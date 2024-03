Rivoluziona la comunicazione aziendale con il nuovo TLK25 di Motorola Solutions

Motorola Solutions presenta il TLK25, una nuova radio indossabile Wi-Fi progettata per rivoluzionare la comunicazione.Oltre a essere un dispositivo di comunicazione, il TLK25 è un alleato compatto e potente progettato per migliorare le capacità push-to-talk. Con il suo design elegante e robusto, il suo assistente vocale intuitivo e la sua integrazione all’ecosistema Motorola Solutions, è lo strumento completo e funzionale per la comunicazione, la gestione e la sicurezza all’interno di un’organizzazione.

Design e funzionalità

Il TLK25 incarna l’eleganza e la praticità, è il punto di riferimento per chi cerca un dispositivo che coniughi stile e funzionalità, senza compromettere la sicurezza.

Grazie al pulsante push-to-talk (PTT) frontale, gli utenti possono comunicare senza interruzioni, garantendo una comunicazione fluida in qualsiasi contesto lavorativo. Gli indicatori Dual LED consentono di ottenere rapidamente informazioni sullo stato del dispositivo, garantendo una gestione efficiente. La robusta classificazione IP67 rende il TLK25 resistente agli elementi esterni, mentre la batteria integrata fino a 12 ore assicura operazioni ininterrotte per l’intero turno lavorativo. Con l’eliminazione degli altoparlanti e dei microfoni esterni, il TLK 25 permette ai clienti e ai colleghi di rimanere indisturbati durante le comunicazioni. Inoltre, l’auricolare incluso migliora ulteriormente l’esperienza audio e operativa, offrendo pulsanti dedicati PTT, assistenza vocale e funzioni di silenziamento per una comunicazione senza interruzioni in movimento.

Efficienza operativa

Il TLK 25 si distingue per la sua capacità di semplificare le operazioni dei dipendenti grazie al suo intuitivo assistente vocale integrato, il quale consente agli utenti di comunicare liberamente mantenendo le mani libere. Basta pronunciare il comando e il TLK 25 risponderà, garantendo una connessione senza interruzioni.

Gli utenti possono effettuare chiamate, gestire le impostazioni e attivare le funzioni di emergenza con facilità, premendo semplicemente un pulsante e parlando. Questa funzionalità offre un’esperienza utente più fluida e permette ai dipendenti di concentrarsi sulle loro attività senza distrazioni, migliorando l’efficienza complessiva sul luogo di lavoro.

Connessione Wi-Fi

Il TLK 25, dispositivo esclusivamente Wi-Fi, offre una libertà senza limiti tra siti e non richiede infrastrutture aggiuntive. Grazie al suo backend WAVE PTX, il consumo di larghezza di banda Wi-Fi è ottimizzato. Gli utenti possono facilmente collegare il TLK 25 alle reti Wi-Fi personali o aziendali esistenti, garantendo comunicazioni affidabili e di alta qualità in tutti i siti. Questo dispositivo può interoperare con dispositivi LMR e LTE esistenti, consentendo agli utenti di creare flotte miste efficaci e affidabili.

Sicurezza garantita

Con un design compatto e un pulsante dedicato per le emergenze, questo dispositivo è progettato per ottimizzare le risposte alle situazioni di panico. Le emergenze possono essere segnalate localmente sul dispositivo o a distanza per conto dell’utente. Rinforza la sicurezza e la tranquillità con la segnalazione per lavoratori solitari e la rilevazione di cadute, progettate per identificare automaticamente situazioni di emergenza. Se un utente non può comunicare la situazione o la minaccia, il personale può attivare l’ascolto ambientale del TLK 25, e il dispositivo trasmetterà i suoni dal suo ambiente.

Parte dell’ecosistema Motorola Solutions

Potenzia la comunicazione e supera le barriere tra i dispositivi con l’aiuto di WAVE PTX e il TLK 25 Wi-Fi, che interoperano in modo fluido con smartphone, radio MOTOTRBO e dispositivi TLK esistenti. Ma non si tratta solo di comunicazione; si tratta anche di sicurezza e gestione. Il TLK 25 si integra perfettamente con l’ecosistema Motorola Solutions, consentendo l’accesso a canali di comunicazione, strumenti di gestione e funzionalità di sicurezza, il tutto da un unico dispositivo intelligente.

In conclusione, il TLK 25 Wi-Fi è molto più di un semplice dispositivo di comunicazione. Con la sua versatilità e adattabilità, il TLK 25 è particolarmente indicato per settori come l’ospitalità, il retail e la sanità, dove la sicurezza e l’efficienza delle comunicazioni sono fondamentali.

Per ulteriori informazioni o per richiedere una demo del TLK 25, non esitare a contattare Aikom Technology, il distributore specializzato in soluzioni per connettività, radiocomunicazioni professionali e videosorveglianza. Visita il SITO UFFICIALE di Aikom o chiama al 0541 648894.