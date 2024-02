Gruppo Autodemolizione Pollini modernizza i processi con Zebra Technologies

Per migliorare i processi produttivi e seguire le norme ambientali vigenti, è necessario adottare la giusta tecnologia. Zebra Technologies Corporation, fornitore di soluzioni digitali che consentono alle aziende di collegare in modo intelligente dati, risorse e persone, ha annunciato che il Gruppo Autodemolizione Pollini – azienda italiana che si occupa di riciclo di veicoli fuori uso – ha ridotto il numero delle interruzioni operative del 20% e ottimizzato il tempo impiegato a risolverle del 10%. Questi risultati positivi stanno anche portando risparmi annuali, oltre a migliorare la soddisfazione degli operatori e l’efficienza complessiva.

Con oltre 40 anni di attività nel settore, il Gruppo Autodemolizione Pollini si occupa principalmente del riciclo di veicoli fuori uso, dello smaltimento e della vendita dei componenti di ricambio nei negozi fisici dell’azienda o tramite il proprio sito e-commerce. Gli operatori trattano mediamente 70-80 veicoli al giorno per un totale di circa 2,000 pezzi di ricambio gestiti quotidianamente con altrettanti 350,000 catalogati nel magazzino e in pronta consegna.

Le esigenze di Gruppo Autodemolizione Pollini

A luglio 2023, la Commissione Europea ha presentato la proposta di regolamento sui requisiti di circolarità per la progettazione e la gestione dei veicoli a fine vita, rinnovando l’attenzione alla sostenibilità nella filiera automotive. Le aziende come il Gruppo Autodemolizione Pollini seguono quindi un iter preciso volto a rispettare le normative di riciclo vigenti, sia in termini di sicurezza che ambientali, che include anche una lista di smontaggio per catalogare i pezzi di ricambio da riciclare. Questi ultimi vengono sottoposti a rigidi controlli qualità, etichettati con un codice a barre identificativo, fotografati, stoccati in magazzino e messi in vendita.

In precedenza, per il processo di etichettatura, gli operatori di magazzino di Gruppo Autodemolizione Pollini disponevano di dispositivi nati per il mercato consumer, che non garantivano la robustezza, le funzionalità e la durata della batteria necessarie per aumentare l’efficienza, utilizzando in stretta successione tre diversi dispositivi per gestire l’intero iter di stoccaggio. Questo si è rivelato dispendioso in termini di tempo e poco produttivo. Inoltre, ogni sede doveva aggiornare manualmente il proprio parco di dispositivi, aumentando il rischio di inefficienze e imprecisioni a livello di inventario. L’azienda ha riconosciuto che l’analisi dei dati, la digitalizzazione e l’automazione erano necessarie per migliorare la qualità e la produttività.

“Eravamo alla ricerca di dispositivi resistenti, facili da usare e all-in-one, per poter coprire senza interruzioni nell’operatività, un intero turno di lavoro”, ha dichiarato Giacomo Pollini, Titolare di Gruppo Autodemolizione Pollini. “Anche la possibilità di gestire i dispositivi – e fornire assistenza – da remoto era di fondamentale importanza per noi, oltre alla capacità di scansione a lungo raggio per la lettura veloce e affidabile di codici a barre e connettività Wi-Fi adeguata alle nostre esigenze. Necessitavamo inoltre di dispositivi in grado di fornire la miglior leggibilità anche in esterno per poterli utilizzare presso le nostre ampie aree di stoccaggio e nei magazzini. Non da ultimo, avevamo bisogno di un software in grado di tracciare tutti i processi e analizzare i dati in tempo reale per garantire interventi mirati e tempestivi”.

I prodotti Zebra scelti da Progetto6 per il Gruppo

Per analizzare le esigenze di Gruppo Autodemolizione Pollini è stato scelto Progetto6, Business Partner e Registered ISV Partner di Zebra specializzato in Identification Technology, Industria 4.0 e nell’aiutare i clienti ad adottare i materiali di consumo più adeguati a ogni esigenza contribuendo al miglioramento delle performance. I palmari consumer utilizzati dagli operatori in prima linea sono stati sostituiti con mobile computer robusti di livello enterprise di Zebra, i mobile computer TC57x, dotati di connettività Wi-Fi e cellulare. Inoltre, integrando i nuovi mobile computer con il software Workcloud Communication di Zebra, è stato possibile ottimizzare la gestione del magazzino e il tracciamento dei pezzi di ricambio con comunicazioni walkie-talkie e telefoniche tra i dipendenti. Inoltre, gli operatori in prima linea possono ricevere l’ordine con tutte le informazioni relative al prodotto, visualizzare dove è collocato e movimentarlo in tutta sicurezza e comodità direttamente dal mobile computer.

“Gli operatori in prima linea trovano la soluzione più intuitiva e facile da usare, mentre il reparto IT è più efficiente grazie alla gestione centralizzata dei dispositivi e alla standardizzazione dei processi“, ha dichiarato Giacomo Pollini. “Soddisfatti di questi cambiamenti positivi, intendiamo implementare a breve una soluzione Zebra di identificazione a radiofrequenza (RFID) per la gestione del magazzino pneumatici”.

Il Gruppo Autodemolizione Pollini ha implementato anche il software VisibilityIQ Foresight di Zebra per la configurazione, la gestione e l’aggiornamento dei dispositivi. In questo modo, l’azienda è in grado di monitorare lo stato di salute e di utilizzo dei mobile computer grazie a un’unica dashboard disponibile in cloud, che fornisce le informazioni utili e le previsioni su cui basare le successive azioni.

Una gamma di stampanti Zebra, tra cui le stampanti industriali ZT231, le stampanti desktop ZD421 e le stampanti mobile ZQ630, facilitano l’etichettatura dei componenti in fase di smontaggio. In aggiunta, grazie ad etichette adesive termiche durevoli, anch’esse fornite da Zebra, è garantita la durabilità anche all’esterno.

“Zebra e Progetto6 hanno dato un contributo prezioso all’impegno verso la sostenibilità di Gruppo Autodemolizione Pollini, migliorando le attività operative, l’efficienza dei dispositivi e le prestazioni“, ha dichiarato Enzo Tumminaro, General Manager, Italy, Zebra Technologies. “Le soluzioni tecnologiche sono un valido strumento per sostenere l’importante obiettivo di rendere l’industria automobilistica sostenibile per il futuro“.