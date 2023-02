Juniper Partner Advantage 2023: tutte le novità per il canale

Il programma globale Juniper Partner Advantage (JPA) si rinnova per il 2023 con una serie di novità, dopo avere introdotto lo scorso anno un nuovo Elite Plus Partner Tier.

Sulla scia della crescita continua dell’Elite Plus Partner Program, i cui membri che ottengono le migliori performance puntano a una crescita del 30%, Juniper ha deciso di introdurre nuovi elementi al più ampio partner program JPA, così da aiutare i partner a offrire ai propri clienti le soluzioni più innovative grazie ai servizi gestiti. La nuova struttura del JPA aiuta i partner a costruire e sostenere la practice Juniper, consentendo loro di rivendere soluzioni Juniper e servizi gestiti secondo il modello NaaS (Networking as a Service). Grazie a nuovi tool per la progettazione, le vendite e il marketing, i partner saranno in grado di sviluppare un piano personalizzato capace di aumentare la profittabilità e sostenere la crescita e, allo stesso tempo, guadagnare più incentivi e premi. I partner potranno inoltre elevare più rapidamente il proprio ruolo, il che fa prevedere che il livello Elite Plus Partner continuerà ad aumentare nel 2023.

“Poiché il 90% del nostro business passa attraverso i partner, il loro successo è fondamentale per il nostro stesso successo. Le modifiche che abbiamo apportato al programma per il 2023 sono state elaborate con un’attenzione particolare ai partner, per assicurarci di fornire la strategia, gli investimenti e gli strumenti necessari per far crescere le loro attività”, commenta Gordon Mackintosh, Group Vice President of Global Channel & Virtual Sales di Juniper Networks. “Crediamo che la combinazione dei nostri programmi d’eccellenza con i prodotti più innovativi del mercato ci permetta di mettere a disposizione dei partner l’offerta migliore del settore”.

Altre novità del Juniper Partner Advantage 2023 comprendono:

Elite Plus: quest’anno, Juniper offre ulteriore supporto ai partner più impegnati, quali una nuova modellazione del ROI, processi MOU più semplici e nuovi riconoscimenti.

Expanded Champions Program: il programma Juniper Champions, rilanciato nel 2022, è cresciuto da 800 a 2.300 unità e sarà ulteriormente ampliato per includere partner globali, partner di marketing e distributori Juniper, così da offrire a una più vasta comunità di partner ancora più vantaggi.

Nuovi tool digitali: quest’anno Juniper ha lanciato il Partner Business Center e il Velocity Pricing Tool. Grazie anche a PartnerLink, i partner possono chiudere i contratti più rapidamente con accesso in tempo reale al team Juniper di riferimento.

Growing Diversity+ Partner Program: il programma, che supporta aziende partner certificate e diversificate, ha raccolto 44 partner nell’arco di sei mesi ed è destinato a svilupparsi ulteriormente nel 2023.

“Grazie a risorse come il Velocity Pricing Tool, il Partner Business Center e Advanced Insights, i nostri partner potranno muoversi più velocemente, chiudere i contratti più rapidamente e competere a un livello più alto”, afferma Helda Lopes, Vice President Global Partner Programs & Sales Acceleration. “La nostra enfasi sul successo dei partner e la nostra disponibilità a investire su di loro con nuove soluzioni e nuovi programmi è stata la chiave del nostro successo. Il numero di partner di distribuzione nel 2022 è aumentato del 18% e siamo convinti che il trend proseguirà anche quest’anno”.

Parallelamente allo sviluppo del partner program, Juniper sta potenziando il proprio leadership team affinché l’azienda sia ottimamente posizionata per adattarsi alle sfide del moderno networking e continui a fare crescere il proprio business. Ben Fallon è entrato in azienda come VP, Global Partners & Virtual Sales con la missione di allineare ancor più le partnership di canale con il trend di sviluppo delle vendite virtuali. Fallon porta in dote una profonda conoscenza del mercato unita a una mentalità visionaria, avendo lavorato nei canali globali, nella distribuzione, nelle vendite EMEA, nella vendita di soluzioni di sicurezza per le piccole imprese e nel marketing.

“Gli investimenti di Juniper Networks in aziende come Mist, Apstra e 128 Technologies ci hanno posizionato come coloro che possono determinare il futuro dell’enterprise networking. Sono felicissimo di entrare a far parte del team in un momento così entusiasmante”, dichiara Fallon.

Il programma Juniper Partner Advantage 2023 è entrato in vigore il 1 febbraio.