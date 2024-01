Philips 49B2U6900CH: nuovo monitor per il lavoro digitale

Il nuovo monitor Philips 49B2U6900CH, disponibile da febbraio, ridefinisce i confini del mercato B2B di Philips e porta con sé numerose nuove funzionalità che aumentano e facilitano la produttività aiutando il lavoro in team nel moderno ambiente di lavoro digitale. Oltre a queste nuove caratteristiche, il Philips 49B2U6900CH vanta anche un ampio schermo da 48,8 pollici e una risoluzione DQHD di 5120 x 1440 per una visione ampia e una configurazione di alta qualità, offrendo una valida alternativa per le postazioni composte da due monitor separati.

Progettato per l’ambiente professionale

Tra le caratteristiche più potenti e utili del Philips 49B2U6900CH ci sono quelle che riguardano l’ambiente di lavoro professionale per cui è stato progettato.

Grazie a funzioni come la webcam regolabile con inquadratura automatica, il microfono a cancellazione di rumore e la luce di cortesia, questo monitor rende più semplice la collaborazione con i colleghi di tutto il mondo. Grazie a queste tre funzioni, il Philips 49B2U6900CH è in grado di regolare la visuale della webcam per adattarla a tutti i membri del team durante le teleconferenze; inoltre, la webcam può essere regolata in avanti e indietro di 30 gradi, in modo che i professionisti possano adattarla comodamente al campo visivo.

Oltre a queste potenti funzioni professionali, la funzione Busylight di Philips 49B2U6900CH favorisce la comunicazione con i professionisti che lavorano nello stesso ufficio. Situata sulla parte superiore della webcam, la Busylight è progettata per comunicare gli stati di lavoro. Ad esempio, quando un collega è impegnato in una chiamata, il Busylight diventa automaticamente rosso. Oppure, in un altro scenario, gli utenti possono premere il tasto di scelta rapida Busylight situato nella parte inferiore sinistra della cornice del monitor per far diventare la luce rossa quando sono occupati. È importante notare che i professionisti possono anche sincronizzare i loro stati di Microsoft Teams con la nuova funzione Philips 49B2U6900CH Busylight.

Grande Produttività con Smart KVM

Oltre a essere ben equipaggiato per l’ambiente di lavoro, il monitor Philips 49B2U6900CH è anche adatto a molte attività. Ad esempio, lo Smart KVM, una delle nuove funzioni di questo monitor, consente di aumentare la produttività. Premendo semplicemente il tasto “Ctrl” per tre volte, i professionisti possono passare facilmente da una sorgente all’altra; in questo modo, il monitor si arricchisce di uno switch KVM integrato. Inoltre, l’unico cavo USB-C del monitor consente agli utenti di ricaricare facilmente i dispositivi esterni tramite l’alimentazione.

Per aumentare la produttività, il monitor Philips 49B2U6900CH offre anche un’ulteriore comodità grazie al gancio per le cuffie situato sulla cornice del monitor. Alla fine della giornata lavorativa o durante una semplice pausa, i professionisti possono tirare il gancio verso il basso e riporre le cuffie.

Caratteristiche aggiuntive per il Philips 49B2U6900CH

Per approfondire l’arsenale di funzioni del Philips 49B2U6900CH, ci sono altri aspetti di questo monitor che lo fanno eccellere, tra queste una cornice curva e la certificazione DisplayHDR 400 per un’esperienza d’immagine coinvolgente e di alta qualità. Inoltre, il Philips 49B2U6900CH è dotato di una modalità Low Blue con Flicker-Free e di un supporto regolabile in altezza per un’esperienza di visione confortevole.