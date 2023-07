Edutech: 5 device a sostegno dello studio

Si chiama adaptive learning (apprendimento adattivo), ed è il modo in cui gli alunni di domani si approcceranno alla formazione. Supportati da un algoritmo, che li guiderà ogni giorno fornendo loro piani personalizzati da seguire, gli studenti avranno modo di massimizzare le opportunità di apprendimento. L’adaptive learning è uno dei trend dell’edutech del 2023 ed è il segnale di una crescente personalizzazione dei metodi e degli strumenti legati al mondo della formazione. Connesse, flessibili, intelligenti: sono queste le parole d’ordine che caratterizzano le soluzioni più avanzate studiate per innovare il mondo dell’apprendimento. Lo sottolinea Aulab – la prima coding factory italiana, fondata nel 2014 e da sempre impegnata nella formazione dei professionisti delle tecnologie e della comunicazione digitale di domani – che ha individuato i 5 device edutech che cambieranno il nostro modo di intendere la formazione nel futuro.

Giancarlo Valente, CTO di Aulab, commenta così il contesto dell’edutech attuale: “Il 2023 ci ha fatto capire che la tecnologia si sta evolvendo a ritmi velocissimi, e presto avrà cambiato la nostra routine in modi che, oggi, facciamo fatica a immaginarci. La mission di Aulab è sempre stata questa: immaginare il futuro e tracciare una direzione ambiziosa per il presente. Questo vale in particolare per l’edutech, campo a cui si aggiungono sempre nuovi dispositivi, e che osserviamo con grande attenzione”.

Realtà virtuale e aumentata per lezioni interattive e multimediali in ambito edutech

Con un mercato che si prevede genererà 13 trilioni di dollari entro il 20301, visori e dispositivi per VR e AR (realtà virtuale e realtà aumentata) sono al primo posto nei device che rivoluzioneranno la nostra quotidianità in ambito edutech, dove sono molteplici le applicazioni di queste tecnologie, che possono essere usate per creare un’esperienza di apprendimento più interattiva o per ingaggiare maggiormente gli studenti attraverso percorsi multimediali. Da un lato la realtà virtuale permetterà agli alunni di accedere ad “aule virtuali” nel metaverso dove anche persone fisicamente distanti tra loro potranno studiare insieme senza soffrire delle problematiche di spazi spesso rumorosi o sovraffollati. Dall’altro la realtà aumentata renderà lo studio sempre più multimediale, proponendo collegamenti ipertestuali o contenuti audio e video per approfondire in tempo reale le tematiche trattate.

AI conversazionale per l’apprendimento linguistico

L’innovazione nell’edutech arriverà anche nella forma di piccoli robot dalle fattezze umane che avranno il compito di stimolare il linguaggio dei bambini ed educarli alla socialità. Grazie all’utilizzo di tecnologie di Intelligenza Artificiale generativa come ChatGPT, i robot saranno infatti in grado di simulare il dialogo umano e intrattenere conversazioni con i giovani alunni: potranno, per esempio, rispondere alle domande dei bambini, trasmettere pillole di conoscenza su vari argomenti e attività, “chiacchierare” con loro per migliorarne la capacità linguistica. Diventeranno così preziosi alleati di genitori e insegnanti, sempre più chiamati a esplorare le potenzialità pedagogiche dell’AI generativa.

Cyberpet: i cuccioli IoT aiutano gli studenti nei compiti

I cyberpet sono robottini piccoli e agili, da tenere sempre con sé sulla scrivania o in giro per casa, proprio come animali domestici. Capaci di muoversi in autonomia e di comprendere con la voce umana grazie all’Intelligenza Artificiale, svolgono diverse funzioni: dal tenere compagnia durante i momenti di gioco ad assistere gli studenti nei compiti. Tra gli strumenti in loro dotazione c’è una fotocamera che permette di scattare fotografie e girare video, inoltre fungono da riproduttori per brani musicali. Hanno anche la possibilità di collegarsi ad altri dispositivi IoT e recepire comandi vocali. Nel contesto delle smart home e per l’edutech sono gli assistenti perfetti durante un pomeriggio di studio: possono accendere e spegnere la luce, attivare schermi e smartphone, connettersi con i loro “simili” dando così agli utenti la possibilità di comunicare anche a distanza.

Schermi-finestra per aumentare la concentrazione durante lo studio: la nuova frontiera dell’edutech

La tecnologia può aiutarci a creare il giusto ambiente per il lavoro o lo studio. Un esempio sono gli appositi schermi che hanno la forma di una finestra: sistemati su una parete, riproducono immagini di ambienti rilassanti (paesaggi bucolici, marini, di montagna) migliorando la concentrazione durante l’apprendimento. Oltre a trasmettere immagini, gli schermi-finestra sono dotati anche di un sistema di diffusione audio per rendere ancora più immersiva l’esperienza di studio o lavoro riproducendo musica lo-fi o suoni adatti al relax e alla concentrazione per una edutech innovativa.

Attrezzi da palestra con schermi incorporati per studiare in movimento

Secondo dati recenti dell’Istituto Superiore di Sanità l’utilizzo di smartphone e computer incoraggia la sedentarietà con un conseguente calo nella percentuale di persone sotto i 18 anni che praticano attività sportiva. Secondo l’Iss solo 1 giovane su 10 segue le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che consiglia almeno un’ora al giorno di movimento a media intensità per mantenersi in salute. Un aiuto, ancora una volta, arriva dal mondo della tecnologia: è possibile integrare su attrezzi ginnici – come cyclette e tapis-roulant – schermi e dispositivi in grado di trasmettere non solo musica e film, come nelle più comuni palestre, ma anche una selezione dei programmi didattici tra cui corsi, webinar e podcast da ascoltare per l’apprendimento. Si tratta di una soluzione adatta non solo agli ambienti fitness ma anche alle case, che permetterebbe nel quotidiano di unire il tempo dello studio domestico a quello del movimento.