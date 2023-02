Etichette per il punto vendita: i vantaggi di affidarsi alla giusta tecnologia

Lavorare in un supermercato, una ferramenta o un negozio di abbigliamento significa etichettare un gran numero di referenze su base giornaliera e su materiali diversi. L’attività richiede un impegno elevato e non ci si possono permettere errori o etichette di scarsa qualità. Affidarsi al giusto partner e alla giusta tecnologia diventa quindi fondamentale per essere competitivi sul mercato, ottimizzare i flussi di lavoro e rendere più contenta la clientela, che rimane sempre al centro dell’azione di ogni retailer: il parco tecnologico a disposizione del retailer deve scongiurare malfunzionamenti, inceppamenti, errori ed inefficienze mettendo a disposizione del punto vendita le etichette di cui necessita all’insegna della massima flessibilità, rapidità e sicurezza. Solo in questo modo sarà possibile migliorare le relazioni con la clientela sul punto vendita.

Spesso si tende a scordare che l’etichetta per i clienti è fondamentale perché contiene molte delle informazioni che il consumatore necessita di conoscere sul prodotto: il prezzo, l’eventuale scontistica e l’eventuale nuovo prezzo, l’unità di misura utilizzata (per esempio prezzo al kg/litro ecc.), la marca del prodotto e il logo della propria insegna. Le etichette sono poi determinanti anche per semplificare le attività lavorative del punto vendita perché consentono agli addetti di corsia o di reparto di riconoscere con facilità dove posizionare la merce o se i prodotti stanno esaurendo, calibrando l’attività di rifornimento degli scaffali. Inoltre, comunicando tempestivamente al magazzino o ai fornitori i prodotti da sostituire o approvvigionare è possibile ottimizzare la gestione delle scorte.

Brother vanta a portafoglio dispositivi di stampa di etichette da applicare direttamente sui prodotti o sugli scaffali dove le etichette vengono generate in automatico semplicemente scansionando il codice a barre di un prodotto di riferimento e, con la gamma RJ, propone una valida soluzione per la ri-etichettatura perché con questa tecnologia di stampa mobile a trasferimento termico si scannerizza semplicemente l’etichetta da sostituire con il lettore Barcode collegato alla stampante, che elabora l’informazione acquisita e genera la nuova etichetta con il prezzo del prodotto aggiornato.

I vantaggi di una etichettatura per scaffali flessibile, semplice e rapida

Il primo vantaggio di adottare soluzioni di stampa come quelle Brother è una riduzione del tempo per modificare i prezzi a scaffale, controllare i prezzi e inserire le scontistiche o le promozioni. Grazie alla soluzione Brother per la ri-etichettatura, i punti vendita possono risparmiare tempo e risorse, permettendo al personale di prestare maggiore attenzione alle richieste del cliente.

Il secondo vantaggio è legato alla riduzione degli errori e ad una maggiore ottimizzazione. Grazie ad una gestione centralizzata, è possibile controllare i prezzi dalla sede centrale ed inviarli a tutti i punti vendita, che dovranno solo stampare l’etichetta con Barcode e QRcode.

Il terzo vantaggio è la qualità delle etichette: è possibile realizzare etichette resistenti da 2”, 3” o 4” pollici in mobilità senza spostare i prodotti. Qualità che si traduce in maggior soddisfazione del cliente.

Il quarto vantaggio è la versatilità: la soluzione per le etichette Brother si integra perfettamente con i sistemi di gestione dati e vendita. Non è necessario sviluppare alcun software o applicativo. Vantaggi non solo in termini di rapidità e scalabilità ma anche gestione dinamica dei prezzi, ottimizzazione operativa e molto altro. La soluzione funziona in modalità senza fili: soluzione ideale per lavorare in modo flessibile senza connessioni via cavo.

Focus sulla gamma RJ

Come abbiamo visto la gamma RJ di Brother scannerizza l’etichetta da sostituire direttamente con il lettore Barcode che si collega al dispositivo di stampa portatile. Questa soluzione per la stampa mobile a trasferimento termico offre la possibilità di creare etichette o ricevute in formato 2”, 3”, 4” di alta qualità e si contraddistingue per la sua struttura robusta, la sua velocità di stampa e la connessione Bluetooth, wireless e USB per stampare etichette prezzo, ricevute e fatture con rapidità e senza errori.

Punto di forza è proprio la sua robustezza con una struttura professionale certificata dalla protezione IP54 e dalla resistenza alle cadute fino a 2,5 metri, aggiunta alla facilità di integrazione con soluzioni di stampa preesistenti.

Integrando la stampante portatile RJ ai sistemi gestionali aziendali della Centrale, ogni punto vendita potrà effettuare il repricing senza dover spostare il prodotto dallo scaffale, in tempo reale e senza errori.

Per riassumere, ecco cosa offrono le stampanti Brother della serie RJ:

Etichette o ricevute formato 2″, 3″ o 4″

Stampa di etichette prezzo e ricevute in loco

Gestione template/layout con dato variabile

Resistenza alle cadute fino a 2,5 metri

Facilità di integrazione con le soluzioni di stampa preesistenti grazie all’emulazione ZPLII e CPCL

FONTI:

https://www.brother.it/business-solutions/soluzioni-per-retail/ottimizzare-flussi-di-lavoro

https://www.brother.it/blog/etichettatura/2020/etichette-per-scaffali