MSP e cybersecurity: quando troppi strumenti diventano un problema di margini

Immaginate questo: viene generato un avviso di ransomware. Il vostro tecnico apre la console EDR, controlla la dashboard di backup, accede al portale di sicurezza della posta elettronica, verifica lo stato delle patch nello strumento RMM e correla gli avvisi tra le piattaforme di più fornitori. Quando riesce a individuare la causa principale , l’infezione si è già diffusa.

Questo è più di un semplice problema tecnico: è una crisi di redditività. Quando i tecnici dedicano tempo prezioso alla gestione di una moltitudine di strumenti invece di contenere rapidamente le minacce, i costi di assistenza aumentano e la produttività diminuisce . La proliferazione di strumenti trasforma ogni avviso in una lunga indagine , riducendo il numero di endpoint che ogni tecnico può gestire, ritardando la risposta ed erodendo i margini a ogni incidente .

Il costo nascosto della proliferazione degli strumenti non è solo la complessità operativa ; è un killer silenzioso dei margini che rende gli MSP meno competitivi e redditizi.

Il distruttore di margini di profitto che passa inosservato

Per anni, il settore ha incoraggiato gli MSP a combinare soluzioni specifiche : una soluzione per il backup, un’altra per la protezione degli endpoint , una terza per la sicurezza della posta elettronica e così via. La promessa era una copertura completa. La realtà è un ecosistema caotico di dashboard disconnesse tra cui i tecnici devono destreggiarsi ogni giorno.

Dati recenti mostrano che le organizzazioni ora utilizzano in media 83 strumenti di sicurezza di 29 fornitori. Per gli MSP che gestiscono centinaia di endpoint client, questo comporta continui cambi di contesto, licenze sovrapposte e lunghi cicli di onboarding per i nuovi tecnici.

Ma il vero pericolo non è solo l’ inefficienza . È l’ espansione della superficie di attacco.

Il problema della sicurezza N+1

Ogni nuovo fornitore introduce un nuovo rischio. Quindici strumenti significano quindici portali amministrativi, pianificazioni di aggiornamento e potenziali punti di vulnerabilità. Gli aggressori lo sanno. Violare un MSP può dare loro accesso a centinaia di aziende a valle.

La proliferazione degli strumenti non ti rende solo meno efficiente. Ti rende anche più vulnerabile.

Gli approcci di consolidamento tradizionali promettono di essere d’aiuto, ma la maggior parte impone compromessi scomodi. Scegliete un fornitore focalizzato sulla sicurezza informatica e perderete un solido disaster recovery. Scegliete uno specialista del backup e sacrificate la prevenzione avanzata delle minacce. State riducendo la proliferazione degli strumenti e creando nuove lacune nelle capacità.

Oltre RTO e RPO

Le metriche tradizionali per il disaster recovery , ad esempio l’obiettivo temporale di ripristino (RTO) e l’obiettivo del punto di ripristino (RPO) , sono state progettate per guasti hardware, non per avversari sofisticati. Queste metriche misurano la velocità e la perdita di dati, ma ignorano la domanda cruciale: il sistema che si sta ripristinando è effettivamente pulito?

La moderna resilienza informatica richiede nuove metriche come il tempo medio di ripristino (MTCR) e la massima interruzione tollerabile (MTD) . Queste misure misurano se il ripristino è verificato, privo di malware e rientra nei limiti aziendali accettabili.

Da centro di costo a motore di fatturato

Gli MSP più forti hanno smesso di vendere prodotti e hanno iniziato a vendere risultati. Ai clienti non interessano antivirus o backup come voci di spesa. A loro interessano l’uptime e la continuità aziendale.

Quando unifichi il tuo stack attorno alla protezione informatica – una combinazione di protezione dei dati, sicurezza informatica e gestione degli endpoint – cambi il discorso. Non stai vendendo strumenti. Stai vendendo la capacità di anticipare le minacce, resistere agli attacchi, recuperare rapidamente e adattarsi ai rischi in evoluzione.

Si tratta di un servizio premium che vale un prezzo premium.

Come superare le barriere alla produttività che fanno deragliare i margini di profitto

La proliferazione di strumenti ti sta costando più di quanto pensi in termini di margine, efficienza ed esposizione alla sicurezza. La soluzione non è un’altra soluzione puntuale. È ripensare il tuo approccio alla resilienza informatica con un’unica piattaforma di protezione informatic.

Pronti a verificare il vostro stack di strumenti ? Scaricate l’e-book completo per ottenere la roadmap completa sulla resilienza, incluso il framework che gli MSP stanno utilizzando per semplificare le operazioni, ridurre i rischi e aumentare il valore del servizio.