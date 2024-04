CyberArk MSP Console è ora disponibile

CyberArk, the identity security company, ha annunciato CyberArk MSP Console, un nuovo strumento per i Managed Service Provider (MSP) che migliora la loro efficienza operativa e scalabilità, permettendo di visualizzare e monitorare i clienti che utilizzano CyberArk Identity Security Platform attraverso una dashboard dedicata e completa.

Tra le più estese del settore, la rete di partner di CyberArk ne include 1.300 focalizzati sulla sicurezza a livello globale e un ecosistema di MSP in espansione. Fornire loro un unico centro di comando per personalizzare le offerte di servizi di identity security rappresenta un passo fondamentale per potenziare la loro capacità di proteggere meglio le identità digitali dei clienti, umane e non.

Le caratteristiche di CyberArk MSP Console

Incentrata sui controlli intelligenti dei privilegi, la CyberArk Identity Security Platform protegge senza soluzione di continuità le identità di persone e macchine che accedono a workload da ibridi a multi-cloud. Automatizza in modo flessibile il ciclo di vita dell’identità, salvaguardando l’accesso a dati e risorse sensibili attraverso un approccio Zero Trust e applicando il minimo privilegio. La nuova CyberArk MSP Console si collega agli ambienti CyberArk Privilege Cloud per aggregare i dati in una vista unificata, fornendo:

Accesso con un solo clic a tenant e asset

Punto di controllo consolidato per l’onboarding degli account

Ricerca centralizzata degli account privilegiati e delle identità che hanno diritto di accedervi

Vista delle attività relative ai criteri di accesso e alla rotazione delle credenziali

Audit unificato delle sessioni privilegiate e panoramica dei log

Con un elevato livello di autonomia, costi ridotti e complessità contenuta, CyberArk MSP Console è la tappa più recente di un percorso che consente agli MSP di fornire servizi gestiti basati sulla identity security in modo rapido ed efficiente, aumentando le entrate grazie alla garanzia di sicurezza e conformità delle identità dei clienti e del modo in cui vengono gestite.

Dichiarazioni

“Nell’attuale mondo interconnesso, selezionare il giusto MSP equivale a scegliere un consulente di fiducia per il proprio percorso di business. La decisione non solo influisce sull’efficienza delle operazioni quotidiane, ma anche sulla resilienza di fronte a un panorama di minacce in continua evoluzione”, ha dichiarato Jan Vanhaecht, partner, Risk Advisory, Deloitte Belgio, alla guida delle attività globali di Digital Identity di Deloitte. “Digital Identity by Deloitte, la nostra soluzione di sicurezza delle identità completamente gestita, combinata con CyberArk MSP Console, riduce significativamente i tempi e i costi di manutenzione della sicurezza delle identità, permettendoci di portarne i vantaggi a nuovi e più ampi mercati”.

“Una ricerca CyberArk ha rilevato che quasi un terzo delle aziende ritiene che sia la carenza di competenze in materia di sicurezza ad ostacolare la loro capacità di difendersi dai cyberattacchi, motivo per cui un numero sempre maggiore di piccole e medie imprese si rivolge agli MSP”, commenta Chris Moore, senior vice president global channels di CyberArk. “CyberArk MSP Console offre ai nostri partner MSP la possibilità di scalare i loro servizi di identity security di modo che sempre più aziende possano garantire la protezione di ogni identità, sia umana che “macchina”, con il giusto livello di controlli dei privilegi, al momento giusto”.