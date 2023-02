Partner Program Proofpoint: novità in vista

Il Partner Program Proofpoint cambia veste per consentire al canale di incrementare le vendite, migliorare le relazioni con i clienti e creare nuove entrate. Proofpoint Element Partner Program elimina la complessità spesso associata a molti degli attuali programmi, consentendo a migliaia di partner di Proofpoint – tra managed service provider (MSP), managed security service provider (MSSP), distributori e rivenditori a valore aggiunto – di attingere al sempre più ricco portfolio di piattaforme di cybersecurity e conformità dell’azienda per sviluppare il proprio business e incrementare le entrate.

“Abbiamo costruito Proofpoint Element da zero, partendo dall’approfondito riscontro dei nostri partner di canale,” dichiara Joe Sykora, senior vice president, global channel and partner sales, Proofpoint. “Troppi partner program sono rallentati da inutili complessità, ed è per questo che siamo entusiasti di offrire un programma lineare, moderno e chiaro da capire che aggiunge vero valore ai partner. Stiamo potenziando i nostri investimenti in persone, piattaforme e strumenti che rafforzino la posizione complessiva dei nostri partner e le loro opportunità di business.”

Il nuovo Partner Program Proofpoint offre una struttura semplificata con due livelli, “Core” ed “Elite”, accompagnati da vantaggi evidenti e trasparenti. Con un percorso definito per raggiungere lo status Elite, tutti i partner dell’ecosistema di canale Proofpoint possono differenziare i propri servizi per soddisfare le esigenze del mercato. Il programma appena rinnovato fornisce inoltre gli strumenti necessari per incrementare le relazioni con i clienti e raggiungere tassi di successo superiori grazie a un’ampia abilitazione alle vendite, comode risorse di formazione, sviluppo marketing e supporto tecnico, tra cui:

● Livello Core: tutti i partner di canale, siano essi MSP, MSSP o VAR, partono da questo livello, che richiede alcuni requisiti minimi. I partner Core ricevono diversi vantaggi in fase di vendita e supporto di soluzioni Proofpoint, come registrazione delle trattative, certificazioni di vendita, formazione tecnica e premi.

● Livello Elite: i partner di canale Elite raggiungono obiettivi di fatturato più rigorosi, investono nella formazione commerciale e tecnica e promuovono attivamente le soluzioni Proofpoint. In cambio, ricevono sconti significativi sulla registrazione delle transazioni, un Channel Account Manager dedicato, priorità nell’allocazione dei fondi di marketing disponibili e numerosi ulteriori vantaggi di livello superiore. Possono inoltre beneficiare di un Value Incentive Rebate basato su impegni di crescita del fatturato sottoscritti in un business plan annuale congiunto.

I partner possono anche prendere in considerazione la possibilità di specializzarsi su Information Protection – con partcolare focus su prodotti come CASB, Endpoint DLP o Insider Threat Management – o su Proofpoint Security Awareness.

I principali vantaggi di Proofpoint Element Partner Program, il nuovo Partner Program Proofpoint, includono:

● Piano di sconti aggiornato e protezione aggiuntiva per i partner

● Opportunità per i partner di aggiungere una propria serie di servizi alla tecnologia Proofpoint per aumentare redditività, ricavi ricorrenti e fedeltà dei clienti.

● Strumenti migliorati per aiutare i partner a operare in modo più efficiente e affidabile e scalare rapidamente.

● Priorità al provisioning, riduzione dei tempi di implementazione per aumentare la soddisfazione dei clienti.

● Percorsi specializzati con maggiore attenzione alle capacità dei partner e risorse aggiuntive, tra cui l’accesso ai laboratori.

● Assegnazione di un team di esperti sulle soluzioni a supporto di pianificazione aziendale, interazioni con i clienti e strategia go-to-market.

● Ampia formazione dei partner, abilitazione alle vendite, risorse e supporto tecnici

● Supporto marketing, dedicato anche allo sviluppo, con contenuti personalizzati e campagne su misura, e la consulenza di esperti Proofpoint Channel Account Manager, Channel Marketing Manager, global program manager e Field Marketing Manager per sviluppare la brand awareness, generare più lead e scalare il business.

● Ambienti A/B dedicati a test interni, formazione e demo per i clienti