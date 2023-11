MSI PRO DP180: prestazioni, stabilità e sicurezza in un unico dispositivo

Molto spesso per i lavoratori moderni la portabilità di un device non è sufficiente per mettere a frutto tutto il proprio potenziale: ci sono casi dove occorrono monitor di grandi dimensioni, una qualità dell’immagine elevata, tecnologie che tutelino la vista e performance e potenza di elaborazione superiori. Prendiamo ad esempio il caso di fotografi e cineoperatori, che hanno bisogno di una grafica avanzata; piuttosto che dei ricercatori, che necessitano di un’elevata potenza di elaborazione; o i casi dove serve necessariamente una postazione fissa adeguatamente strutturata; o ancora pensiamo ai laboratori scolastici, dove è fondamentale disporre di sistemi standard facilmente aggiornabili e mantenibili. In tutte queste situazioni la tecnologia può venire in aiuto e MSI sostiene le esigenze di tutti i lavoratori con l’innovativo desktop PRO DP180 13M e il monitor Modern MD271UL.

MSI PRO DP180 13M: il desktop dove sicurezza e qualità si fondono

Il PC desktop MSI PRO DP180 13M si distingue per il suo ingombro ridotto di 16,8 x 32,3 x 36,9 cm (L x A x P) e per il peso di circa 7,5 Kg, oltre che per il design elegante con una colorazione nera integrale e la sua linea moderna con mascherina frontale segmentata. Come per i Mini PC, anche MSI PRO DP180 13M presenta delle porte di connessioni frontali che possono facilmente essere sfruttate se il dispositivo è collocato sopra la scrivania (anche se ovviamente è possibile anche collocarlo al di sotto).

Il PRO DP180 13M è infatti dotato di due connettori USB 3.2 Gen 1 Type A e uno USB 3.2 Type C, oltre che di due prese jack separate per microfono e cuffia, particolarmente utili per chi deve montare video, per le riunioni in video o per la fruizione di contenuti multimediali. Sul retro, invece, sono presenti una presa jack per il microfono, affiancata da quelle di line-in e line-out separate.

Grazie alle porte frontali il lavoratore non deve sporgersi o chinarsi per raggiungere i connettori posteriori, che sono comunque numerosi: nella parte alta del pannello retrostante dell’MSI PRO DP180 13M figurano le prese video per i monitor: un’uscita HDMI 2.0b, una DisplayPort 1.4 e una VGA. La scheda grafica montata da MSI aggiunge inoltre una ulteriore HDMI e tre DisplayPort, che permettono di collegare complessivamente un massimo di quattro monitor a garanzia della massima produttività possibile. Il PC desktop di MSI supporta anche i dispositivi di visualizzazione ad 8K nel caso si necessitasse di una esperienza di visione immersiva e fortemente realistica.

Per le periferiche sono invece presenti 2 USB 2.0 Type A, una PS/2, una USB 3.2 Gen 1 Type A e una porta COM, utile per collegare scanner di codici a barre, stampanti di ricevute, controller PLC, robot o altri prodotti tipicamente utilizzati nell’Industria 4.0. La connettività di rete passa per un connettore Ethernet da 1G e una LAN Ethernet da 2,5 Gbps a bassa latenza. Sfruttarle entrambe permette di beneficiare della migliore velocità di connessione al momento possibile e di farlo in totale sicurezza, separando lo scambio di dati con l’esterno da quello con la rete interna o con il proprio NAS.

Il forte focus di MSI sulla parte di sicurezza è evidente anche dalla presenza del modulo hardware TPM e dalla possibilità di archiviare i dati più sensibili e le password con chiavi crittografiche.

Per chi volesse navigare senza fili invece è possibile sfruttare la connettività Wi-Fi 6E, che supporta velocità teoriche di picco di 2,4 Gbps.

Fotografi e cineoperatori apprezzeranno, infine, la presenza di un lettore di schede di schede di memoria compatibile con schede SD e micro SD.

La configurazione

Elementi centrali della configurazione di test sono il processore Intel Core i7-13700F di tredicesima generazione con una frequenza di 2.1 GHz, 16 core e 24 thread e la scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3060 Ventus 2x 8G con architettura Nvidia Ampere, 8 GB di memoria dedicata e doppia ventola per tenere sotto controllo la produzione di calore. La scheda grafica fa parte della gamma Nvidia Studio, sinonimo di garanzia di prestazioni di alto livello e di accuratezza nella riproduzione dei colori e certificazioni per i creatori, i designer, i professionisti della grafica e in generale tutti coloro che fanno delle immagini la propria professione.

Uno degli elementi di forza del pc desktop PRO DP180 13M è anche la sua semplicità di manutenzione: il pannello di ispezione laterale è fissato da due sole viti e questo dà facile accesso alla parte interna, anche in ottica di espansione della memoria RAM e dei supporti di archiviazione. Il modello di test include un disco fisso da 1 TB e uno SSD da 512 GB e si possono aggiungere un SSD M.2, un secondo disco fisso da 3,5 pollici e un HDD/SSD da 2,5 pollici.

Anche la memoria RAM è espandibile: in dotazione al modello di prova ci sono due moduli da 8 GB ciascuno, sostituibili con altrettanti da 32 GB per una capacità massima fino a 64 GB. Su questo modello i partner possono eseguire upgrade di configurazione senza inficiare la garanzia.

Dato che si tratta di un prodotto della linea business, PRO DP180 13M è dotato di sistema operativo Windows 11 Professional.

PRO DP180 13M: sicurezza e gestione centralizzata

L’attenzione spasmodica di MSI verso la dimensione della sicurezza si conferma con MSI Cloud Center, un cloud privato e personale su cui archiviare i dati più importanti, dato in dotazione a chi acquista il desktop PRO DP180 13M. Sappiamo tutti, infatti, che per i professionisti è fondamentale disporre del backup dei propri dati per eventuali ripristini in casi di guasti e di attacchi informatici.

MSI Cloud Center consente all’utente professionale di memorizzare nel suo spazio cloud file, video, progetti, documenti e tutti i dati di valore, che saranno accessibili dal PC e ovviamente anche da qualsivoglia dispositivo mobile inquadrando il codice QR generato dall’applicazione.

Il Cloud Center ha come prima funzione, come dicevamo, quella di backup, con una programmazione che permette di definire i contenuti o le cartelle di cui tenere una copia sempre aggiornata e chi vi ha accesso. Ma lo stesso spazio di backup funziona anche come un centro di condivisione accessibile da colleghi, collaboratori o familiari a cui si decide di concedere l’accesso, in ottica di maggiore collaboration e semplificazione della vita lavorativa.

PRO DP180 13M vanta poi una console di controllo unificata del sistema con funzioni di monitoraggio e di impostazione: MSI Center App. Qui si possono consultare tutti i dati sulla percentuale di uso di CPU, GPU, supporti di archiviazione e memoria, e i dati della configurazione. È inoltre possibile intervenire su alcune impostazioni di sistema come la cancellazione del rumore o la regolazione automatica della luminosità. Una delle funzioni più utili è la possibilità di definire quali applicazioni hanno la priorità sull’uso delle risorse disponibili, chiedere il supporto dell’AI per la ricerca di contenuti grafici come le immagini, oppure ancora definire impostazioni preset per differenti scenari d’uso. Nel menu Support sono, infine, racchiusi tutti gli aggiornamenti di sistema disponibili, dal BIOS ai driver, senza doverli cercare sul web.

Monitor Modern MD271UL: 27 pollici di qualità assoluta

Il modello Modern MD271UL di MSI è uno schermo che permette ad una postazione di lavoro di essere sfruttata al massimo grazie alla qualità dei contenuti grafici e grazie al fatto che la vista degli utenti è tutelata, così come la semplificazione dello svolgimento del lavoro. Questo monitor ultrasottile senza cornice, con uno spessore di poco superiore a un centimetro e una base in metallo che occupa pochissimo spazio sulla scrivania, ha un design moderno che offre un’area di visione in 16:9 con una diagonale utile di 27 pollici e una risoluzione UHD 4K pari a 3.840 x 2.160 pixel, ed è studiato per massimizzare al massimo le potenzialità del pc desktop PRO DP180 13M.

Il pannello è un modello IPS che vanta fra i dati tecnici la capacità di coprire una gamma colori pari al 95% dello spettro Adobe RGB, il 99% di DCI-P3 e il 139% di sRGB. In altre parole, significa che il monitor è in grado di riprodurre foto e video con una qualità cromatica molto vicina all’originale. Come per ogni prodotto della gamma MSI anche qui la personalizzazione è possibile: colori e modalità di visualizzazione possono essere impostati dall’utente tramite il menu Display Kit, controllabile con quattro pulsanti a sfioro installati in corrispondenza dell’angolo in basso a destra.

Il pannello si contraddistingue anche per il suo angolo di visione certificato pari a 178 gradi, così da permettere una corretta resa cromatica anche a due o più osservatori affiancati mentre sul retro sono presenti due connettori HDMI, una DisplayPort e una connessione USB di tipo C con erogazione di potenza da 65 W, in modo da non precludere alcuna possibilità di connessione a qualsiasi PC o fonte esterna. E’ integrata una presa jack per le cuffie.

Il Monitor Modern MD271UL di MSI è dotato di tecnologia MSI EyesErgo per una protezione della vista del lavoratore, provvedendo alla riduzione dello sfarfallio dell’immagine, al contenimento delle emissioni di luce blu e applica al contempo un trattamento antiriflesso.

MSI Eye-Q Check è invece una funzionalità che ricorda al lavoratore di distogliere lo sguardo dalla fonte luminosa a intervalli temporali prefissati, sempre nell’ottica di una tutela massima della sua salute visiva.

Per finire, MSI Modern MD271UL, ha in dotazione un portacavi, un passante in plastica trasparente che si aggancia al sostegno, in modo da radunare i cavi e non averli disordinatamente sparsi per la scrivania.