Exclusive Networks consolida la crescita e punta su cloud security e formazione

È tempo di bilanci per Exclusive Networks, che l’anno prossimo festeggerà il 30esimo anniversario dalla propria fondazione, e che a un anno dalla sua IPO registra, conformemente al trend degli ultimi trimestri, una crescita costante anche nell’ultimo quarter.

Commenta Jesper Trolle, CEO della società: “Il forte slancio di Exclusive Networkd prosegue da quando siamo diventati una società pubblica, con le vendite lorde del terzo trimestre che fanno registrare una crescita del 42% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”.

E non potrebbe essere altrimenti in uno scenario globale dove i cyber attacchi crescono e sono in continua evoluzione, portando alle vittime danni ingenti: la consapevolezza di tutelare i propri asset finalmente sta iniziando ad attecchire nelle imprese, anche se il lavoro da fare lato evangelizzazione e creazione di una corretta cultura alla sicurezza è ancora tanto, come dimostra anche il lancio della nuova Exclusive Academy nel mese di ottobre.

“Abbiamo continuato a approfondire il nostro rapporto con i nostri fornitori, il che ha contribuito con un impressionante 88% alla crescita del trimestre – prosegue Trolle – e parallelamente abbiamo proseguito nell’acquisizione di nuovi vendor come Cymulate o estendendo la collaborazione con fornitori già a portafoglio come Mimecast, lavorando per ampliare la loro presenza su scala globale. Ciò ha aggiunto ulteriori 1,2 miliardi di euro al nostro utile indirizzando la crescita futura”.

Exclusive Networks: local scale, global scale

Exclusive Networks è uno specialista globale in cyber security a valore aggiunto che si propone di accompagnare le imprese nel loro percorso verso una digitalizzazione sicura secondo una visione nella quale il mondo digitale deve necessariamente essere messo in sicurezza sia per le singole persone che per le aziende, approfittando anche di una maggiore consapevolezza maturata al loro interno.

“Exclusive Networks si contraddistingue per il suo approccio del tutto peculiare alla sicurezza informatica – spiega Trolle -, dove lavora lungo l’intera catena del valore per portare le più innovative soluzioni di sicurezza a imprese di ogni dimensione, dalle piccole fino alle grandi passando per le medie e senza dimenticare la pubblica amministrazione sia centrale (PAC) che locale (PAL) con un modello 2-TIER”.

Oggi il numero di partner globali che collabora con Exclusive Networks si attesta intorno ai 25.000 comprendendo system integrator, global system integrator, MSP, service provider e rivenditori. Il modello di Exclusive è quello del “local scale, global scale” che combina il focus molto forte e i valori della dimensione locale con il potere di delivery di un’unica organizzazione distributiva a livello globale.

“L’obiettivo – spiega Trolle – è quello di dare ai partner maggiori opportunità mettendo al centro il cliente grazie ad un’evoluzione costante dei loro business model e alle tecnologie di cyber security più evolute che gli mettiamo a disposizione”.

Con circa 2.500 dipendenti a livello globale, uffici in 43 Paesi e la capacità di servire clienti in 170 countries in tutti e cinque i continenti, oggi Exclusive Networks si pone in una posizione unica per capitalizzare le opportunità in continua crescita legate al clima di fermento costate che contraddistingue il mondo della sicurezza informatica, offrendo soluzioni studiate su misura per le esigenze di ogni cliente.

L’offerta di Exclusive Networks copre tutte le aree della cyber sicurezza: dalla protezione dell’endpoint, all’access management, dal visibility management alla networks security, fino alla cloud security, l’area oggi in più forte espansione con un 25% del business globale che arriva dalla ‘nuvola’, in crescita di circa il 20% ad ogni quarter.

I pillar per la crescita del business e le opportunità per il canale

Trolle ha evidenziato successivamente quali sono i pilastri su cui continuerà a poggiare l’azione di Exclusive Networks, a partire dall’offerta di un supporto costante ai propri vendor mediante la rete super skillata di partner presenti a livello globale. L’attenzione verso il mercato è molto forte: il fine è quello di comprendere la direzione in cui si muove la sicurezza informatica per aiutare le organizzazioni a scalare raggiungendo una dimensione progressivamente sempre più globale.

Forte è anche l’impegno di Exclusive Networks a continuare nelle operazioni di merge & acquisition puntando ad espandere sempre di più il suo know-how arricchendo con nuova tecnologia la sua platform e i servizi a portafoglio.

In questo scenario le opportunità per i system integrator globali sono molto importanti ma si aprono ampi spazi anche per quelli a dimensione locale perché le aziende, e lo dicono anche recenti ricerche, tendono a fidarsi maggiormente di partner locali presenti sul territorio con i quali instaurano un vero e proprio rapporto di fiducia.

Un fatto vero in particolar modo in Italia, dove il tessuto imprenditoriale è costituito quasi esclusivamente da piccole e medie imprese, che avendo a disposizione budget molto limitati da investire nella security sono diventate uno degli obiettivi principali del crimine informatico. Una delle maggiori sfide per l’Italia sarà proprio quella di evangelizzare ulteriormente portando la cultura della sicurezza informatica sul territorio.

Tante le opportunità anche per gli MSSP che in un mondo digitale possono oggi ampliare il business offrendo i loro servizi anche a realtà non vicine territorialmente: a premiarli sono le loro stesse competenze.

Focus sull’Italia

L’Italia è sostanzialmente in linea con gli altri paesi dell’area EMEA in relazione ai dati di crescita dell’ultimo trimestre. L’EMEA rappresenta l’80% del business di Exclusive mentre crescono molto bene anche il Nord America e l’Africa con un’Asia invece che va più al rallentatore.

Exclusive Academy

Ad ottobre 2022 Exclusive Networks ha lanciato Exclusive Academy, un programma globale di cybersecurity training che comprende sia una parte teorica che una pratica, per affrontare in maniera concreta il problema della mancanza di competenze e figure adeguatamente skillate nell’ambito della cyber security.

Circa 20 partecipanti beneficeranno di una formazione specialista per un periodo di tre anni operata da personale informatico altamente qualificato. A distinguere il programma è la parte di esperienza pratica che consente ai partecipanti di toccare con mano la tecnologia preparandolo per un futuro professionale di alto livello.

Exclusive Academy è un programma sviluppato in collaborazione con gli istituti scolastici, attualmente due in Francia ed uno negli Stati Uniti, ma si conta in futuro di estendere il format anche ad altri Paesi, compresa l’Italia.