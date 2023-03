Servizio di Stampa Gestita: Brother lo fa (anche) a misura di grande azienda

Stampanti top di gamma con funzioni di sicurezza integrate e compatibili con i sistemi software; reintegro automatico dei materiali di consumo e servizio di riciclo di toner gratuito; assistenza professionale qualificata; portale utente customizzato; piani di pagamento su misura e massima personalizzazione delle stampanti in base alle esigenze aziendali. Si riassumono così, in poche righe, alcuni dei tanti vantaggi che affidarsi ad un servizio di Stampa Gestita riserva alle imprese di grandi dimensioni.

Il numero elevato dei dipendenti e il lavoro ibrido possono infatti rendere complesso gestire in house l’intera infrastruttura di stampa, con rischi di inefficienze che si traducono in una minore profittabilità aziendale. Il servizio di stampa gestita è una soluzione che permette alle aziende di avere la stampante a noleggio e pagare solo le copie prodotte, senza doversi preoccupare di verificare l’esaurimento di toner o cartucce. Il servizio comprende inoltre la garanzia sui prodotti per tutta la durata del noleggio, che decade solo in caso di uso di toner compatibili. Grazie ad un cruscotto centralizzato è possibile monitorare l’attività della stampante in maniera automatica producendo una richiesta di invio toner al fornitore quando questo è prossimo all’esaurimento.

Brother è il partner più corretto a cui affidarti se sei il titolare di una grande azienda e vuoi ridurre le inefficienze di stampa strizzando un occhio anche alla sostenibilità (SCOPRI I SERVIZI DI STAMPA GESTITA DI BROTHER).

Perché alcune aziende non adottano il servizio di Stampa Gestita: andare oltre il pregiudizio

Molte aziende si trovano a dover fare i conti con inefficienze relative alla propria attività di stampa ma non si decidono a fare il passo verso l’adozione di un servizio di Stampa Gestita per una serie di preconcetti completamente errati che a lungo andare possono inficiare l’efficacia delle loro attività. Tra le credenze più comuni c’è il pensiero che questo tipo di servizio abbia un costo elevato o che si rivolga solo ad aziende molto grandi e strutturate: nulla di più sbagliato perché il servizio di stampa gestita è completamente calato sulla realtà che ha in gestione con costi che coprono gli effettivi consumi dell’impresa, mettendo al bando gli sprechi.

Tra gli altri ostacoli all’adozione di un servizio di Stampa Gestita troviamo il pensiero che il monitoraggio interno del processo resti in capo all’azienda e il timore che la sostituzione delle stampanti attualmente in uso richieda un processo lungo e difficoltoso e che questo comporti l’interruzione dei flussi di lavoro, mentre il tutto viene gestito esternamente senza alcuna conseguenza per il normale svolgimento delle attività aziendali.

Non ci sono conseguenze di malfunzionamenti nemmeno per i software esistenti o per l’installazione di software addizionali, che non vanno in alcun modo ad interferire con il gestionale.

Molte imprese, infine, sottovalutano il fatto che viaggiando sulla rete oggi le stampanti sono facili porte di ingresso per attacchi hacker con possibilità di esfiltrazione di dati, motivo per cui demandare la gestione anche della parte di security a chi davvero se ne intende può giocare un ruolo fondamentale nel tenere al sicuro gli asset aziendali.

I vantaggi del servizio di stampa gestita Brother per grandi aziende sono molteplici:

– Massima sicurezza delle informazioni (GDPR compliance)

Per proteggere il business da attacchi informatici e avere sempre sotto controllo tutti i device grazie al monitoraggio costante delle stampanti e relativi consumi, oltre alla possibilità di limitare il numero di stampe tramite badge precedentemente configurato (le nostre stampanti hanno un card reader integrato).

– Consulenza gratuita

Supporto e consulenza su misura per garantire la massima efficienza. Per migliorare la configurazione di stampa ad efficientare i processi e i flussi di lavoro.

– Riciclo toner gratuito

Attenzione all’ambiente con il servizio gratuito di ritiro dei toner originali esausti. Per creare un ambiente più sicuro e sostenibile.

– Assistenza e SLA

L’obiettivo di Brother è quello di fornire alle aziende un’assistenza completa per tutta la durata del contratto, inclusa la garanzia sui prodotti.

– Digitalizzazione

Soluzioni di stampa per aumentare la produttività all’interno delle aziende. Ampia gamma di dispositivi di stampa: stampanti, multifunzione, scanner ed etichettatrici per uffici. Stampanti e multifunzione facilmente integrabili con sistemi software preesistenti per la trasformazione digitale del flusso di lavoro.

– Analytics dettagliati

Analisi su dati reali di funzionamento della stampante per ottimizzare i consumi e contenere i costi di stampa. Analisi gratuita della situazione attuale aziendale in ambito printing (numero dispositivi, localizzazione, volumi consumati per dispositivo, numero di utenti collegati a ciascun dispositivo, volumi medi di stampa per utente, etc)