell’alimentazione.

Il sistema, infatti, è stato progettato per assicurare un’alimentazione affidabile alle reti IT distribuite e alle applicazioni di edge computing di vari segmenti industriali, quali le imprese, la pubblica amministrazione, le società manufatturiere e della finanza, quelle dell’istruzione e della vendita al dettaglio. La soluzione è commercializzata a livello globale per i Paesi e le organizzazioni che utilizzano soluzioni a 230V ed è disponibile a magazzino in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Liebert GXE offre prestazioni elevate, fino al 94% in modalità online e fino al 98% in modalità ECO, consentendo di risparmiare energia e costi operativi rispetto ad altri sistemi disponibili sul mercato. Il fattore di potenza molto elevato in uscita, pari a 1.0, consente di alimentare in modo continuativo e costante un maggior numero di dispositivi collegati, proteggendoli dai disturbi della rete elettrica grazie alla tecnologia di doppia conversione online e alla protezione dalle sovratensioni del circuito di input. Il formato flessibile per il montaggio a rack o tower, con kit per il montaggio a rack incluso come standard, facilita la gestione delle giacenze per la distribuzione nel canale IT e semplifica la loro installazione per soddisfare le esigenze dei micro data center e dei sistemi di edge computing.

L’autonomia dell’unità può essere estesa con un massimo di quattro armadi esterni per batterie (EBC) che garantiscono una maggiore protezione di backup e le batterie VRLA rimovibili a caldo possono essere agevolmente sostituite dagli utenti, senza l’assistenza di personale specializzato e senza interrompere i servizi, per un funzionamento più regolare e costi di manutenzione ridotti al minimo. Inoltre, Liebert GXE è dotato di un caricabatterie integrato da 4 ampere che fornisce una ricarica rapida della batteria fino al 90% in sole 3 ore, che può essere fondamentale in caso di frequenti interruzioni della rete elettrica, e di un sistema di gestione della batteria integrato per ottimizzarne le funzionalità e il riutilizzo.

Vertiv Liebert GXE è dotato di un display LCD a colori pratico e intuitivo. Il sistema offre funzionalità di monitoraggio da remoto per un accesso rapido e semplice all’infrastruttura IT, grazie alla scheda opzionale Vertiv Liebert Intellislot Unity Communications e al download a costo zero del software Vertiv Power Insight. Inoltre, i clienti possono affidarsi anche a Vertiv LIFE Services per ottenere la migliore operatività e manutenzione remota dell’UPS.

Come sottolineato da Andrea Ferro, vice president channel, IT & edge applications di Vertiv in EMEA: «I distributori e i rivenditori del canale IT sono costantemente alla ricerca di soluzioni efficienti e vantaggiose per proteggere dalle interruzioni di energia i siti IT di imprese di piccole e micro dimensioni. Quest’ultimo prodotto che amplia ulteriormente il nostro portfolio per il canale IT offre tutte le caratteristiche chiave e le capacità prestazionali necessarie in un UPS a doppia conversione online a un prezzo accessibile, che consente alle PMI di tutti i settori di sfruttare le tecnologie più innovative e accelerare il loro percorso di trasformazione digitale».

I partner di canale IT di Vertiv possono usufruire di una gamma completa di programmi di estensione della garanzia e di assistenza specificamente progettati per i sistemi UPS monofase, che possono essere prorogati in modo da coprire l’intero ciclo di vita del prodotto. I servizi di assistenza Vertiv sono disponibili in diversi Paesi, verificare la disponibilità su Vertiv.com o contattare il responsabile commerciale di zona.

Come previsto dal portfolio di prodotti per il canale IT di Vertiv, Liebert GXE consente ai rivenditori EMEA dei paesi partecipanti di accumulare punti attraverso il Vertiv Incentive Program (VIP), che offre ai partner la possibilità di ottenere facilmente voucher senza la necessità di presentare alcun rendiconto. I punti bonus vengono caricati mensilmente nel Vertiv Partner Portal e il partner deve solo effettuare il login per riscattarli.