Con Reblaze sicurezza web per i partner Computer Gross

Reblaze ha scelto Computer Gross per continuare a crescere nel mercato italiano.

Lo ha annunciato lo stesso specialista nella distribuzione a valore, che ha annunciato di aver siglato un accordo di distribuzione con l’azienda attiva nell’ambito delle soluzioni di Protezione Web e API Cloud Native (WAAP).

La soluzione all-in-one di Reblaze comprende, infatti, WAF di nuova generazione, protezione DDoS, Bot Management, API security, ATO (Account Takeover) Prevention, limitazione avanzata della frequenza delle richieste. Ma anche rilevamento delle minacce, integrazione cloud di alto livello, integrazione SIEM/SOC, Machine Learning e altro ancora.

Con Reblaze protezione per tutte le architetture moderne

La piattaforma offre protezione per tutte le architetture moderne: qualsiasi combinazione di cloud privato/pubblico, single e multi-cloud, ibrido e on-prem. Reblaze offre WAAP completo, visibilità e controllo in tempo reale in un unico pannello.

“L’obiettivo di Reblaze è quello di rendere sempre sicure le piattaforme web dei nostri clienti. Collaborando con leader di mercato innovativi come Computer Gross, vogliamo ampliare questa proposta di valore e offrire la migliore soluzione di sicurezza web sul mercato.” – ha dichiarato Eyal Adanya, VP of Partnerships and Channels di Reblaze – “Oltre a fornire servizi eccellenti, Computer Gross tiene molto al successo dei propri parter e per questo lavora assiduamente per proporre al proprio ecosistema soluzioni competitive. E questo è esattamente ciò che Reblaze sta cercando. Questo fa di Computer Gross il partner ideal per continuare a crescere nel mercato italiano“.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver siglato questo accordo con Reblaze, player leader in questo settore. L’accordo riveste per noi un ruolo strategico e conferma la leadership di Computer Gross sui principali trend di mercato, che sempre di più richiedono competenze e soluzioni specifiche. Questa nuova partnership testimonia il nostro forte impegno nel ricercare sempre le migliori soluzioni da presentare all’ecosistema dei Partner e va ad inserirsi all’interno di un portfolio di soluzioni a valore di Vendor leader unico sul mercato.” – conclude Barbara Ramaciotti, Team Leader Security, Computer Gross.