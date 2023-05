Sistema casa HIKVISION per difendere le abitazioni

È un sistema casa dove i dispositivi per l’antintrusione, ma anche quelli per la videosorveglianza, la videocitofonia e il controllo accessi sono elementi di un’unica soluzione che condivide le risorse e si occupa anche di automazioni, comfort e risparmio energetico quello immaginato da HIKVISION per proteggere l’abitazione dei propri clienti.

Pensando, infatti, proprio a una casa, viene spontaneo immaginare che la sicurezza deve cominciare dal primo punto di accesso, ossia dalla porta. Tuttavia, per il produttore cinese di sistemi e prodotti di videosorveglianza la sicurezza non si ottiene solo con un singolo dispositivo di allarme, né solo con centrale sensori e sirena, ma con un vero “sistema casa”.

Un sistema casa per una soluzione unica, controllabile e gestibile ovunque

In altre parole, il “sistema casa” HIKVISION fa convergere tecnologie diverse condividendo le risorse: l’installatore e l’utente finale interagiscono col sistema tramite App intuitive dedicate (Hik-ProConnect e Hik-Connect). Il cervello del sistema si chiama AXPro ed è un concentrato di tecnologie evolute: TRI-X è un protocollo radio bidirezionale proprietario che eleva sicurezza e semplicità; la funzione Intruder Verification offre un videoclip di 7 secondi pre/post evento di alta qualità, la tecnologia PIR brevettata IFT “prevede” i falsi allarmi dovuti a rumori infrarossi ed elettromagnetici e regola automaticamente i rilevatori alle condizioni esterne; la tecnologia Break Glass garantisce un rilevamento accurato per spessori fino a 6.4mm.

Ma soprattutto AXPro può integrare i metadati provenienti da telecamere, videoregistratori e telecamere termiche dotati di tecnologia ad intelligenza artificiale per abbattere i falsi allarmi nelle applicazioni di videoanalisi. AXPro vede infatti le telecamere tradizionali e termiche come sensori, assimilandole a zone dell’impianto. La tecnologia AcuSense a bordo camera distingue persone e veicoli da altri oggetti/animali in movimento, elevando l’affidabilità del sistema; le telecamere termiche non temono buio, pioggia, neve o nebbia perché rilevano il calore.

E se manca la connessione IP? AXPro fornisce connettività 4G. Tutto questo funziona con la massima semplicità perché HIKVISION è l’unico vendor oggi in grado di offrire una convergenza tecnologica nativa che non presenta limiti operativi né complessità di installazione.