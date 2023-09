Partner Sphere di NetApp offre valore e crescita ai clienti

NetApp ha annunciato il lancio del programma Partner Sphere.

Si tratta di un programma che rafforza ulteriormente l’impegno di NetApp nel promuovere una cultura orientata ai partner che crea un ecosistema di collaborazione e innovazione per conquistare una maggiore quota di mercato. Il tutto attraverso la crescita del business flash, l’accelerazione dell’adozione del cloud e l’utilizzo di soluzioni e servizi guidati dai partner.

Partner Sphere offre un modello di engagement unificato in cui i partner possono muoversi tra le modalità di vendita sell-to, sell-through e sell-with. Queste accelerano i loro profitti, supportano i clienti e superano la concorrenza.

“Consideriamo la partnership come una strategia di squadra e, con il Partner Sphere Program, NetApp sta ridefinendo il modo in cui lavoriamo con i partner per creare un reale vantaggio competitivo e ottenere risultati di business apprezzabili sia per loro che per I nostri clienti”, ha dichiarato Massimo Mondiani, Partner Sales Manager NetApp Italia. “I nostri nuovi modelli di coinvolgimento e il sistema di tiering incentivano e velocizzano il coinvolgimento dei nostri partner nei settori flash e cloud, con un valore reciproco che aumenta man mano che i partner salgono di livello nel programma“.

Servizi elemento distintivo del nuovo programma

NetApp ritiene che i servizi offerti dai partner siano un elemento distintivo di Partner Sphere. Il programma offre 11 percorsi di certificazione per i servizi e 19 competenze per le soluzioni allineate a 3 aree di interesse chiave, che consentono ai partner di espandere il proprio portfolio di servizi e di diventare consulenti di fiducia per i propri clienti, sbloccando un valore maggiore e accelerando la crescita dei ricavi attraverso impegni di servizio continui.

In occasione del lancio di Partner Sphere, NetApp Italia introdurrà anche T Tribe, una nuova community tecnologica pensata per fornire ulteriore supporto ai partner attraverso iniziative dedicate. L’accesso alla community è a invito, ma NetApp è pronta a valutare tutti i partner che desiderano entrare a far parte di T Tribe, in modo da ampliare la community ed essere sempre più preparati a supportare al meglio la trasformazione digitale dei clienti. Il programma diventerà il motore che accelera il trasferimento di conoscenze e novità tecnologiche sul mercato. La community si riunirà per il lancio il 20 settembre presso l’HQ di Aruba a Ponte San Pietro, Bergamo.

Il commento del primo NetApp Cloud Preferred Partner italiano

I partner italiani hanno accolto positivamente il lancio del nuovo programma. Il gruppo Lutech, che entra nel nuovo programma al livello più alto di Prestige, ha commentato attraverso Lorenzo Greco, Chief Revenue Officer: “Lutech, è entusiasta di collaborare con NetApp all’interno del nuovo programma Partner Sphere, al massimo livello. NetApp ha più volte dimostrato il suo impegno a fornire risultati incentrati sul cliente, seguendo così una strategia fortemente in linea con l’approccio del Gruppo Lutech, che mira a fornire le soluzioni migliori, focalizzate sulla semplicità e la sicurezza della gestione dei dati.”

Con Partner Sphere NetApp continua a collaborare con il proprio ecosistema di partner per favorire il successo dei clienti, accelerare la propria presenza sul mercato ed espandere le future opportunità di business attraverso i miglioramenti dei prodotti.