Elevate Partner Program: novità per i partner Nutanix

Nutanix ha aggiornato il proprio programma di canale Elevate Partner Program, che oggi prevede una struttura di incentivi rinnovata e modalità di vendita channel-led. Quest’ultime danno al partner il controllo delle trattative durante l’intero ciclo di vendita. In aggiunta, questi sviluppi offrono ai partner nuove opportunità per far crescere il proprio business, arricchire le proprie competenze e ottimizzare i guadagni.

“La tecnologia evolve a ritmi straordinari e le aziende, di qualsiasi settore, vogliono sfruttare appieno la potenza della trasformazione digitale, delle analisi basate sui dati, dell’AI e del cloud“, ha dichiarato Adam Tarbox, Vice President of EMEA Channel Sales di Nutanix. “Per supportare il nostro prezioso ecosistema di partner nell’affrontare questo momento, il nostro impegno si spinge oltre le parole. La nostra attenzione è sempre rivolta al partner, che mettiamo in prima linea nel ciclo di vendita“.

Maggior guadagno ora per i partner dell’Elevate Partner Program

Nutanix ha potenziato gli incentivi dell’Elevate Partner Program e il Performance+ Deal Registration Program per l’anno fiscale 2024.

La struttura aggiornata degli incentivi comprende:

Riconoscimenti maggiori per gli incentivi individuali New Business. Da oggi il singolo venditore e i sales engineer del partner possono ottenere un incentivo del 2% per aver identificato, registrato e vinto nuovi business con Nutanix. Questo programma di incentivi va a integrare il New Business Rebate rivolto ai reseller, che mantiene la sua struttura dall’anno fiscale 2023.

Aumento dello sconto per la registrazione dei deal. Per l’anno fiscale ’24 è previsto un maggior sconto per i partner che registrano i deal e creano preventivi utilizzando gli SKU Nutanix PnP 2.0. La registrazione del deal può anche portare a una maggiore redditività per ogni deal.

Bonus sulla produttività. I partner più performanti avranno l’opportunità di guadagnare ancora di più grazie al programma Outperformance Rebate.

Pieno controllo e gestione dell’intero ciclo di vita da parte del partner

L’approccio channel-led alle vendite offre ai partner Nutanix pieno controllo del deal lungo l’intero ciclo di vendita per clienti e prospect selezionati mettendo i partner al timone del ciclo di vendita.

Gli aggiornamenti specifici includono:

Un vantaggioso incentivo per le vendite channel-led nell’Elevate Partner Program dell’anno fiscale ’24, creato per premiare i partner che si aggiudicano nuovi contratti con tali clienti selezionati.

Centri dedicati alle risorse di vendita channel-led in tutto il mondo, creati per supportare i partner nelle trattative con clienti selezionati, quando necessario e in qualsiasi fase del ciclo di vendita.

Nuovi e potenti percorsi di enablement che verranno lanciati a metà ottobre nella piattaforma Nutanix University aggiornata per garantire ai partner le competenze di vendita, tecniche e relative ai servizi.

Supportare i partner nell’assicurare il successo dei clienti durante l’intero ciclo di vita è inoltre fondamentale per lo sviluppo del business. A tal fine, Nutanix sta adottando misure proattive per dare ai partner una maggiore visibilità sui dati relativi ai rinnovi.

Velocizzare il passaggio al multicloud ibrido dei clienti

Grazie alla soluzione Nutanix Cloud Clusters (NC2), i partner possono concretizzare la promessa dell’ibrido senza costosi adeguamenti o rielaborazioni. Da oggi, Nutanix offre la possibilità di sfruttare i marketplace cloud come nuova via di accesso al mercato, comprese le integrazioni con i marketplace Microsoft Azure e AWS.

Soprattutto, i partner ricevono le stesse vantaggiose scontistiche che avrebbero attraverso le vie di vendita tradizionali. I partner possono ora trarre vantaggio da transazioni fluide e cicli di vendita ridotti con i loro clienti, utilizzando programmi come AWS Channel-Partner-Private Offer (CPPO) e Azure Multiparty Private Offers (MPO), ove disponibili.