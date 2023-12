Obiettivi di inizio anno: se li stampi sei più motivato

Secondo quanto evidenziato dal nuovo studio di Epson, il 62% degli intervistati italiani (in linea con il 60% europeo) con un obiettivo di fitness, ma vale per molti altri propositi, ritiene che un’immagine stampata o un messaggio motivazionale su carta sia più efficace rispetto alla stessa immagine o allo stesso messaggio visualizzati su un’applicazione o su un dispositivo digitale. Il report analizza l’evoluzione delle abitudini di stampa delle persone e ha preso in considerazione i numerosi vantaggi delle immagini stampate, da cui è emerso che il 31% degli appassionati italiani di fitness (contro il 46% di quelli europei) ritiene che una foto o un messaggio motivazionale li aiuti a concentrarsi sugli obiettivi di salute. È interessante notare inoltre come gli under 25 siano più propensi a stampare una foto relativa ai propri obiettivi, con il 29,5% degli intervistati italiani (il 32% europei) che afferma di averne una rispetto a solo l’11% (il 12% europeo) degli over 60. In generale, il 37% (il 41% europeo) afferma che è più difficile ignorare una nota o un messaggio stampato rispetto a un promemoria sul telefono, mentre il 40% (il 37% europeo) ritiene che la stampa di un’immagine relativa all’obiettivo da conseguire sia più efficace e rimanga impressa più a lungo nella memoria: il 18% (il 19% europeo) sostiene infatti che le notifiche sul telefono si perdano tra le altre.

La lettura della ricerca secondo la psicologia

Leanne Hall, psicologa clinica ed health coach, afferma che stampare l’immagine dei propri obiettivi o della visione della vita aiuti a mantenere la concentrazione su di essi.

“Stampare l’immagine dell’obiettivo che vogliamo raggiungere – ha precisato Hall – contribuisce non solo ad aumentare la responsabilità, ma anche il senso di soddisfazione e di conquista. Spuntare una casella o barrare un giorno appena trascorso ci ricorda visivamente che siamo sempre più vicini alla meta. Per un risultato ancora più efficace e per non perdere la concentrazione, è meglio appendere foto o messaggi motivazionali del nostro obiettivo in un luogo dove anche gli altri possano vedere i progressi compiuti. Per questo motivo, suggerisco sempre di metterli sul frigo. Fare affidamento solo su promemoria o note sul telefono non basta: le notifiche infatti possono essere cancellate o disattivate facilmente, mentre è più difficile strappare un elenco cartaceo. Una scheda o una tabella stampata rimane impressa nella memoria più a lungo: non dobbiamo ricercarla sul nostro smartphone, quindi è più efficace e immediata quando abbiamo bisogno di ulteriore motivazione”.

Le 7 regole per raggiungere gli obiettivi

Leanne Hall elenca sette suggerimenti per conseguire più rapidamente un obiettivo o raggiungere la propria ambizione:

1. Definisci innanzitutto l’obiettivo che desideri conseguire; stampa quindi alcune immagini che ti aiutino a ricordare perché lo stai facendo.

2. Esegui ricerche e rivolgiti agli esperti. Sapere è potere: più informazioni raccogli, maggiore sarà la consapevolezza e la probabilità di raggiungere l’obiettivo prefissato.

3. Rivedi regolarmente il tuo obiettivo e adattati di conseguenza. La vita è imprevedibile e gli obiettivi devono quindi essere flessibili. La vita a volte ci mette davanti ad alcune difficoltà: sii pronto a superarle.

4. Condividi i tuoi obiettivi e le tue ambizioni con gli altri. La condivisione, infatti, aumenta le possibilità di successo e consente di creare nuove connessioni e relazioni sociali.

5. Concediti regolarmente un premio che ti aiuti a non perdere la motivazione.

6. Sii compassionevole nei tuoi confronti. Spesso le persone si arrendono perché accettano solo posizioni estreme: tutto o niente. Non raggiungere un obiettivo non è un fallimento, ma un’opportunità per imparare.

7. Da sola, la motivazione non basta: potrebbe infatti affievolirsi nel tempo. Quando la motivazione svanisce, dovrai raccogliere tutte le tue forze e prenderti il tempo necessario per rivalutare il tuo percorso.

La ricerca ha inoltre approfondito la nostra relazione con le immagini “fisiche”, scoprendo che guardare foto stampate ha un effetto positivo sul benessere. Alla domanda su come si senta guardando foto stampate, il 66% delle persone (82% in Europa) ha dichiarato di provare felicità, il 41% nostalgia (55% in Europa), il 37% orgoglio (55% in Europa) e il 36% emozione (41% in Europa).

Il ruolo della stampa: un aiuto per il raggiungimento degli obiettivi

“È interessante notare – ha dichiarato Massimiliano Carvelli, Head of Sales Consumer and Channel di Epson Italia – come l’immagine stampata con l’obiettivo che vogliamo raggiungere ci renda più consapevoli. Tuttavia, per alcune persone il costo delle cartucce di inchiostro è un problema, così come la loro sostituzione, spesso considerata un fastidio. Per questo motivo si stampa sempre di meno e ci si affida ai metodi digitali per mantenere alta la motivazione. Grazie alle stampanti Epson EcoTank, il quantitativo di inchiostro contenuto nei flaconi consente di stampare fino a tre anni1 , risparmiando fino al 90% sui costi dell’inchiostro2 . Quindi, che si voglia creare una scheda o una tabella per la pianificazione settimanale dei pasti oppure stampare una foto motivazionale, raggiungere l’obiettivo non è mai stato così facile”.

La ricerca Epson è stata svolta nell’ambito di una nuova campagna che vede protagonista il campione Usain Bolt in qualità di brand ambassador per l’Europa.

Per ispirare le persone a conseguire gli obiettivi, l’azienda ha creato una serie di template stampabili e disponibili gratuitamente sul sito Epson nella sezione “Creative Corner” .Qui sono presenti numerose risorse, dai modelli per impostare la propria vision alle tabelle per tenere traccia della distanza percorsa a piedi, in bici o a nuoto, nonché pianificazioni per gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

“Stampare le foto dei miei obiettivi – ha dichiarato Bolt – mi aiuta a rimanere in pista così come sognare in grande è la chiave per perseguirli, qualsiasi sia la loro portata. Sono davvero felice di poter prendere parte a questa campagna per dare a tutti la possibilità di realizzare gli obiettivi, dimostrando l’importanza di un’immagine o di una frase motivazionale stampata ai fini del loro conseguimento”.

Fonte: studio condotto a giugno 2023 da Prospectus Global su 11.000 persone in 11 Paesi europei.