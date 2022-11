Brother lancia nuove stampanti, scanner ed etichettatrici professionali

Offrire soluzioni performanti pensate appositamente per il mondo del lavoro. E’ questo l’obiettivo di Brother che ha lanciato nuove linee di prodotti di ultima generazione per venire incontro alle più disparate necessità dei lavoratori di tutto il mondo.

Nuove stampanti laser professionali A4

Tra le novità in casa Brother bisogna segnalare la nuova gamma di stampanti laser professionali A4 composta da 4 modelli (MFC-L9670CDN, MFC-L9630CDN, HL-L9470CDN, HL-L9430CDN), nati a seguito di un investimento in ricerca e sviluppo durato 5 anni. I nuovi prodotti oltre che garantire servizi di stampa di qualità a colori con finitura lucida ad elevata densità grazie anche a toner ad alta capacità, si distinguono per la loro velocità: entro 10 secondi il primo foglio viene stampato e vengono raggiunte le 40 pagine al minuto fronte-retro. In riferimento invece alla funzione scanner le nuove stampanti laser registrano il record nel settore per velocità di scansione a passaggio singolo su due lati che raggiunge le 100 immagini per minuto.

Anche la gestione dei dispositivi stessi è ottimizzata grazie a strumenti di segnalazione in real-time e a funzioni automatiche come il monitoraggio del comportamento della stampante che consente inoltre di valutare l’impatto ambientale del dispositivo.

Oltre ad avere un design robusto, le nuove soluzioni laser di Brother si distinguono anche lato sicurezza informatica: il firmware è stato certificato da Keypoint Intelligence con il sigillo Security Validation che protegge i device qualsiasi minaccia.

Infine i servizi di stampa gestita aiutano a risparmiare, grazie a opzioni di pagamento flessibili e ridotti costi di gestione.

Stampanti mobile A4 PJ-800: le più piccole al mondo

Per chi è sempre in movimento e necessita di una soluzione di stampa di qualità, con dimensioni minime e completa autonomia, la serie PJ-800 è sicuramente la risposta a queste esigenze. Si tratta delle stampanti più piccole al mondo (pesano 500g) e sostituiscono il modello precedente, offrendo una maggiore velocità di stampa e connettività migliorata, oltre che una maggiore resistenza. La loro ridotta dimensione è dovuta al fatto che utilizzano la tecnologia termica diretta che non necessità l’uso di toner o ricambi d’inchiostro.

La gamma è disponibile in 5 modelli (PJ-822, PJ-823, PJ-862, PJ-863 e PJ-883) che si differenziano per i diversi termini di risoluzione ed interfacce. Inoltre, le stampanti possono essere collegate tramite USB, Bluetooth o Wi-Fi e supportano sia la ricarica che il trasferimento dei dati tramite USB Type-C, oltre a una serie di linguaggi di comando della stampante, tra cui l’emulazione ZPL2.

Scanner desktop ADS4 di Brother: elevate prestazioni per gli uffici

Brother ha lanciato la nuova gamma di scanner ADS4 che si caratterizza per garantire scansioni accurate, un’elaborazione ed acquisizione avanzata delle immagini oltre che una serie di funzioni per l’ottimizzazione dei documenti grazie ad una suite di software professionali installati.

La nuova serie è composta da 5 modelli, con l’ADS-4900W che costituisce il modello top grazie a prestazioni elevate come confermato dalle 120 immagini fronte/retro scansionate al minuto e dall’alimentatore automatico di documenti da 100 fogli.

Lo scanner ADS-4900W consente di acquisire documenti di diversi spessori che vanno dalla carta velina alle tessere attraverso un sistema OCR di ultima generazione. In pochi secondi sarà infatti possibile trasformare i documenti in file digitali di alta qualità e salvarli direttamente su PC, cloud, rete o USB.

Sulla parte frontale del dispositivo è installato uno schermo touchscreen che consente di impostare diverse features a seconda dell’utente che lo utilizza, il quale può modificare le icone o predisporre 56 scorciatoie in base alle proprie esigenze.

Particolare attenzione è stata fornita anche alla sicurezza dell’ADS-4900W grazie a firmware nativi che riconoscono gli attacchi.

Tre nuove stampanti business inkjet A3 per le PMI

Le nuove stampanti Brother a getto d’inchiostro (HL-J6010DW, MFC-J5955DW, MFC-J6955DW) arricchiscono la recente linea di soluzioni business inkject A3 dell’azienda giapponese. Si caratterizzano per montare una nuova testina di stampa MAXIDRIVE di nuova generazione, ottimizzata che garantisce maggiore velocità, affidabilità e qualità di stampa professionale, il tutto strizzando l’occhio alla sostenibilità. I 3 nuovi modelli, dal ridotto consumo energetico, permettono un risparmio sui costi e basse emissioni senza però compromettere la qualità della stampa. Sempre in riferimento all’attenzione all’ambiente le nuove stampanti business inkjet A3 di Brother offrono anche ulteriori opportunità di risparmio grazie alle cartucce ad altissima capacità e ai vassoi multiuso.

Etichettatrici industriali TJ: fino a 1000 stampe al giorno

Disponibili in 8 modelli (TJ-4020TN, TJ-4120TN, TJ-4021TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN e TJ-4522TN), le nuove stampanti per etichette industriali sono in grado di produrre più di 1.000 etichette al giorno. Attraverso la tecnologia a trasferimento termico di cui sono dotate, non necessitano di toner e permettono di stampare un colore alla volta sia su carta normale che cartoncino, tessuto non tessuto e plastica con una risoluzione fino a 300dpi.

La gamma TJ è stata ideata per ridurre al minimo i tempi di inattività assicurando la massima produttività grazie alla velocità di stampa fino a 14 pollici al secondo, ai nastri ad alta capacità e all’estrema robustezza. Le soluzioni Brother, in metallo, sono infatti molto resistenti agli urti, alle alte temperature e agli agenti chimici permettendo così di essere inserite nei contesti industriali più svariati. Anche le etichette stesse risultano essere molto durevoli e mantengono la leggibilità a lungo proprio perché spesso utilizzate in ambienti difficili. Inoltre laa maggiore capacità del nastro e il caricamento dei supporti facilitato garantisce manutenzioni ridotte.

Le etichettatrici TJ, oltre a supportare diverse opzioni di connettività (Wifi e Bluetooth) ed essere dotate di display touchscreeen, sono facilmente integrabili perché supportano i linguaggi di stampa più comuni, inclusa l’emulazione ZPL2.