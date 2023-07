Rilevatori a tenda: varchi protetti con HIKVISION

HIKVISION ha appena presentato al mercato i suoi nuovi rilevatori a tenda, disponibili sia in versione filare che in versione radio. Questi rilevatori si prestano a un doppio utilizzo: a soffitto per la protezione di finestre o serrande e a parete per la protezione di facciate, configurando di fatto “due sensori in uno”.

Rilevatori a tenda dalle performance certificate

Con la nuova staffa orientabile si possono ottenere un angolo di protezione e un distanziamento dal muro ottimali. Compatti e dal design elegante, grazie alla protezione antimascheramento di base su tutti i dispositivi e alla rilevazione in doppia tecnologia, questi rivelatori offrono elevati standard di sicurezza. Quattro i modelli a disposizione dei nuovi rilevatori a tenda: un infrarosso passivo (PIR) e un doppia tecnologia in banda K entrambi in versione radio e filare. Entrambi integrano la protezione anti-mascheramento per una maggiore sicurezza dell’impianto. Certificati da laboratori accreditati a livello europeo per il rispetto degli standard EN 50131, questi rivelatori sono ideali per appartamenti, ville e negozi, capannoni o porticati esterni, aree coperte sia in interno che in esterno grazie al grado di protezione IP65

In casa a finestre aperte

Volete tenere le finestre aperte? Nessun problema: questi sensori possono essere installati a soffitto tra la finestra e la persiana (o tapparella), assicurando una protezione efficace anche con l’infisso aperto. Il sensore infatti resta attivo creando una tenda invisibile, che protegge efficacemente il varco. Discorso analogo se il sensore viene installato in esterno, a parete per proteggere la facciata: la tenda coprirà i varchi e i passaggi. E niente paura se, con la porta o le finestre aperte, il bimbo o cane si fiondano sul balcone o nel giardino: il sensore riconosce infatti la direzionalità ed evita che scattino falsi allarmi, rilevando solo chi entra e non chi esce.

Meno tempo di installazione

Compatibile con tutte le centrali intrusione filari e con la serie di centrali AXPro, i rilevatori a tenda, tra cui il mondello DS-PDC10X, possono sostituire i vecchi contatti magnetici, migliorando la protezione e riducendo il tempo di installazione e cablaggio. Con questo rilevatore, sicurezza e tranquillità sono garantite: oltre a sfruttare il potenziale della famiglia AXPro e la convergenza nativa con gli impianti di videosorveglianza, permette di tenere tutto sotto controllo in tempo reale con un semplice tocco allo smartphone.