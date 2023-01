ServiceNow presenta il nuovo Partner Program

ServiceNow rinnova il suo partner program con l’obiettivo di favorire la crescita e il successo sia dei partner che dei clienti. Il programma si svilupperà su più anni ed è stato pensato per supportare un mercato da 500 miliardi di dollari in opportunità per la Now Platform e i partner. Tra i nuovi incentivi e benefit, include anche il nuovo Partner Development Fund. Il nuovo ServiceNow Partner Program è stato annunciato in occasione del Partner Kickoff di Las Vegas.

L’ampio ecosistema di partner di ServiceNow è fondamentale per aiutare le aziende a sfruttare in pieno il valore della Now Platform. Per aiutare i partner in questo compito, ServiceNow sta investendo in nuove iniziative per facilitare ed espandere le competenze, differenziarle e massimizzare i contributi unici di ciascun partner.

“La nostra visione dei partner è che devono essere trattati come co-creatori di valore e come co-piloti nel nostro viaggio per diventare la piattaforma per il business digitale” ha affermato Erica Volini, senior vice president of alliances and channel ecosystem at ServiceNow. “Il nostro nuovo Partner Program crea opportunità illimitate per i partner che possono ora espandersi e collaborare con ServiceNow ben oltre il limite che possiamo raggiungere da soli. Vogliamo investire nel successo dei partner, promuovere la loro esperienza e offrire loro la flessibilità necessaria per generare valore con la nostra piattaforma”.

Alcuni dettagli del nuovo Partner Program:

Maggiore flessibilità per creare valore . ServiceNow sta creando quattro nuovi moduli distinti a cui i partner possono scegliere di partecipare: Build, Consulting & Implementation, Resale e Service Provider. Attraverso questi moduli, i partner saranno in grado di allinearsi meglio con ruoli unici all’interno dell’ecosistema ServiceNow

Nuovi incentivi per consentire la crescita dei partner. Sono disponibili nuovi incentivi per i partner, che possono massimizzare gli investimenti e favorire ulteriori opportunità per dimostrare competenze e capacità. Tutti i partner idonei avranno ora accesso a un nuovo Partner Development Fund, un programma di investimento cofinanziato, oltre a sconti e riduzioni semplificati che contribuiranno ad accelerare la crescita e la redditività

Trasformazione dell'esperienza partner. ServiceNow sta implementando un'esperienza partner aggiornata e vantaggi legati ai diversi moduli partner o ai contributi unici che i partner apportano all'ecosistema. I principali miglioramenti dell'esperienza includono: un portale per i partner migliorato che rende più facile per i partner lavorare direttamente con ServiceNow e un "trova partner" che consente ai clienti di trovare il partner giusto per soddisfare al meglio le proprie esigenze aziendali in base a regione, settore o esperienza

Il nuovo ServiceNow Partner Program sarà attivo per tutti i partner a partire dal 6 marzo 2023. Gli elementi del Partner Program sono stati sviluppati tenendo conto del feedback dei partner esistenti, che hanno già espresso il loro sostegno alla trasformazione.

Nell’ambito dell’evoluzione del programma, Erica Volini succede a David Parsons, che ha guidato l’ecosistema di alleanze e l’organizzazione di canale dal 2018. Parsons ha creato l’ecosistema globale di partner ServiceNow come fonte di differenziazione unica e vantaggio competitivo. Parsons ora guiderà una nuova funzione strategica di iniziative incentrate sulla crescita con i partner in mercati mirati. Ulteriori informazioni su questa iniziativa saranno rese pubbliche nel prossimo trimestre.

“È stato un onore e un privilegio per me guidare le nostre alleanze e l’ecosistema di canale negli ultimi quattro anni” ha affermato David Parsons, Senior Vice President of Ecosystem Ventures at ServiceNow “. Sono orgoglioso di tutto quello che abbiamo realizzato insieme per i nostri partner e clienti ed entusiasta del nostro viaggio insieme. Voglio ringraziare Erica per la sua collaborazione e leadership. So che è la leader giusta, al momento giusto, per continuare a costruire su una solida base di successo e slancio”.